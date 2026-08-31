Утверждены правила ведения и хранения личных дел военнослужащих

Министр обороны приказом от 25 августа 2026 года утвердил Правила оформления, ведения учета и хранения личных дел военнослужащих Вооруженных Сил РК, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что в кадровых органах (подразделениях по работе с персоналом) личные дела военнослужащих ведутся в соответствии с ведомственным перечнем должностных лиц, имеющих право издавать приказы по личному составу.

Ведение личных дел (своевременное пополнение необходимыми документами, аттестационными и характеризующими материалами, фотокарточками и учетными материалами), а также контроль за своевременной пересылкой личных дел возлагается на кадровые органы всех инстанций.

Приобщение документов, учет, хранение и пересылка личных дел, возлагается на лиц, ответственных за учет личного состава.

Личные дела военнослужащих, которым присвоены воинские звания офицерского состава, формируются в двух экземплярах:

на курсантов, окончивших военное учебное заведение Республики Казахстан – кадровым органом военного учебного заведения;

на курсантов, окончивших военное учебное заведение зарубежных государств – кадровым органом военного учебного заведения, в котором состояли в списках личного состава.

Личные дела офицеров, призванных, поступивших на воинскую службу по контракту из запаса – формируются местными органами военного управления (МОВУ) в двух экземплярах и высылаются по месту прохождения службы не позднее пяти рабочих дней, после выдачи предписания об убытии к месту прохождения воинской службы.

При поступлении на воинскую службу по контракту личные дела на военнослужащих срочной воинской службы формируются в воинской части (учреждении), военнослужащих рядового и сержантского составов – в воинской части или МОВУ.

Личные дела военнослужащих по контракту рядового и сержантского составов формируются в одном экземпляре, на офицерский состав в двух экземплярах.

При этом на военнослужащих по контракту рядового и сержантского составов, подтвердивших наличие права на пенсионные выплаты, кадровыми органами воинских частей (учреждений) формируется второй экземпляр личного дела.

При присвоении военнослужащим по контракту рядового и сержантского составов первых воинских званий офицерского состава в месячный срок формируется второй экземпляр личного дела и направляется в вышестоящий штаб для последующего их учета и ведения.

Личные дела на военнослужащих, проходящих воинскую службу в резерве формируются кадровыми органами воинских частей (учреждений) по прибытию к месту службы в одном экземпляре.

Личное дело содержит персональные данные, сведения о трудовой деятельности и иные сведения военнослужащих, связанные с поступлением на воинскую службу, ее прохождением и увольнением с воинской службы, необходимые для обеспечения деятельности воинской части (учреждения).

8. Личное дело состоит из послужного списка, автобиографии, фотографической карточки, аттестационных и дополнительных материалов.

Основным документом личного дела является послужной список.

При переводе военнослужащего между воинскими частями (учреждениями), а также при увольнении в запас в конце послужного списка записи о прохождении воинской службы заверяются начальником кадрового органа. При этом при переводе в другую воинскую часть после подписи, записывается новая должность.

В последующем (перед убытием к новому месту службы, представлением к увольнению) должностные лица, ответственные за ведение личных дел, уточняют с военнослужащим достоверность и полноту записей в послужном списке личных дел.

Приказ вводится в действие с 8 сентября 2026 года.