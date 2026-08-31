Предоставление жилья казахстанцам, чье жилище призвано аварийным: утверждены правила
Так, местные исполнительные органы на основании решения комиссии предоставляют и распределяют жилища из коммунального жилищного фонда, приобретенного или построенного за счет местного бюджета, для граждан, единственное жилище которых признано аварийным, состоящих на учете нуждающихся в жилище в единой республиканской электронной базе, электронной базе "Центр обеспечения жилищем" в категории "граждане, единственное жилище которых признано аварийным".
Для предоставления жилища из коммунального жилищного фонда заявитель подает на рассмотрение в местный исполнительный орган следующие документы:
- заявление о предоставлении жилища из коммунального жилищного фонда;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи;
- копии свидетельства о заключении (расторжении) брака, рождении детей, смерти членов семьи;
- решение суда о признании лица членом семьи заявителя, если такой факт установлен судом и не может быть подтвержден иными документами.
Местный исполнительный орган посредством цифровых систем получает:
- сведения об адресе регистрации по месту жительства на заявителя и всех совместно проживающих членов семьи;
- сведения о наличии или отсутствии жилища, принадлежащего заявителю и совместно проживающим членам его семьи на праве собственности в течение последних пяти лет на территории РК.
При подаче заявления местным исполнительным органом не допускается истребование документов и сведений, которые могут быть получены из цифровых систем.
После чего местный исполнительный орган выносит на рассмотрение комиссии пакет документов в течение 10 календарных дней со дня их подачи.
Комиссия формируется из нечетного количества не менее пяти человек местного исполнительного органа, в том числе представителей общественных объединений (при наличии).
Комиссию возглавляют заместитель первого руководителя местного исполнительного органа.
Комиссия по итогам рассмотрения документов, представленных заявителем, а также сведений, полученных в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил, не позднее 15 рабочих дней с даты подачи заявления о предоставлении жилища из коммунального жилищного фонда, принимает одно из следующих решений:
- решение о предоставлении жилища из коммунального жилищного фонда;
- мотивированный отказ в письменном виде.
Решение комиссии оформляется протоколом и составляется в двух экземплярах, один из которых хранится в местном исполнительном органе, второй выдается заявителю.
В предоставлении жилища из коммунального жилищного фонда отказывается в случае отсутствия оснований для признания граждан нуждающимися в жилище.
Указывается, что при получении жилища из коммунального жилищного фонда заявитель передает имеющееся на праве собственности аварийное жилище в коммунальную собственность на основании заявления.
При расчете нормы предоставления жилища заявителю, проживающему в единственном жилище, признанном аварийным в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, не учитывается размер площади жилища, имеющегося в его собственности.
Жилище из коммунального жилищного фонда предоставляется на основании договора найма.
После заключения договора найма жилища местные исполнительные органы в течение двух рабочих дней передают данные граждан, получивших жилище, в Жилищный строительный сберегательный банк, обладающий статусом национального института развития, для снятия с учета нуждающихся в жилище граждан РК.
Приказ вводится в действие с 8 сентября 2026 года.