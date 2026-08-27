Как проверить подлинность ЭЦП: обновлены правила

Заместитель премьер-министра - министр искусственного интеллекта и цифрового развития приказом от 21 августа 2026 года утвердил Правила формирования и проверки подлинности электронной цифровой подписи, сообщает Zakon.kz.

Данные, необходимые для проверки ЭЦП в электронном документе:

электронный документ либо его хэш;

ЭЦП электронного документа;

сертификат подписывающего лица;

сертификат удостоверяющего центра, выдавшего сертификат подписывающего лица, а также промежуточные сертификаты удостоверяющих центров до доверенного корневого сертификата удостоверяющего центра;

квитанция метки времени – опционально;

OCSP-квитанция либо CRL (delta CRL при наличии) удостоверяющего центра, выдавшего сертификат подписывающего лица.

Проверка подлинности ЭЦП включает:

криптографическую проверку ЭЦП в электронном документе;

проверку сертификата подписывающего лица;

проверку квитанции метки времени (при наличии).

При отсутствии квитанции метки времени проверка подлинности ЭЦП осуществляется на момент проверки ЭЦП. При наличии действительной квитанции метки времени проверка подлинности ЭЦП осуществляется на момент времени, указанный в квитанции метки времени.

Криптографическая проверка ЭЦП осуществляется путем сопоставления значения хэша проверяемых данных с результатом выполнения алгоритма проверки ЭЦП с использованием открытого ключа ЭЦП, содержащегося в соответствующем сертификате.

Проверка ЭЦП в электронном документе осуществляется с использованием открытого ключа ЭЦП, содержащегося в сертификате подписывающего лица. Электронный документ содержит сертификат каждого подписывающего лица либо обеспечивает возможность его получения. Отсутствие указанного сертификата исключает возможность проверки ЭЦП.

Несоответствие результата криптографической проверки ЭЦП значению хэша проверяемых данных означает отрицательный результат проверки подлинности ЭЦП.

Проверка сертификата подписывающего лица осуществляется с использованием средств криптографической защиты информации и включает:

проверку срока действия сертификата на момент проверки подлинности ЭЦП, включая все сертификаты в цепочке сертификации от проверяемого сертификата до доверенного корневого сертификата удостоверяющего центра с учетом промежуточных сертификатов. Истечение срока действия хотя бы одного сертификата в цепочке сертификации на момент проверки подлинности ЭЦП означает отрицательный результат проверки;

проверку отсутствия сведений об отзыве сертификата посредством сервиса OCSP либо CRL (delta CRL при наличии). Наличие сведений об отзыве сертификата означает отрицательный результат проверки;

проверку корректности построения цепочки сертификации от сертификата подписывающего лица до доверенного корневого сертификата удостоверяющего центра, включая промежуточные сертификаты удостоверяющих центров. Некорректное построение цепочки сертификации означает отрицательный результат проверки;

проверку соответствия номера политики сертификата и назначения ключа, определяемого расширениями Key Usage и Extended Key Usage, условиям использования сертификата, установленным политикой применения сертификатов соответствующего удостоверяющего центра.

Отрицательный результат хотя бы одной из проверок, предусмотренных настоящим пунктом, означает отрицательный результат проверки подлинности ЭЦП.

При положительном результате проверки подлинности ЭЦП и соблюдении условий электронный документ признается равнозначным документу, подписанному собственноручной подписью, и имеет одинаковые юридические последствия.

Отрицательный результат проверки полномочий лица, подписавшего электронный документ от имени юридического лица, не влияет на результат проверки подлинности ЭЦП. Правовые последствия отсутствия соответствующих полномочий определяются законодательством РК.

Приказ вводится в действие с 6 сентября 2026 года.

При этом ранее действовавшие правила утрачивают силу.