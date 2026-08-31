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Право

Передача госимущества в доверительное управление: что изменилось

Государственная служба, госслужба, госслужащий, госслужащие, государственный аппарат, госаппарат, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 11:49 Фото: senate.parlam.kz
Приказом заместителя премьер-министра - министра национальной экономики от 24 августа 2026 года внесены изменения в Правила передачи государственного имущества в доверительное управление, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что решение о передаче объекта в доверительное управление принимается учредителем, сведения о котором включаются учредителем в цифровую базу данных по договорам доверительного управления в течение 10 рабочих дней с даты принятия решения.

Продление срока действия договора осуществляется при надлежащем выполнении доверительным управляющим условий договора.

Доверительный управляющий не позднее 10 рабочих дней до завершения договора письменно направляет учредителю заявление о намерении продлить срок действия договора с приложением отчета о деятельности по доверительному управлению государственным имуществом за весь период договора.

Продление срока действия договора осуществляется путем заключения дополнительного соглашения к основному договору. Дополнительное соглашение по продлению срока действия договора заключается на новый срок, не превышающий срок основного договора.

Дополнительное соглашение к договору заключается в цифровом формате на веб-портале реестра и подписывается учредителем, балансодержателем или органом управления и доверительным управляющим с использованием ЭЦП до истечения срока действия договора.

В Типовом договоре имущественного найма (аренды) государственного имущества уточняется, что по требованию наймодателя договор может быть расторгнут и объект возвращен балансодержателю в следующих случаях:

  • если наниматель пользуется объектом с существенным нарушением условий договора, несмотря на письменное предупреждение наймодателя о прекращении таких действий;
  • если наниматель использует объект, переданный по договору, не по целевому назначению;
  • если наниматель умышленно или по неосторожности существенно ухудшает объект;
  • если наниматель два раза подряд по истечении установленного договором срока платежа не вносит арендную плату за пользование объектом;
  • если наниматель не производит капитальный ремонт объекта в установленные договором сроки, а при отсутствии их в договоре – в разумные сроки в тех случаях, когда в соответствии с законами республики или договором обязанность капитального ремонта лежит на нанимателе, наймодатель вправе требовать досрочного расторжения договора только после предоставления нанимателю возможности исполнения своего обязательства в разумный срок;
  • предоставления нанимателю другого объекта с его письменного согласия;
  • принятия наймодателем решения об изъятии объекта;
  • по письменному заявлению балансодержателя на имя наймодателя с обоснованием причин расторжения договора.

Договор может быть досрочно расторгнут по требованию нанимателя в следующих случаях:

  • балансодержатель не предоставляет объект в пользование нанимателю, либо создает препятствия пользованию объектом в соответствии с условиями договора или назначением объекта;
  • балансодержатель объекта не производит в установленные договором сроки, а при отсутствии их в договоре – в разумные сроки возложенной на него обязанности капитального ремонта объекта;
  • переданный нанимателю объект имеет недостатки, препятствующие его использованию, которые не были оговорены наймодателем при заключении договора, не были заранее известны нанимателю и не могли быть обнаружены им во время осмотра объекта или проверки его исправности при заключении договора;
  • если объект в силу обстоятельств, за которые наниматель не отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для пользования.

В случае если наниматель произвел за счет собственных средств и с согласия балансодержателя и письменного разрешения уполномоченного органа по государственному имуществу (местных исполнительных органов) улучшения, неотделимые без вреда для объекта, наниматель имеет право после прекращения договора на возмещение балансодержателем стоимости этих улучшений, если иное не предусмотрено законами РК. Отделимые улучшения объекта, произведенные нанимателем, являются его собственностью.

Стоимость неотделимых улучшений, произведенных нанимателем без согласия наймодателя и балансодержателя, возмещению не подлежит, если иное не предусмотрено законами РК.

Указывается, что любая из сторон при возникновении обстоятельств непреодолимой силы в течение 30 календарных дней информирует другую сторону о наступлении таких обстоятельств.

Уведомление направляется одним из следующих способов: заказным письмом с уведомлением о его вручении, телефонограммой или телеграммой, в кабинет пользователя на веб-портале "цифрового правительства" с отправлением короткого текстового сообщения на абонентский номер сотовой связи, зарегистрированный на веб-портале "цифрового правительства", текстовым сообщением по абонентскому номеру сотовой связи или по электронному адресу.

Наймодатель или наниматель (стороны) подтверждают своей подписью ознакомление с тем, что указанные ими в договоре адреса места жительства (место нахождения), места работы, абонентский номер сотовой связи, электронный адрес достоверны, а уведомление (извещение), направленное на указанные контакты (адрес), будет считаться надлежащим и достаточным.

Внесены и другие изменения.

Приказ вводится в действие с 29 августа 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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