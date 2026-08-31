Предоставление жилья казахстанцам, чье жилище призвано аварийным: утверждены правила

Министр промышленности и строительства приказом от 25 августа 2026 года утвердил Правила предоставления и распределения жилища из коммунального жилищного фонда гражданам, единственное жилище которых признано аварийным, сообщает Zakon.kz.

Так, местные исполнительные органы на основании решения комиссии предоставляют и распределяют жилища из коммунального жилищного фонда, приобретенного или построенного за счет местного бюджета, для граждан, единственное жилище которых признано аварийным, состоящих на учете нуждающихся в жилище в единой республиканской электронной базе, электронной базе "Центр обеспечения жилищем" в категории "граждане, единственное жилище которых признано аварийным".

Для предоставления жилища из коммунального жилищного фонда заявитель подает на рассмотрение в местный исполнительный орган следующие документы:

заявление о предоставлении жилища из коммунального жилищного фонда;

копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи;

копии свидетельства о заключении (расторжении) брака, рождении детей, смерти членов семьи;

решение суда о признании лица членом семьи заявителя, если такой факт установлен судом и не может быть подтвержден иными документами.

Местный исполнительный орган посредством цифровых систем получает:

сведения об адресе регистрации по месту жительства на заявителя и всех совместно проживающих членов семьи;

сведения о наличии или отсутствии жилища, принадлежащего заявителю и совместно проживающим членам его семьи на праве собственности в течение последних пяти лет на территории РК.

При подаче заявления местным исполнительным органом не допускается истребование документов и сведений, которые могут быть получены из цифровых систем.

После чего местный исполнительный орган выносит на рассмотрение комиссии пакет документов в течение 10 календарных дней со дня их подачи.

Комиссия формируется из нечетного количества не менее пяти человек местного исполнительного органа, в том числе представителей общественных объединений (при наличии).

Комиссию возглавляют заместитель первого руководителя местного исполнительного органа.

Комиссия по итогам рассмотрения документов, представленных заявителем, а также сведений, полученных в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил, не позднее 15 рабочих дней с даты подачи заявления о предоставлении жилища из коммунального жилищного фонда, принимает одно из следующих решений:

решение о предоставлении жилища из коммунального жилищного фонда;

мотивированный отказ в письменном виде.

Решение комиссии оформляется протоколом и составляется в двух экземплярах, один из которых хранится в местном исполнительном органе, второй выдается заявителю.

В предоставлении жилища из коммунального жилищного фонда отказывается в случае отсутствия оснований для признания граждан нуждающимися в жилище.

Указывается, что при получении жилища из коммунального жилищного фонда заявитель передает имеющееся на праве собственности аварийное жилище в коммунальную собственность на основании заявления.

При расчете нормы предоставления жилища заявителю, проживающему в единственном жилище, признанном аварийным в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, не учитывается размер площади жилища, имеющегося в его собственности.

Жилище из коммунального жилищного фонда предоставляется на основании договора найма.

После заключения договора найма жилища местные исполнительные органы в течение двух рабочих дней передают данные граждан, получивших жилище, в Жилищный строительный сберегательный банк, обладающий статусом национального института развития, для снятия с учета нуждающихся в жилище граждан РК.

Приказ вводится в действие с 8 сентября 2026 года.