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Право

Еще один вид деятельности подлежит лицензированию в Казахстане с 1 сентября

Линии электропередач, электричество, электроэнергия, электроэнергетика , фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 16:24 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Электрическая энергия – это хотя и товар (согласно закону), но особого рода. Поэтому рынок электроэнергии устроен сложно, а государство требует от его участников соблюдения многих условий. С 1 сентября 2026 года эти правила меняются. Как именно – рассказывает Zakon.kz.

1 сентября 2026 года вводится в действие новая редакция статьи 7-1 Закона РК "Об электроэнергетике", согласно которой (пункт 1):

"Деятельность энергопередающих и энергоснабжающих организаций подлежит лицензированию в соответствии с законодательством РК о разрешениях и уведомлениях".

До сих пор лицензия требовалась лишь энергоснабжающим организациям, т.е. таким, которые продают электрическую энергию конечным розничным потребителям (обязательно "наличие не менее тридцати тысяч непосредственно присоединенных потребителей электрической энергии, в том числе через общедомовые сети", пп. 2) статьи 7-1 Закона).

А еще раньше, до 2007 года, и самой статьи 7-1, предусматривающей лицензирование "отдельных видов деятельности в сфере электроэнергетики", в вышеупомянутом законе не было.

Ну так вот, теперь лицензия нужна и энергопередающим организациям (ЭПО). Подробности новых требований указаны в статье 13-1 Закона РК "Об электроэнергетике", которая также получила новую редакцию, вступающую в силу 1 сентября.

"Для оказания услуг по передаче электрической энергии собственники электрических сетей обязаны иметь лицензию на осуществление деятельности по передаче электрической энергии, за исключением системного оператора, собственников электрических сетей, заключивших до 1 января 2025 года концессионные договоры на строительство и эксплуатацию линий электропередачи".

Тот, кто не получил лицензию:

"Осуществляет в полном объеме реализацию (продажу), передачу на безвозмездной основе в доверительное управление или путем реорганизации своих электрических сетей энергопередающей организации, непосредственно к сетям которой они подключены, в порядке, установленном законодательством РК, или осуществляет передачу электрической энергии по своим электрическим сетям в соответствии с подпунктом 3) пункта 6 настоящей статьи".

Иными словами, должен так или иначе объединить свой бизнес с "соседом", у кого такая лицензия имеется. Либо – расшифровываем смысл ссылки – "осуществлять передачу электрической энергии по своим электрическим сетям на безвозмездной основе".

В чем причина поправок?

Напомним первый принцип, которым руководствуются при введении в той или иной сфере разрешительного порядка. Это баланс интересов потребителей, предпринимателей и государства (пункт 1 статьи 5 Закона РК "О разрешениях и уведомлениях") в целях:

  • обеспечения достаточного уровня безопасности деятельности,
  • максимально эффективной защиты прав потребителей,
  • минимальной объективно необходимой нагрузке на предпринимателей.

Что касается последнего условия, тут все очевидно. "Размер сборов или плат, взимаемых при выдаче разрешений, а также в иных случаях, должен определяться из необходимости компенсации затрат государства на администрирование разрешительного порядка" (пункт 2 статьи 6 Закона РК "О разрешениях и уведомлениях"). Т.е. плата за лицензию не должна быть обременительной.

С безопасностью тоже понятно: с электричеством надо поосторожней.

А вот насчет защиты прав потребителей требуются пояснения. Для начала немного матчасти: передача – это распределение электроэнергии по сетям от производителя до энергоснабжающей организации либо оптового покупателя, которые потребителями по определению не являются. Ведь:

"Потребитель – физическое лицо, имеющее намерение заказать или приобрести либо заказывающее, приобретающее и (или) использующее товар (работу, услугу) исключительно для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью".Пп. 15) статьи 1 Закона РК "О защите прав потребителей"

Т.е. баланс в полной мере не складывался, что и было одной из причин (возможно, не единственной), почему лицензия на передачу электроэнергии ранее не требовалась.

Но жизнь меняется. А именно, вдруг откуда ни возьмись появился т.н. цифровой майнинг.

"Процесс проведения вычислительных операций с использованием компьютерных мощностей согласно заданным алгоритмам шифрования, обеспечивающий подтверждение целостности блоков данных посредством блокчейна". Пп. 8) статьи 1 Закона РК "О цифровых активах в РК"

Или, попросту говоря, лица, которые прежде были потребителями, включавшими свои компьютеры "для личного пользования", теперь стали в конечном счете превращать потребляемое электричество в валюту, пусть и крипту. Предпринимательская деятельность, однако.

Таковой ее и признали в 2023 году, а регулирующие майнинг нормы внесли в законы "Об электроэнергетике" (статья 9-4) и "О цифровых активах в РК" (статьи 8, 9, 10), последний тогда же и был принят.

Кстати, этот вид деятельности также требует лицензирования. Но не всякий хозяин такой "фермы", вопреки закону, регистрируется как ИП или юрлицо. При этом расход электроэнергии в целом по стране вырос (благодаря майнингу в числе прочего), что не может не сказываться на качестве предоставляемых остальным потребителям (не майнерам) услуг. А значит, оправданы меры по защите прав потребителей.

С другой стороны, чтобы эффективней контролировать деятельность майнеров (в том числе противостоять нелегальному бизнесу), не будет лишним лицензировать и тех, кто передает им электроэнергию.

Как бы там ни было, с 1 сентября 2026 года деятельность энергопередающих организаций также входит в сферу, где действует разрешительный порядок. До тех же пор, пока ЭПО не получат лицензию (или не передадут так или иначе другим бизнес), они обязаны (согласно пункту 6 статьи 13-1 в новой редакции):

  • содержать свои электрические сети в рабочем состоянии, обеспечить их сохранность и целостность до полной передачи;
  • не допускать действий, приводящих к прекращению электроснабжения потребителей, а также к разрушению, демонтажу, умышленному повреждению и уничтожению сетей;
  • осуществлять передачу электрической энергии на безвозмездной основе (об этом уже говорилось выше);
  • обеспечить компенсацию потерь энергии в своих электрических сетях.
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Фото Андрей Губенко
Андрей Губенко
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