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Право

Реестр психологов создадут в Казахстане

Реестр психологов создадут в РК, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 09:22 Фото: pexels
Министерство труда и социальной защиты разработало Правила ведения государственного реестра психологов, включения психологов в государственный реестр психологов и исключения из него, сообщает Zakon.kz.

Реестр психологов создается для учета психологов, прошедших сертификацию, обеспечения открытости информации об их квалификации и подтверждения права на осуществление профессиональной деятельности.

В Минтруда отметили, что создание реестра психологов направлено на формирование единой информационной базы сертифицированных психологов, обеспечение учета и актуализации сведений о них, а также предоставление гражданам и организациям возможности проверки информации о наличии действующего сертификата.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 15 сентября.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане примут профессиональный стандарт психолога.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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