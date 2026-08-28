Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Цифровая система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Правительство Казахстана сложило полномочия перед новым Курултаем: президент подписал соответствующий указ.
- С 2027 года госслужащие будут сдавать декларацию о личных интересах: правительство утвердило правила.
- Принят Комплексный план мер, направленных на широкое внедрение искусственного интеллекта в школах Казахстана до 2029 года.
- Госорганам запретили направлять президенту и в правительство предложения об увеличении расходов бюджета вне установленных сроков и без согласования с Минфином и Министерством нацэкономики.
- Кадровые процессы в госучреждениях и квазигоссекторе переводят в цифровую систему: утверждены правила.
- Как проверяется подлинность ЭЦП.
- В МВД утвердили ключевые показатели для расчета цифрового рейтинга сотрудников полиции.
- Какие мобильные приложения включили в перечень приложений, имеющих социальное и государственное значения.
- Генпрокуратура изменила правила проверки законности происхождения активов.
- Министерство просвещения установило размеры грантов для обучения одаренных детей в НИШ.
- В Казахстане начали субсидировать внедрение водосберегающих технологий полива.
- Минздрав установил требования к цифровым ресурсам для дистанционных медицинских услуг.
- Какие животные и в каких случаях подлежат отлову и умерщвлению: правила изменили.
- Обновлены правила выдачи паспортов гражданам РК за рубежом.
Читайте также полный текст выступления президента Касым-Жомарта Токаева на заседании Курултая 28 августа 2026 года.
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