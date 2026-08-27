Министерству энергетики расширили функции
Фото: senate.parlam.kz
Постановлением правительства от 24 августа 2026 года внесены изменения и дополнения в Положение о Министерстве энергетики Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.
В частности, положение дополнено новыми функциями министерства:
- обеспечивает перевод государственной услуги в цифровой и проактивный форматы, включая применение автоматизированного подписания результата государственной услуги, в соответствии с законодательством Республики Казахстан по согласованию с уполномоченным органом в сфере цифровизации;
- утверждает квалификационные требования к административным государственным должностям корпуса "Б";
- утверждает правила трудового распорядка государственных служащих;
- утверждает квалификационные требования к должностям, связанным с исполнением управленческих функций в государственных юридических лицах;
Изложено в новой редакции:
- разрабатывает и обеспечивает своевременное принятие подзаконных нормативных правовых актов, определяющих порядок оказания государственных услуг, а также устраняет противоречия и пробелы в них.
Уточняются полномочия первого руководителя министерства:
- назначает на должности и освобождает от должностей руководителей комитетов, которые подконтрольны ему в своей деятельности, руководителей территориальных подразделений министерства, руководителей подведомственных организаций министерства.
Также говорится, что аппарат министерства возглавляется руководителем аппарата, назначаемым на должность и освобождаемым от должности первым руководителем министерства.
Постановление вводится в действие с 6 сентября 2026 года.
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