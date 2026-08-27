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Право

Обновлены функции Министерства водных ресурсов и ирригации

Министерство водных ресурсов и ирригации РК, МВРИ РК, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 12:43 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Постановлением правительства от 24 августа 2026 года внесены изменения и дополнения в Положение о Министерстве водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что Министерству запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся полномочиями Министерства. Если Министерству законами предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то полученные доходы направляются в государственный бюджет, если иное не установлено законодательством РК.

При этом положение дополнено новыми функциями Министерства:

  • утверждает квалификационные требования к административным государственным должностям корпуса "Б" по согласованию с уполномоченным органом по делам государственной службы на основе типовых квалификационных требований к административным государственным должностям корпуса "Б";
  • утверждает квалификационные требования к должностям, связанным с исполнением управленческих функций в государственных юридических лицах, по согласованию с уполномоченным органом по делам государственной службы на основе типовых квалификационных требований к должностям, связанным с исполнением управленческих функций в государственных юридических лицах;
  • утверждает правила трудового распорядка на основе типовых правил трудового распорядка государственных служащих;
  • привлекает инвестиции и сопровождает инвестиционные проекты в пределах своей компетенции;

Некоторые функции изложены в новой редакции:

  • формирует потребность рынка труда в признании профессиональных квалификаций с учетом актуальности профессий в текущем и будущем периодах по согласованию с местными исполнительными органами столицы, областей и городов республиканского значения;
  • осуществляет государственный контроль за соблюдением местными исполнительными органами столицы, областей и городов республиканского значения возложенных на них функций в области охраны и использования водного фонда;
  • взаимодействует с местными исполнительными органами столицы, областей, городов республиканского значения и другими заинтересованными государственными органами по вопросам в регулируемой сфере;
  • осуществляет иные полномочия, предусмотренные законами, актами президента РК и правительства РК;

осуществляет согласование:

  • на предоставление права на земельный участок, землеустроительный проект и изменение целевого назначения земельного участка из состава земель водного фонда и в пределах водоохранных зон;
  • комплексных схем градостроительного планирования территорий, генеральных планов населенных пунктов, проектов детальной планировки;
  • планов развития столицы, областей и городов республиканского значения в части мероприятий по охране водного фонда, использованию водных ресурсов и развитию водохозяйственных систем;
  • перечня рыбохозяйственных водоемов или участков местного значения;
  • перечня рыбохозяйственных водоемов или участков, на которых имеются водохозяйственные и (или) гидротехнические сооружения, до их выставления на конкурс для ведения рыболовства и аквакультуры;

Статус, полномочия первого руководителя Министерства и полномочия руководителя аппарата дополнены подпунктами следующего содержания:

  • назначает на должность и освобождает от должности руководителя аппарата Министерства;
  • назначает на должности и освобождает от должностей руководителей подведомственных организаций Министерства;

Изложено в новой редакции:

  • назначает на должности и освобождает от должностей руководителей ведомств Министерства;
  • представляет Министерство в Курултае РК, иных государственных органах и организациях;

Документ также дополнен полномочиями руководителя аппарата министерства:

  • организует реализацию целей, возложенных на Министерство;
  • организует, координирует и контролирует деятельность структурных подразделений Министерства в пределах своей компетенции;
  • организует материально-техническое, организационно-правовое и финансовое обеспечение деятельности Министерства, его ведомств и территориальных подразделений;
  • после согласования с первым руководителем Министерства утверждает штатную численность и штатное расписание Министерства в пределах лимита штатной численности Министерства;
  • организует работу по реализации плана развития Министерства;
  • утверждает при необходимости долгосрочно перспективные, годовые и квартальные планы работ Министерства, обеспечивает их реализацию;
  • по согласованию с первым руководителем Министерства назначает на должности и освобождает от должностей руководителей департаментов и самостоятельных управлений Министерства, курируемых первым руководителем Министерства или его заместителями, за исключением государственных служащих, вопросы трудовых отношений которых в соответствии с законами Республики Казахстан отнесены к компетенции вышестоящих государственных органов и должностных лиц (органов);
  • назначает на должности и освобождает от должностей государственных служащих аппарата Министерства, за исключением государственных служащих, вопросы трудовых отношений которых в соответствии с законами РК отнесены к компетенции вышестоящих должностных лиц (органов);
  • осуществляет общее руководство деятельностью дисциплинарной и конкурсной комиссий Министерства;
  • осуществляет контроль за соблюдением служебной дисциплины;
  • решает вопросы дисциплинарной ответственности государственных служащих Министерства, за исключением государственных служащих, вопросы трудовых отношений которых отнесены к компетенции вышестоящих должностных лиц (органов);
  • решает вопрос командирования, предоставления отпусков, оказания материальной помощи, подготовки, переподготовки и повышения квалификации, поощрения, выплаты надбавок государственным служащим Министерства, за исключением государственных служащих, вопросы трудовых отношений которых отнесены к компетенции вышестоящих должностных лиц (органов);
  • осуществляет общее руководство в сфере государственных закупок Министерства;
  • обеспечивает подготовку бюджетного запроса Министерства, представляет бюджетный запрос первому руководителю Министерства, а также выполняет иные процедуры бюджетного процесса;
  • обеспечивает исполнение требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции в пределах своей компетенции;
  • контролирует ход исполнения решений, принятых политическими государственными служащими Министерства;
  • осуществляет иные полномочия, определенные законодательством РК.

Указывается, что для выполнения возложенных на него должностных обязанностей руководитель аппарата вправе принимать правовые акты индивидуального применения.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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