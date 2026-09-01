Реестр психологов создадут в Казахстане
Фото: pexels
Министерство труда и социальной защиты разработало Правила ведения государственного реестра психологов, включения психологов в государственный реестр психологов и исключения из него, сообщает Zakon.kz.
Реестр психологов создается для учета психологов, прошедших сертификацию, обеспечения открытости информации об их квалификации и подтверждения права на осуществление профессиональной деятельности.
В Минтруда отметили, что создание реестра психологов направлено на формирование единой информационной базы сертифицированных психологов, обеспечение учета и актуализации сведений о них, а также предоставление гражданам и организациям возможности проверки информации о наличии действующего сертификата.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 15 сентября.
Ранее мы рассказали, что в Казахстане примут профессиональный стандарт психолога.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript