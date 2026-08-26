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Финансы

Аренда жилья перед 1 сентября: где цены выросли, а где остались прежними

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Перед 1 сентября рынок аренды жилья в Казахстане подходит к традиционному периоду повышенного спроса. Больше всего это заметно в Алматы и Астане, где к обычному спросу добавляется поток студентов. Как и где лучше выбрать съемное жилье в конце августа 2026 года, выяснял Zakon.kz.

Съемные квартиры дорожают, но не везде одинаково

Сегодня средняя арендная плата за благоустроенное жилье в Казахстане составляет 5 134 тенге за квадратный метр. За год показатель вырос на 14,2%.

Снижения средней арендной платы за месяц не зафиксировано ни в одном из городов, представленных в сводке Бюро национальной статистики АСПиР РК. В четырех городах показатель остался на уровне июня: в Актобе, Караганде, Петропавловске и Таразе. В Туркестане рост также оказался минимальным – 0%.

Быстрее всего аренда в июле росла в Астане – на 2,7%. В Кокшетау показатель увеличился на 1,5%, в Алматы – на 1,4%. По 1,1% прибавили Актау и Уральск. В остальных городах месячный рост составил менее 1%.

При этом разница в стоимости между городами остается значительной. Самая высокая средняя ставка в июле была в Алматы – 5 961 тенге за квадратный метр. В Астане – 5 796 тенге. Далее идут Караганда с 4 971 тенге и Петропавловск с 4 688 тенге.

Наиболее низкие ставки зафиксированы в Таразе – 2 515 тенге за квадратный метр, Туркестане – 2 767, Костанае – 3 230, Актобе – 3 330 и Кызылорде – 3 344 тенге.

Мы рассмотрели два самых крупных рынка жилья в Казахстане – в Алматы и Астане. Для оценки реальных цен был сделан обзор предложений на разных сайтах недвижимости.

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Алматы: до 300 тысяч за квартиру в районах с удобным расположением

Срез актуальных предложений показывает, что однокомнатные квартиры в районах южной столицы, относительно близких к центру и крупным учебным корпусам, чаще предлагаются в диапазоне 230-300 тыс. тенге в месяц.

Например, квартира площадью 50 квадратных метров в Бостандыкском районе предлагается за 230 тыс. тенге. За 250 тыс. можно найти 41-метровую квартиру рядом со станцией метро "Алатау". Квартира площадью 45 квадратных метров, но уже значительно ближе к центру, в Алмалинском районе стоит 280 тыс. тенге. И, наконец, 1-комнатная квартира на проспекте аль-Фараби (42 кв. м) обойдется в 300 тыс. тенге.

Расположение этих предложений важно учитывать в контексте студенческого спроса. В Алматы несколько крупных вузов находятся именно в центральной и южной частях города. Это Satbayev University, КазНПУ имени Абая, КазНМУ и КазНУ имени аль-Фараби.

Поэтому для студента в Алматы стоимость аренды фактически включает еще и ежедневную стоимость дороги до учебы. Вот пример: 170 тыс. тенге за однокомнатную квартиру площадью 40 квадратных метров в Турксибском районе. Дорога до центра с пересадками займет около часа (если повезет). Так что в отдельных случаях более дорогая квартира оказывается выгоднее не из-за площади или ремонта, а из-за расположения.

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Астана: дешевле на окраине, дороже рядом с университетами

В Астане рынок аренды так же заметно неоднороден по расположению. На карте предложений однокомнатные квартиры за 150-180 тыс. тенге находятся преимущественно на удалении от основных университетских зон, тогда как в центральной части и на левом берегу цены чаще поднимаются до 220-300 тыс. тенге.

Самый дешевый вариант из рассмотренных – 150 тыс. тенге за квартиру 38 кв. м – находится в районе Нура, в северо-западной части столицы. Это уже периферийная часть жилой застройки. Здесь цена заметно ниже, чем в центральных районах, но, например, для студента ЕНУ им Л. Гумилева ежедневная дорога будет очень длинной.

Более интересный вариант за 240 тыс. тенге находится в районе Сарыарка. Это уже сложившаяся центральная часть города. Отсюда ближе до университетского кластера, например, до, в том числе, Медицинского университета.

Еще один ценовой уровень сформировался в районе EXPO. Здесь в нашем срезе есть квартиры примерно за 250 тыс. тенге.

Получается достаточно понятная картина. Если бюджет ограничен 150-180 тыс. тенге, выбор смещается на более удаленные районы. Диапазон около 220 тыс. уже позволяет искать жилье в сложившейся части города, ближе к центральным университетам. При бюджете 250 тыс. и выше появляется больше вариантов на левом берегу и в районе EXPO, что особенно удобно студентам вузов, расположенных в этой части столицы.

Подведем итоги. Перед 1 сентября выбор квартиры все чаще сводится не к поиску самого дешевого или самого близкого к университету варианта. Разница в несколько десятков тысяч тенге может оправдывать дополнительную дорогу, если из более доступного района до места учебы можно добраться за полчаса. Поэтому у арендатора есть выбор: переплачивать за расположение или расплачиваться временем – и в этом смысле удаленность квартиры становится частью ее реальной цены.

Ранее мы рассказали, как отличить фейковое объявление о сдаче квартиры от настоящего.

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Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
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