Декларацию о личных интересах будут заполнять госслужащие с 2027 года

Правительство постановлением от 20 августа 2026 года утвердило Правила заполнения декларации о личных интересах, сообщает Zakon.kz.

Правилами определены понятия:

личный интерес – заинтересованность лица, занимающего ответственную государственную должность, лица, уполномоченного на выполнение государственных функций, лица, приравненного к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, должностного лица в приобретении, получении или извлечении благ, выгод или преимуществ имущественного и (или) неимущественного характера для себя, своих близких родственников, супруга (супруги), свойственников и (или) других связанных с ним лиц;

– заинтересованность лица, занимающего ответственную государственную должность, лица, уполномоченного на выполнение государственных функций, лица, приравненного к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, должностного лица в приобретении, получении или извлечении благ, выгод или преимуществ имущественного и (или) неимущественного характера для себя, своих близких родственников, супруга (супруги), свойственников и (или) других связанных с ним лиц; близкие родственники – родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки;

– родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки; свойственники – полнородные и неполнородные братья и сестры, родители и дети супруга;

– полнородные и неполнородные братья и сестры, родители и дети супруга; другие связанные лица – супруги детей, усыновленных, супруги и дети полнородных и неполнородных братьев и сестер, полнородные и неполнородные братья и сестры родителей и их дети, лица, ведущие с ним совместное хозяйство, лица, находящиеся у него на иждивении, бывший супруг, юридическое лицо, акциями (долями участия в уставном капитале) которого владеет лицо и (или) его близкие родственники, супруг, свойственники, юридическое лицо, в управлении которым участвует лицо и (или) его близкие родственники, супруг, свойственники.

Лица, занимающие ответственную государственную должность, лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, должностные лица, лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления на государственную службу либо должность, связанную с выполнением государственных или приравненных к ним функций, или перемещения по службе (работе) заполняют декларацию о личных интересах.

Указанные лица подлежат привлечению к дисциплинарной ответственности за непредставление или несвоевременное представление декларации о личных интересах.

Декларацию не представляют:

кандидаты в президенты, депутаты Курултая или маслихатов, акимы городов районного значения, поселков, сел, сельских округов, а также в члены выборных органов местного самоуправления;

лица, осуществляющие технический и авторский надзор на автомобильных дорогах, и члены коллегиальных органов, участвующие в отборе проектов и (или) программ, финансируемых из средств государственного бюджета, либо участвующих в принятии решений о финансировании проектов и (или) программ из средств государственного бюджета или предоставлении мер государственной поддержки (за исключением лиц, занимающих государственную должность либо должность в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора, связанную с выполнением функций, приравненных к государственным).

В декларации о личных интересах указываются сведения о:

близких родственниках, супруге, свойственниках или других связанных лицах, работающих с ним в одном государственном органе (в том числе в его территориальных подразделениях, подведомственных государственных органах, подведомственных организациях или вышестоящих государственных органах), организации или субъекте квазигосударственного сектора;

другой оплачиваемой деятельности (педагогическая, научная, творческая или иная деятельность);

участии в коммерческих организациях, зарегистрированных в Республике Казахстан и (или) иностранных государствах, индивидуальном предпринимательстве, в том числе в течение года до занятия занимаемой должности;

передаче в доверительное управление имущества, принадлежащего на праве собственности или ином вещном праве.

Лица, выполняющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах, организациях или субъектах квазигосударственного сектора, наряду с вышеуказанными сведениями, указывают в декларации о личных интересах сведения о юридических лицах, акциями (долями участия в уставном капитале) которых владеют или в управлении которыми участвуют его близкие родственники, супруг (супруга), свойственники, если данные юридические лица состоят в гражданско-правовых отношениях с государственным органом, организацией или субъектом квазигосударственного сектора, в котором осуществляет трудовую деятельность данное лицо.

Декларация подается в письменном виде в службу управления персоналом либо ответственному лицу, исполняющему функции кадровой службы по месту работы.

В случае отражения в декларации неполных, недостоверных сведений в течение десяти рабочих дней со дня подачи декларации допускается подать дополнительную декларацию о личных интересах.

В случае возникновения новых сведений декларацию обновляют.

В государственных органах, организациях или субъектах квазигосударственного сектора из числа работников кадровой службы назначаются ответственные за сбор деклараций о личных интересах.

Декларация приобщается к личному делу госслужащего.

Постановление вводится в действие с 1 января 2027 года.