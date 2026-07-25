Теперь в Дубае можно ездить с казахстанскими правами – официально

С 25 июля 2026 года вступает в силу соглашение о взаимном признании и обмене водительских удостоверений между Республикой Казахстан и Объединенными Арабскими Эмиратами, сообщает Zakon.kz.

Документ был подписан в ходе рабочего визита министра внутренних дел Республики Казахстан Ержана Саденова в ОАЭ. Новое соглашение открывает дополнительные возможности для граждан двух стран, значительно упрощая использование и обмен национальных водительских удостоверений, отметили в МВД.

"Теперь граждане Казахстана, временно находящиеся в ОАЭ, смогут использовать казахстанское водительское удостоверение в соответствии с законодательством Эмиратов. При переезде на постоянное место жительства они смогут обменять его без прохождения теоретического и практического экзаменов по категории "В" (легковые автомобили) и подкатегории "В1" (трициклы и квадроциклы). Аналогичный порядок распространяется и на граждан ОАЭ, переезжающих на постоянное место жительства в Казахстан".

Для обмена водительского удостоверения необходимо иметь действующее национальное водительское удостоверение, действующий вид на жительство, официальный перевод документа (в ОАЭ – на арабский язык, в Казахстане – на казахский или русский язык), а также пройти обязательное медицинское обследование.

При этом национальное водительское удостоверение не изымается. После обмена компетентные органы двух государств лишь уведомляют друг друга о проведенной процедуре.

Важно отметить, что упрощенный порядок распространяется только на категорию "В" и подкатегорию "В1". Обмен водительских удостоверений других категорий осуществляется в соответствии с законодательством принимающего государства.

"Вступление соглашения в силу станет очередным шагом в развитии сотрудничества между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами и позволит сделать административные процедуры для граждан двух государств значительно проще и удобнее", – отмечает ведомство.

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