Еще один вид деятельности подлежит лицензированию в Казахстане с 1 сентября

Электрическая энергия – это хотя и товар (согласно закону), но особого рода. Поэтому рынок электроэнергии устроен сложно, а государство требует от его участников соблюдения многих условий. С 1 сентября 2026 года эти правила меняются. Как именно – рассказывает Zakon.kz.

1 сентября 2026 года вводится в действие новая редакция статьи 7-1 Закона РК "Об электроэнергетике", согласно которой (пункт 1):

"Деятельность энергопередающих и энергоснабжающих организаций подлежит лицензированию в соответствии с законодательством РК о разрешениях и уведомлениях".

До сих пор лицензия требовалась лишь энергоснабжающим организациям, т.е. таким, которые продают электрическую энергию конечным розничным потребителям (обязательно "наличие не менее тридцати тысяч непосредственно присоединенных потребителей электрической энергии, в том числе через общедомовые сети", пп. 2) статьи 7-1 Закона).

А еще раньше, до 2007 года, и самой статьи 7-1, предусматривающей лицензирование "отдельных видов деятельности в сфере электроэнергетики", в вышеупомянутом законе не было.

Ну так вот, теперь лицензия нужна и энергопередающим организациям (ЭПО). Подробности новых требований указаны в статье 13-1 Закона РК "Об электроэнергетике", которая также получила новую редакцию, вступающую в силу 1 сентября.

"Для оказания услуг по передаче электрической энергии собственники электрических сетей обязаны иметь лицензию на осуществление деятельности по передаче электрической энергии, за исключением системного оператора, собственников электрических сетей, заключивших до 1 января 2025 года концессионные договоры на строительство и эксплуатацию линий электропередачи".

Тот, кто не получил лицензию:

"Осуществляет в полном объеме реализацию (продажу), передачу на безвозмездной основе в доверительное управление или путем реорганизации своих электрических сетей энергопередающей организации, непосредственно к сетям которой они подключены, в порядке, установленном законодательством РК, или осуществляет передачу электрической энергии по своим электрическим сетям в соответствии с подпунктом 3) пункта 6 настоящей статьи".

Иными словами, должен так или иначе объединить свой бизнес с "соседом", у кого такая лицензия имеется. Либо – расшифровываем смысл ссылки – "осуществлять передачу электрической энергии по своим электрическим сетям на безвозмездной основе".

В чем причина поправок?

Напомним первый принцип, которым руководствуются при введении в той или иной сфере разрешительного порядка. Это баланс интересов потребителей, предпринимателей и государства (пункт 1 статьи 5 Закона РК "О разрешениях и уведомлениях") в целях:

обеспечения достаточного уровня безопасности деятельности,

максимально эффективной защиты прав потребителей,

минимальной объективно необходимой нагрузке на предпринимателей.

Что касается последнего условия, тут все очевидно. "Размер сборов или плат, взимаемых при выдаче разрешений, а также в иных случаях, должен определяться из необходимости компенсации затрат государства на администрирование разрешительного порядка" (пункт 2 статьи 6 Закона РК "О разрешениях и уведомлениях"). Т.е. плата за лицензию не должна быть обременительной.

С безопасностью тоже понятно: с электричеством надо поосторожней.

А вот насчет защиты прав потребителей требуются пояснения. Для начала немного матчасти: передача – это распределение электроэнергии по сетям от производителя до энергоснабжающей организации либо оптового покупателя, которые потребителями по определению не являются. Ведь:

"Потребитель – физическое лицо, имеющее намерение заказать или приобрести либо заказывающее, приобретающее и (или) использующее товар (работу, услугу) исключительно для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью". Пп. 15) статьи 1 Закона РК "О защите прав потребителей"

Т.е. баланс в полной мере не складывался, что и было одной из причин (возможно, не единственной), почему лицензия на передачу электроэнергии ранее не требовалась.

Но жизнь меняется. А именно, вдруг откуда ни возьмись появился т.н. цифровой майнинг.

"Процесс проведения вычислительных операций с использованием компьютерных мощностей согласно заданным алгоритмам шифрования, обеспечивающий подтверждение целостности блоков данных посредством блокчейна". Пп. 8) статьи 1 Закона РК "О цифровых активах в РК"

Или, попросту говоря, лица, которые прежде были потребителями, включавшими свои компьютеры "для личного пользования", теперь стали в конечном счете превращать потребляемое электричество в валюту, пусть и крипту. Предпринимательская деятельность, однако.

Таковой ее и признали в 2023 году, а регулирующие майнинг нормы внесли в законы "Об электроэнергетике" (статья 9-4) и "О цифровых активах в РК" (статьи 8, 9, 10), последний тогда же и был принят.

Кстати, этот вид деятельности также требует лицензирования. Но не всякий хозяин такой "фермы", вопреки закону, регистрируется как ИП или юрлицо. При этом расход электроэнергии в целом по стране вырос (благодаря майнингу в числе прочего), что не может не сказываться на качестве предоставляемых остальным потребителям (не майнерам) услуг. А значит, оправданы меры по защите прав потребителей.

С другой стороны, чтобы эффективней контролировать деятельность майнеров (в том числе противостоять нелегальному бизнесу), не будет лишним лицензировать и тех, кто передает им электроэнергию.

Как бы там ни было, с 1 сентября 2026 года деятельность энергопередающих организаций также входит в сферу, где действует разрешительный порядок. До тех же пор, пока ЭПО не получат лицензию (или не передадут так или иначе другим бизнес), они обязаны (согласно пункту 6 статьи 13-1 в новой редакции):