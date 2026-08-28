Еще один вид деятельности подлежит лицензированию в Казахстане с 1 сентября
1 сентября 2026 года вводится в действие новая редакция статьи 7-1 Закона РК "Об электроэнергетике", согласно которой (пункт 1):
"Деятельность энергопередающих и энергоснабжающих организаций подлежит лицензированию в соответствии с законодательством РК о разрешениях и уведомлениях".
До сих пор лицензия требовалась лишь энергоснабжающим организациям, т.е. таким, которые продают электрическую энергию конечным розничным потребителям (обязательно "наличие не менее тридцати тысяч непосредственно присоединенных потребителей электрической энергии, в том числе через общедомовые сети", пп. 2) статьи 7-1 Закона).
А еще раньше, до 2007 года, и самой статьи 7-1, предусматривающей лицензирование "отдельных видов деятельности в сфере электроэнергетики", в вышеупомянутом законе не было.
Ну так вот, теперь лицензия нужна и энергопередающим организациям (ЭПО). Подробности новых требований указаны в статье 13-1 Закона РК "Об электроэнергетике", которая также получила новую редакцию, вступающую в силу 1 сентября.
"Для оказания услуг по передаче электрической энергии собственники электрических сетей обязаны иметь лицензию на осуществление деятельности по передаче электрической энергии, за исключением системного оператора, собственников электрических сетей, заключивших до 1 января 2025 года концессионные договоры на строительство и эксплуатацию линий электропередачи".
Тот, кто не получил лицензию:
"Осуществляет в полном объеме реализацию (продажу), передачу на безвозмездной основе в доверительное управление или путем реорганизации своих электрических сетей энергопередающей организации, непосредственно к сетям которой они подключены, в порядке, установленном законодательством РК, или осуществляет передачу электрической энергии по своим электрическим сетям в соответствии с подпунктом 3) пункта 6 настоящей статьи".
Иными словами, должен так или иначе объединить свой бизнес с "соседом", у кого такая лицензия имеется. Либо – расшифровываем смысл ссылки – "осуществлять передачу электрической энергии по своим электрическим сетям на безвозмездной основе".
В чем причина поправок?
Напомним первый принцип, которым руководствуются при введении в той или иной сфере разрешительного порядка. Это баланс интересов потребителей, предпринимателей и государства (пункт 1 статьи 5 Закона РК "О разрешениях и уведомлениях") в целях:
- обеспечения достаточного уровня безопасности деятельности,
- максимально эффективной защиты прав потребителей,
- минимальной объективно необходимой нагрузке на предпринимателей.
Что касается последнего условия, тут все очевидно. "Размер сборов или плат, взимаемых при выдаче разрешений, а также в иных случаях, должен определяться из необходимости компенсации затрат государства на администрирование разрешительного порядка" (пункт 2 статьи 6 Закона РК "О разрешениях и уведомлениях"). Т.е. плата за лицензию не должна быть обременительной.
С безопасностью тоже понятно: с электричеством надо поосторожней.
А вот насчет защиты прав потребителей требуются пояснения. Для начала немного матчасти: передача – это распределение электроэнергии по сетям от производителя до энергоснабжающей организации либо оптового покупателя, которые потребителями по определению не являются. Ведь:
"Потребитель – физическое лицо, имеющее намерение заказать или приобрести либо заказывающее, приобретающее и (или) использующее товар (работу, услугу) исключительно для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью".Пп. 15) статьи 1 Закона РК "О защите прав потребителей"
Т.е. баланс в полной мере не складывался, что и было одной из причин (возможно, не единственной), почему лицензия на передачу электроэнергии ранее не требовалась.
Но жизнь меняется. А именно, вдруг откуда ни возьмись появился т.н. цифровой майнинг.
"Процесс проведения вычислительных операций с использованием компьютерных мощностей согласно заданным алгоритмам шифрования, обеспечивающий подтверждение целостности блоков данных посредством блокчейна". Пп. 8) статьи 1 Закона РК "О цифровых активах в РК"
Или, попросту говоря, лица, которые прежде были потребителями, включавшими свои компьютеры "для личного пользования", теперь стали в конечном счете превращать потребляемое электричество в валюту, пусть и крипту. Предпринимательская деятельность, однако.
Таковой ее и признали в 2023 году, а регулирующие майнинг нормы внесли в законы "Об электроэнергетике" (статья 9-4) и "О цифровых активах в РК" (статьи 8, 9, 10), последний тогда же и был принят.
Кстати, этот вид деятельности также требует лицензирования. Но не всякий хозяин такой "фермы", вопреки закону, регистрируется как ИП или юрлицо. При этом расход электроэнергии в целом по стране вырос (благодаря майнингу в числе прочего), что не может не сказываться на качестве предоставляемых остальным потребителям (не майнерам) услуг. А значит, оправданы меры по защите прав потребителей.
С другой стороны, чтобы эффективней контролировать деятельность майнеров (в том числе противостоять нелегальному бизнесу), не будет лишним лицензировать и тех, кто передает им электроэнергию.
Как бы там ни было, с 1 сентября 2026 года деятельность энергопередающих организаций также входит в сферу, где действует разрешительный порядок. До тех же пор, пока ЭПО не получат лицензию (или не передадут так или иначе другим бизнес), они обязаны (согласно пункту 6 статьи 13-1 в новой редакции):
- содержать свои электрические сети в рабочем состоянии, обеспечить их сохранность и целостность до полной передачи;
- не допускать действий, приводящих к прекращению электроснабжения потребителей, а также к разрушению, демонтажу, умышленному повреждению и уничтожению сетей;
- осуществлять передачу электрической энергии на безвозмездной основе (об этом уже говорилось выше);
- обеспечить компенсацию потерь энергии в своих электрических сетях.