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Право

ЕЭК продлила антидемпинговые меры в отношении алюминиевой посуды из Китая

Евразийская экономическая комиссия, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 11:37 Фото: ЕЭК
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 августа 2026 года продлено действие антидемпинговой меры в отношении алюминиевой посуды, происходящей из Китайской Народной Республики и ввозимой на таможенную территорию Евразийского экономического союза, сообщает Zakon.kz.

"Продлить по 28 мая 2027 года включительно действие антидемпинговой меры, установленной Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии "О применении антидемпинговой меры посредством введения антидемпинговой пошлины в отношении алюминиевой посуды, происходящей из Китайской Народной Республики и ввозимой на таможенную территорию Евразийского экономического союза", - говорится в документе.

Решение вступает в силу с 27 сентября 2026 года.

Повторное антидемпинговое расследование по данному товару начато 29 мая 2026 года после поступления соответствующего заявления в Департамент защиты внутреннего рынка ЕЭК. Антидемпинговая мера в форме антидемпинговой пошлины в отношении алюминиевой посуды из КНР применяется в соответствии с Решением Коллегии ЕЭК от 24 августа 2021 года. Размер пошлины составляет 21,89%.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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