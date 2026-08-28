Утверждены правила передачи на хранение в Нацдепозитарий археологических находок
Так, говорится, что передача всех массовых археологических находок и археологических материалов, полученных физическими или юридическими лицами РК и других государств в результате археологических работ на территории республики, в Национальный депозитарий осуществляется исполнителем либо представителем исполнителя, действующим на основании доверенности, выданной в срок не позднее трех лет со дня завершения археологических работ, зафиксированного в цифровой системе.
При наличии обоснованных причин (большого объема коллекции, необходимости проведения длительных лабораторных исследований либо иными объективными обстоятельствами, препятствующими передаче всех массовых археологических находок и археологических материалов в установленный срок) исполнитель либо представитель исполнителя до истечения установленного трехлетнего срока направляет посредством цифровой системы мотивированную заявку о продлении срока передачи всех массовых археологических находок и археологических материалов в Национальный депозитарий.
Национальный депозитарий рассматривает заявку в течение пяти рабочих дней со дня ее получения и принимает решение о продлении срока либо об отказе в его продлении с указанием причин отказа.
Срок передачи всех массовых археологических находок и археологических материалов в Национальный депозитарий продлевается на срок, указанный в мотивированной заявке, но не более чем на один год.
Отнесение археологических находок к массовым осуществляется исполнителем, выявившим их в ходе археологических работ, в соответствии с Законом. Сведения об отнесении археологических находок к массовым отражаются в электронной описи, формируемой в цифровой системе.
Исполнитель либо представитель исполнителя для передачи всех массовых археологических находок и археологических материалов формирует электронную заявку через свой личный кабинет в цифровой системе.
К электронной заявке прилагаются электронные копии следующих документов (в формате PDF):
- краткий отчет об археологических работах;
- электронная опись, сформированная в цифровой системе;
- сопроводительное письмо (для юридических лиц – подписанное первым руководителем или уполномоченным лицом, для физических лиц – подписанное непосредственно исполнителем либо его представителем).
Национальный депозитарий в течение 10 рабочих дней со дня поступления электронной заявки посредством цифровой системы проверяет полноту представленных данных по следующим параметрам:
- наличие полного пакета электронных документов, предусмотренных пунктом 5 настоящих Правил;
- заполнение всех обязательных полей в электронной описи (наименование, материал, размеры, датировка, состояние сохранности);
- соответствие количества единиц хранения, указанных в электронной описи, количеству прикрепленных цифровых фотографий;
- наличие пространственных данных (координат) мест обнаружения предметов в QazTRF-23.
По результатам проверки Национальный депозитарий определяет дату приема всех массовых археологических находок и археологических материалов либо направляет исполнителю либо представителю исполнителя посредством цифровой системы официальное письмо с уведомлением о необходимости устранения выявленных замечаний или предоставления недостающих документов и сведений.
Недостающие документы и сведения представляются в течение 10 рабочих дней со дня получения письма с уведомлением о необходимости устранения выявленных замечаний и предоставления недостающих документов и сведений.
В случае непредставления документов в установленный срок заявка остается без рассмотрения.
Все массовые археологические находки и археологические материалы передаются на хранение в Национальный депозитарий в соответствии с Техническими требованиями к первичной обработке, упаковке и маркировке массовых археологических материалов и археологических находок.
При фактическом (физическом) приеме-передаче опись на бумажном носителе, распечатанная из цифровой системы, передается в Национальный депозитарий для проведения сверки. Сведения, содержащиеся в описи на бумажном носителе, должны соответствовать сведениям электронной описи, сформированной в цифровой системе.
Предоставление описи на бумажном носителе, не соответствующей данным цифровой системы, не допускается.
При фактическом (физическом) приеме-передаче ответственный сотрудник хранилища, определенный приказом руководителя Национального депозитария, осуществляет:
- визуальный контроль соответствия упаковки и маркировки техническим требованиям к первичной обработке, упаковке и маркировке всех массовых археологических материалов и археологических находок;
- сверку фактического веса и количества единиц хранения с данными электронной описи в цифровой системе.
При выявлении при приеме нарушений технических требований или несоответствий с данными электронной описи сотрудник Национального депозитария составляет акт разногласий с указанием конкретных недостатков.
Исполнитель либо представитель исполнителя в течение 10 рабочих дней со дня получения акта разногласий устраняет выявленные недостатки и повторно представляет все массовые археологические находки и археологические материалы в Национальный депозитарий.
Опись на бумажном носителе, распечатанная из цифровой системы, прилагается к акту приема-передачи и является его неотъемлемой частью.
Датой передачи всех массовых археологических находок и археологических материалов на хранение в Национальный депозитарий является дата подписания сторонами акта приема-передачи.
При непредставлении исполнителем либо представителем исполнителя всех массовых археологических находок и археологических материалов в установленный либо продленный срок Национальный депозитарий в течение трех рабочих дней со дня истечения срока направляет исполнителю либо представителю исполнителя посредством цифровой системы уведомление о необходимости исполнения обязательств в срок, не превышающий 10 рабочих дней.
При неисполнении исполнителем либо представителем исполнителя требования, указанного в уведомлении, в установленный срок Национальный депозитарий формирует в цифровой системе акт о неисполнении обязательств и инициирует процедуру истребования всех массовых археологических находок и археологических материалов в судебном порядке.