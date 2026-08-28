ЕЭК продлила антидемпинговые меры в отношении алюминиевой посуды из Китая
"Продлить по 28 мая 2027 года включительно действие антидемпинговой меры, установленной Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии "О применении антидемпинговой меры посредством введения антидемпинговой пошлины в отношении алюминиевой посуды, происходящей из Китайской Народной Республики и ввозимой на таможенную территорию Евразийского экономического союза", - говорится в документе.
Решение вступает в силу с 27 сентября 2026 года.
Повторное антидемпинговое расследование по данному товару начато 29 мая 2026 года после поступления соответствующего заявления в Департамент защиты внутреннего рынка ЕЭК. Антидемпинговая мера в форме антидемпинговой пошлины в отношении алюминиевой посуды из КНР применяется в соответствии с Решением Коллегии ЕЭК от 24 августа 2021 года. Размер пошлины составляет 21,89%.