Министерству энергетики расширили функции

Фото: senate.parlam.kz

Постановлением правительства от 24 августа 2026 года внесены изменения и дополнения в Положение о Министерстве энергетики Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, положение дополнено новыми функциями министерства: обеспечивает перевод государственной услуги в цифровой и проактивный форматы, включая применение автоматизированного подписания результата государственной услуги, в соответствии с законодательством Республики Казахстан по согласованию с уполномоченным органом в сфере цифровизации;

утверждает квалификационные требования к административным государственным должностям корпуса "Б";

утверждает правила трудового распорядка государственных служащих;

утверждает квалификационные требования к должностям, связанным с исполнением управленческих функций в государственных юридических лицах; Изложено в новой редакции: разрабатывает и обеспечивает своевременное принятие подзаконных нормативных правовых актов, определяющих порядок оказания государственных услуг, а также устраняет противоречия и пробелы в них. Уточняются полномочия первого руководителя министерства: назначает на должности и освобождает от должностей руководителей комитетов, которые подконтрольны ему в своей деятельности, руководителей территориальных подразделений министерства, руководителей подведомственных организаций министерства. Также говорится, что аппарат министерства возглавляется руководителем аппарата, назначаемым на должность и освобождаемым от должности первым руководителем министерства. Постановление вводится в действие с 6 сентября 2026 года.

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