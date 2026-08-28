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Право

Утвержден образец жетона сотрудников полиции

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 12:27 Фото: Zakon.kz
Министр внутренних дел приказом от 20 августа 2026 года утвердил образец жетона сотрудников органов внутренних дел Республики Казахстан, а также порядок их выдачи, сообщает Zakon.kz.

Жетон выдается всем лицам высшего, старшего и среднего начальствующего состава, состоящим на службе в органах внутренних дел, в подтверждении личности присваиваются личные номера, которые сохраняются за ними на все время их службы и состояния в запасе и никому другому не передаются.

Личный номер состоит из заглавной буквы русского алфавита, обозначающей серию, и шестизначного числа. Личный номер штампуется на металлическом жетоне, образец и описание которого изложены в приложении 1 к настоящему образцу жетона.

Присвоение личных номеров производится приказами руководителя правоохранительного органа либо уполномоченным руководителем одновременно с присвоением первого специального звания начальствующего состава.

Присвоенные личные номера записываются во все документы персонального и штатно-должностного учета лиц среднего, старшего и высшего начальствующего состава, а также указываются в приказах по личному составу, служебных удостоверениях, документах денежного и вещевого довольствия, служебной переписке, касающейся лиц высшего, старшего и среднего начальствующего состава.

Жетоны с личными номерами вручаются лицам начальствующего состава одновременно с объявлением приказа о присвоении первого специального звания. Лица, получившие жетоны, расписываются за их получение в журнале учета лиц начальствующего состава, получивших жетоны с личными номерами. Жетоны в журнале перечисляются по порядку восходящих номеров каждой серии. Журнал хранится в учетной группе кадрового аппарата.

Офицерам запаса, зачисленным в кадры МВД, жетоны с личными номерами, поступившие из органов военного управления с сокращенными военными делами, вручаются при объявлении приказа министра внутренних дел о зачислении их в кадры министерства, о получении жетона они расписываются внизу титульного листа послужного списка.

Лица начальствующего состава (военнообязанные и невоеннообязанные), уволенные из органов внутренних дел в отставку или запас, при получении предписаний о постановке на воинский учет, жетоны с личными номерами сдают в кадровые службы, которые подшиваются к личным делам.

При представлении лиц начальствующего состава из числа принятых на воинский учет к присвоению воинских званий офицерского состава их жетоны с личными номерами из ведомственных архивов МВД, Департамента полиции (на транспорте), организаций образования высылаются по официальным запросам органов военного управления.

Распределение диапазона личных номеров для Департамента полиции (на транспорте) и организаций образования обеспечивается через кадровый аппарат МВД.

Общий вид жетона


образец жетона полицейского, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 12:27

Фото: скриншот документа

Приказ вводится в действие со дня его подписания.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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