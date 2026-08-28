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Право

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Законодательство, закон, законы, законодательные акты, правовые акты, правовая система, законодательная база, права, правовые нормы, весы Фемиды, правосудие, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 17:02 Фото: Zakon.kz
Цифровая система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Правительство Казахстана сложило полномочия перед новым Курултаем: президент подписал соответствующий указ.
  • С 2027 года госслужащие будут сдавать декларацию о личных интересах: правительство утвердило правила.
  • Принят Комплексный план мер, направленных на широкое внедрение искусственного интеллекта в школах Казахстана до 2029 года.
  • Госорганам запретили направлять президенту и в правительство предложения об увеличении расходов бюджета вне установленных сроков и без согласования с Минфином и Министерством нацэкономики.
  • Кадровые процессы в госучреждениях и квазигоссекторе переводят в цифровую систему: утверждены правила.
  • Как проверяется подлинность ЭЦП.
  • В МВД утвердили ключевые показатели для расчета цифрового рейтинга сотрудников полиции.
  • Какие мобильные приложения включили в перечень приложений, имеющих социальное и государственное значения.
  • Генпрокуратура изменила правила проверки законности происхождения активов.
  • Министерство просвещения установило размеры грантов для обучения одаренных детей в НИШ.
  • В Казахстане начали субсидировать внедрение водосберегающих технологий полива.
  • Минздрав установил требования к цифровым ресурсам для дистанционных медицинских услуг.
  • Какие животные и в каких случаях подлежат отлову и умерщвлению: правила изменили.
  • Обновлены правила выдачи паспортов гражданам РК за рубежом.

Читайте также полный текст выступления президента Касым-Жомарта Токаева на заседании Курултая 28 августа 2026 года.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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