Что изменится в жизни казахстанцев с сентября 2026 года

Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве в сентябре 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Земля, почва

С 8 сентября вводится в действие Закон "Об охране почв"

Документ закрепляет комплексную систему мероприятий по защите почв.

Целью Закона является создание правовых основ для рационального использования почв, устойчивого управления почвами и охраны почв, защиты их от деградации и других негативных воздействий.

В документе закреплено понятие "почва" и её основные показатели, установлены основные требования по рациональному использованию и охране почв, уточнены функции местных госорганов, усилено развитие международного сотрудничества.

В частности, предусматриваются проведение агрохимических и мелиоративных исследований, бонитировка почв, организация мониторинга, внедрение почвозащитных технологий и научно обоснованное применение удобрений.

Законом заложена основа для развития научных исследований, широкого использования цифровых технологий, средств дистанционного зондирования Земли и современных систем мониторинга. Это позволит повысить эффективность управления земельными ресурсами и своевременно оценивать состояние почв.

Также вводятся в действие сопутствующие поправки.

В Земельный кодекс внесено дополнение:

Внесение изменений или дополнений в настоящий Кодекс осуществляется законом, не предусматривающим внесение изменений и (или) дополнений в другие законы РК, за исключением проектов законов, разрабатываемых в порядке законодательной инициативы президента РК.

При предоставлении сельскохозяйственных угодий для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства, возмещаются потери сельскохозяйственного производства в соответствии со статьями 105 и 106 настоящего Кодекса.

Вводится понятие опустынивание земель – деградация земель в засушливых, полузасушливых и сухих зонах по климатическим условиям от воздействий природного (или антропогенного характера.

К обязанностям собственников земельных участков теперь добавили:

принимать меры по предотвращению опустынивания земель путем применения почвозащитных технологий, направленных на поддержание влажности почвы, сохранение плодородия почвы и предотвращение ее деградации.

В п.8 ст. 238 Экологического кодекса установлено, что в целях охраны земель собственники земельных участков и землепользователи обязаны проводить мероприятия, направленные на снятие, сохранение и использование плодородного слоя почвы при проведении работ, связанных с нарушением земель.

Радиоактивные отходы, атомная энергетика

С 7 сентября вводится в действие Закон "Об обращении с радиоактивными отходами"

Документом определяются правовые основы управления радиоактивными отходами, порядок государственного контроля и лицензирования, а также вопросы учета и захоронения радиоактивных отходов.

Закон распространяется на следующие виды деятельности в области обращения с радиоактивными отходами:

этапы жизненного цикла объектов обращения с радиоактивными отходами, включая их размещение, сооружение, ввод в эксплуатацию, эксплуатацию, вывод из эксплуатации и закрытие, а также постэксплуатационный мониторинг и контроль, осуществляемые в целях обеспечения ядерной, радиационной и экологической безопасности;

обращение с радиоактивными отходами, а также передача и прием радиоактивных отходов;

выполнение работ и оказание услуг в области обращения с радиоактивными отходами, включая проведение научно-исследовательских, проектных, опытно-конструкторских, инженерных и экспертных работ, изготовление, поставку и техническое обслуживание оборудования, осуществление радиационного контроля, обеспечение физической защиты, ведение учета и контроля радиоактивных отходов, подготовку, обучение и аттестацию персонала, а также иные работы и услуги, оказывающие влияние на ядерную и радиационную безопасность;

иные виды деятельности в области обращения с радиоактивными отходами.

Закрепляются лицензионные требования, обеспечение ядерной и радиационной безопасности, подготовка персонала и другие. Вводится классификация радиоактивных отходов, а также категории по уровню потенциальной радиационной опасности объектов.

Предусмотрено создание института Национального оператора по обращению с радиоактивными отходами. Он будет выполнять ключевые функции, такие как сбор, транспортировка, переработка, захоронение радиоактивных отходов и проведение долгосрочного мониторинга.

Также вводятся в действие сопутствующие поправки в Кодекс "О недрах и недропользовании"

В частности, установлены условия разведки урана.

Поисковые и оценочные работы должны проводиться в соответствии с проектом разведочных работ.

Недропользователь в период разведки и с учетом ограничений, установленных Кодексом, вправе проводить на территории разведки любые виды работ по разведке урана.

Работы по разведке урана должны проводиться методами и способами, предусмотренными проектом разведочных работ, в соответствии с положительной практикой пользования недрами.

При проведении разведки урана допускается бурение скважин, предусмотренных проектом разведочных работ.

Заявление о подтверждении обнаружения должно содержать:

наименование недропользователя;

номер и дату регистрации контракта на недропользование;

указание на место положения и предполагаемые контуры обнаруженной залежи (совокупности залежей).

К заявлению дополнительно прилагаются не менее одного из следующих документальных подтверждений обнаружения:

результаты геофизических (радиометрических, гамма-каротажных) исследований, подтверждающих наличие ураносодержащих руд;

результаты лабораторных исследований проб горных пород, подтверждающие промышленное содержание урана.

Заявление подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней со дня его поступления в уполномоченный орган по изучению недр. По результатам рассмотрения заявления уполномоченный орган по изучению недр принимает решение о подтверждении обнаружения или отказывает в подтверждении.

Уполномоченный орган по изучению недр отказывает в подтверждении обнаружения в случае:

если заявление не соответствует требованиям, установленным настоящим Кодексом;

отсутствия или недостоверности приложенного документального подтверждения обнаружения.

Недропользователь в течение месяца со дня подтверждения обнаружения уполномоченным органом по изучению недр обязан письменно уведомить об этом компетентный орган и начать разработку дополнения к проекту разведочных работ, предусматривающего проведение работ по оценке.

При проведении работ по разведке недропользователь обязан обеспечить:

оптимальность применяемых технических средств при проведении разведки в соответствии с изучаемым объектом недропользования;

своевременное и достоверное отражение всех деталей работ, получаемых данных и результатов исследований в геологической документации.

Помимо этого, вводятся в действие поправки по вопросам обращения с радиоактивными отходами, энергетики и развития атомной отрасли

В частности, данным законом предусмотрено строительство электрических сетей в рамках механизма рынка электрической мощности.

Также вводится лицензирование:

деятельности по управлению работами и проектами при размещении, сооружении, выводе из эксплуатации ядерных установок.

кондиционирование радиоактивных отходов;

Кроме того, теперь захоронение радиоактивных отходов лицензируется отдельно от хранения.

Установлен статус Национального оператора АЭС

Национальный оператор АЭС:

реализует проекты АЭС;

обеспечивает ядерную, радиационную и ядерную физическую безопасность на объектах АЭС;

организует и обеспечивает проведение закупок товаров, работ и услуг для реализации проектов в области мирного использования атомной энергии в соответствии с правилами приобретения товаров, работ и услуг Национальным оператором АЭС и юридическими лицами, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат Национальному оператору АЭС;

участвует в организации подготовки, переподготовки и поддержания квалификации персонала АЭС;

участвует в формировании реестра поставщиков товаров, работ и услуг для реализации проектов АЭС;

выступает заказчиком в рамках реализации проектов АЭС;

осуществляет иные функции в соответствии с законодательством РК.

С 9 сентября вводятся Правила ведения реестра заключенных контрактов на недропользование по урану

Реестр ведется компетентным органом на бумажном носителе по установленной форме.

Сведения о заключенном контракте на недропользование по урану (дополнении к нему) подлежат внесению в Реестр в не позднее 2 рабочих дней после дня его подписания компетентным органом.

Сведения о прекращении действия контракта на недропользование по урану вносятся в Реестр не позднее 2 рабочих дней после дня его прекращения.

Психология

Со 2 сентября вводится в действие Закон "О психологической деятельности"

Вводится профессиональный стандарт, который установит четкие требования к уровню подготовки специалистов, их профессиональным компетенциям и квалификации.

Установлено требование использовать научно обоснованные методы работы, а также предусматривается институт супервизии.

Также будет создан государственный реестр психологов, который будут вести в цифровом формате. Психологи, включенные в этот реестр, будут обязаны нести ответственность за качество своей профессиональной деятельности.

Готовить психологов должны только вузы. Психологи обязаны повышать квалификацию не реже одного раза в 5 лет.

С 1 января 2028 года вводится сертификация психологов, направленная на подтверждение уровня их профподготовки.

Психологу запрещается назначать медикаментозное лечение, а также оказывать помощь лицам с психическими заболеваниями.

Психологическая помощь осуществляется в очной, дистанционной и смешанной формах.

Психологи, работающие через онлайн-платформы, обязаны размещать сведения о регистрации в госреестре психологов, о своем образовании и квалификации.

Психологи обязаны в течение одного года со дня введения в действие Закона пройти регистрацию в госреестре психологов.

Архитектура, строительство

С 14 сентября гособязательства по строительству "под ключ" разделили на 2 вида

Государственные обязательства по проектам строительства "под ключ" подразделяются на два вида:

в случае если заказчиком выступает администратор бюджетных программ, то государственными обязательствами по проектам строительства "под ключ" являются совокупность прав и обязанностей заказчика и поставщика по сумме, выделяемой из бюджета, на определенную дату принятых и неисполненных заказчиком финансовых обязательств по заключенным договорам о строительстве "под ключ", которые одобрены Республиканской бюджетной комиссией или бюджетной комиссией местного исполнительного органа;

в случае если заказчиком выступает субъект квазигосударственного сектора, то государственными обязательствами по проектам строительства "под ключ" являются совокупность прав и обязанностей сторон договоров о строительстве "под ключ" и заключенных в отношении них договоров принятия государственных обязательств по проекту строительства "под ключ" между администратором бюджетных программ, заказчиком и поставщиком по сумме, выделяемой из бюджета, на определенную дату принятых и неисполненных администратором бюджетных программ финансовых обязательств по заключенным договорам о принятии государственных обязательств по проекту строительства "под ключ", которые одобрены Республиканской бюджетной комиссией или бюджетной комиссией местного исполнительного органа. Договорам о строительстве "под ключ" и заключенным в отношении них договорам принятия государственных обязательств по проектам строительства "под ключ" предшествует соглашение между администратором бюджетных программ и субъектом квазигосударственного сектора на выполнение работ по реализации проектов строительства "под ключ".

В целях обеспечения исполнения государственных обязательств по финансированию расходов, связанных с валютными рисками, допускается пересмотр суммы договора о строительстве "под ключ" в связи с изменением курса национальной валюты к иностранной валюте при наличии решения соответствующей бюджетной комиссии или решения маслихата.

Порядок заключения соглашения между администратором бюджетных программ и субъектом квазигоссектора на выполнение работ "под ключ" определяется центральным уполномоченным органом по бюджетной политике по согласованию с центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета.

С 5 сентября вводятся новые Правила выдачи решения на снос строительных объектов

В зависимости от уровня ответственности объекта, проектные, строительно-монтажные работы, а также инжиниринговые услуги и экспертные работы осуществляются субъектами, имеющими соответствующие разрешительные документы (лицензию, аттестаты эксперта, свидетельство об аккредитации).

При подготовке проекта производства работ для демонтажа и сноса (ППР) строительных объектов учитываются результаты проведенного технического обследования надежности и устойчивости зданий и сооружений.

При сносе строительных объектов с одновременным возведением нового объекта строительство осуществляется по проектной документации, прошедшей комплексную вневедомственную экспертизу проектов.

Для строительных объектов, включенных в программу реновации, утвержденные местным исполнительным органом в соответствии с градостроительными проектами проведение технического обследования не требуется.

В процессе сноса строительных объектов участниками строительства предусматриваются меры для предупреждения причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, окружающей среде и проводятся мероприятия по устройству временных ограждений, подъездных путей и утилизации строительного мусора.

Жилье, недвижимость

С 14 сентября вводятся в действие поправки в Закон "О жилищных отношениях"

Согласно документу, положение пункта 1 статьи 21 Закона "О жилищных отношениях" распространили на граждан Республики Казахстан, кандасов, нуждающихся в жилище из государственного жилищного фонда.

В данном пункте говорится:

Членами семьи собственника жилища признаются постоянно совместно проживающие супруг (супруга), совместные или одного из супругов дети (в том числе усыновленные (удочеренные), находящиеся на иждивении или под опекой или попечительством).

Родители супруга (супруги), а также семьи детей, указанных в части первой настоящего пункта, совместно проживающие с собственником жилища, могут быть признаны членами семьи собственника жилища только по взаимному согласию.

Также в закон добавлена норма, согласно которой:

в многоквартирных жилых домах с двумястами и более собственниками квартир, нежилых помещений переход от формы управления объектом кондоминиума в виде объединения собственников имущества к форме непосредственного совместного управления допускается не ранее чем через один год со дня принятия собранием собственников квартир, нежилых помещений решения о выборе объединения собственников имущества в качестве формы управления объектом кондоминиума.

Объединение собственников имущества может быть ликвидировано по решению не менее двух третей от общего числа собственников квартир, нежилых помещений. (Ранее было – по решению большинства от общего числа собственников).

Помимо этого, добавлена новая норма:

Требования об отсутствии жилища или доли в единственном жилище 50 или более 50% на праве собственности в данном населенном пункте и на территории РК в течение последних пяти лет при постановке на учет нуждающихся в жилище в электронную базу "Центр обеспечения жилищем" распространяются на членов семей граждан РК, кандасов, нуждающихся в жилище из государственного жилищного фонда.

В случае возврата детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в организации образования, медицинскую или другую организацию после отмены усыновления, опеки или попечительства, патронатного воспитания приемной семьей дети восстанавливаются в списках учета нуждающихся в жилище согласно их первичной даты постановки на учет до их передачи усыновителю (удочерителю), опекуну, попечителю, патронатному воспитателю, приемному родителю.

В постановке на учет нуждающихся в жилище в электронную базу "Центр обеспечения жилищем" отказывается в случае наличия у членов семей граждан РК, кандасов жилища или доли в единственном жилище пятьдесят и более пятидесяти процентов на праве собственности на территории РК и в данном населенном пункте в течение последних пяти лет.

Требование об отсутствие доли в единственном жилище пятьдесят или более пятидесяти процентов на праве собственности в данном населенном пункте или на территории РК не распространяется на граждан РК, кандасов, состоящих на учете нуждающихся в жилище до введения в действие настоящего Закона.

В Закон "Об особом статусе города Алматы" внесены дополнения, согласно которым акимат города получил полномочия разрабатывать нормативы регистрации по месту жительства и месту временного пребывания (проживания) на территории города Алматы, а маслихат – утверждать их.

С 14 сентября меняются меры господдержки по улучшению жилищных условий казахстанцев

При предоставлении жилища из коммунального жилищного фонда или жилища, арендованного местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, применяются следующие нормы:

супругам предоставляется одна комната;

членам семьи одного пола, в том числе при наличии только одного из супругов, предоставляется одна комната из расчета не более двух человек в комнате;

членам семьи разного пола предоставляются отдельные комнаты, за исключением супругов, из расчета не более двух человек в комнате.

При отсутствии жилищ с установленной нормой, с согласия граждан РК, кандасов, состоящих на учете нуждающихся в жилище в единой республиканской электронной базе, электронной базе "Центр обеспечения жилищем", допускается предоставление жилищ меньше установленной нормы.

Приняты Правила распределения коммунального жилья гражданам, чье жилье признано аварийным

Предоставляют и распределяют жилища акиматы.

Для предоставления жилища из коммунального жилищного фонда заявитель подает на рассмотрение в акимат документы:

заявление о предоставлении жилища из коммунального жилищного фонда;

копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи;

копии свидетельства о заключении (расторжении) брака, рождении детей, смерти членов семьи;

решение суда о признании лица членом семьи заявителя, если такой факт установлен судом и не может быть подтвержден иными документами.

Акимат посредством цифровых систем получает:

сведения об адресе регистрации по месту жительства на заявителя и всех совместно проживающих членов семьи;

сведения о наличии или отсутствии жилища, принадлежащего заявителю и совместно проживающим членам его семьи на праве собственности в течение последних пяти лет на территории РК.

Вопрос предоставления жилья решает Комиссия.

При получении жилища заявитель передает имеющееся на праве собственности аварийное жилище в коммунальную собственность на основании заявления.

После заключения договора найма жилища акимат в течение 2 рабочих дней передает сведения в жилищный строительный сберегательный банк для снятия с учета нуждающихся в жилище граждан.

Местное самоуправление

С 14 сентября маслихаты могут налагать дисциплинарные взыскания на ревизионную комиссию

Маслихаты столицы, областей, городов республиканского значения вправе налагать дисциплинарные взыскания на председателя и членов ревизионной комиссии столицы, области, города республиканского значения в соответствии с законодательством РК о государственной службе.

Депутат маслихата обязан, помимо прочего:

проводить встречи и собрания с избирателями своего округа, а также с органами местного самоуправления и организациями не реже двух раз в год с обязательным предварительным информированием населения о времени и месте их проведения через СМИ или интернет-ресурсы не менее чем за пять календарных дней до даты проведения встреч и собраний.

На депутата маслихата за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, а также нарушение правил депутатской этики, установленных регламентом маслихата, могут налагаться следующие меры взыскания:

лишение слова в течение одной сессии маслихата;

лишение права участия в сессии маслихата.

При этом на депутата маслихата, работающего на постоянной основе, дополнительно может налагаться взыскание в виде лишения однодневной заработной платы.

Подготовка вопросов, связанных с применением к депутатам маслихата взысканий, а также мониторинг явки депутатов маслихата на заседания сессии маслихата и его органов осуществляются аппаратом маслихата.

Вопрос о применении к депутатам маслихата взысканий может быть инициирован председателем маслихата либо председателем постоянной комиссии маслихата.

Депутат маслихата вправе по вопросам, отнесенным к компетенции маслихата, а также по обращениям граждан, имеющим общественное значение, обратиться с официальным письменным запросом к акиму, председателю и члену соответствующей территориальной избирательной комиссии, прокурору и должностным лицам территориальных подразделений центральных государственных органов, исполнительных органов, финансируемых из местных бюджетов, а также в филиалы и представительства субъектов квазигосударственного сектора, осуществляющих деятельность на территории соответствующей административно-территориальной единицы.

Ответ на депутатский запрос должен быть дан в письменной форме в срок не позднее 15 календарных дней. (ранее был 1 месяц)

В случае командирования депутата маслихата областей, районов для выполнения поручений председателя маслихата, а также в пределах своей компетенции и исполнения своей функции в пределах административно-территориальных границ ему оплачиваются командировочные расходы по нормам, установленным законодательством РК.

Депутату маслихата, работающему на постоянной основе, в случае роспуска маслихата президентом РК и до момента его трудоустройства или достижения пенсионного возраста ежемесячно выплачивается пособие в размере его среднемесячной заработной платы, но не более трех месяцев со дня прекращения полномочий, в порядке, определенном типовым регламентом маслихата.

Аким города районного значения, села, поселка, сельского округа проводит встречи с населением в порядке и сроки, которые определяются президентом РК, и:

распускает собрания местного сообщества по инициативе не менее двух третей участников схода местного сообщества;

инициирует сходы местного сообщества.

Инициаторы схода местного сообщества обязаны уведомить о проведении схода местного сообщества акима соответствующего района (города областного значения) за десять дней до даты предполагаемого схода.

Экология, окружающая среда

С 8 сентября вводятся в действие поправки по вопросам экологии

В Земельный кодекс добавлена норма, согласно которой:

Недропользователи, которым право аренды предоставлено в рамках контрактов на разведку или добычу углеводородов, вправе сдавать принадлежащие им земельные участки или их части в субаренду, за исключением земель сельскохозяйственного назначения, другому недропользователю для проведения операций по недропользованию по контрактам на разведку и добычу углеводородов при наличии заключенного между ними соглашения о порядке проведения операций на совмещенной территории.

Срок для принятия мер по рациональному использованию земельного участка сельскохозяйственного назначения для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства устанавливается один год или при выявлении истощений и деградированных почв.

При выявлении истощений и деградированных почв по следующим показателям баллов бонитета устанавливаются следующие сроки принятия мер по рациональному использованию земельного участка сельскохозяйственного назначения для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства:

при балле бонитета до 20 – пять лет;

при балле бонитета от 20 до 40 – четыре года;

при балле бонитета от 40 до 60 – три года;

при балле бонитета от 60 до 80 – два года;

при балле бонитета от 80 и выше – один год.

В Экологический кодекс добавили ряд норм:

Внесение изменений или дополнений в настоящий Кодекс осуществляется законом, не предусматривающим внесение изменений и (или) дополнений в другие законы РК, за исключением проектов законов, разрабатываемых в порядке законодательной инициативы президента РК.

Экологическое разрешение выдается на:

эксплуатацию каждого отдельного объекта I и II категорий;

строительство (проведение строительно-монтажных работ) объектов I и II категорий;

работы по рекультивации или ликвидации объектов I и II категорий.

Экологическое разрешение на строительство новых промышленных объектов, отнесенных к I категории, выдается с учетом применения наилучших доступных техник при эксплуатации такого объекта.

Заявление на выдачу экологического разрешения на воздействие в случае изменения оператором сроков осуществления деятельности в период разведки углеводородов без изменения других показателей проектной документации рассматривается в срок не более трех рабочих дней со дня регистрации заявления, по результатам которого выдается экологическое разрешение на воздействие.

Документом вводится государственная монополия в области метеорологического, гидрологического мониторинга и мониторинга состояния окружающей среды.

К государственной монополии относится деятельность по ведению метеорологического и гидрологического мониторинга и мониторинга состояния окружающей среды в части оказания услуг общегосударственного и международного значения с использованием государственной наблюдательной сети, которая осуществляется Национальной гидрометеорологической службой – юридическим лицом, созданным по решению правительства РК в организационно-правовой форме республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения.

Меняются формы государственного экологического контроля в отношении операторов объектов I и II категорий.

Государственный эколй контроль в отношении операторов объектов I и II категорий осуществляется в следующих формах:

дистанционный контроль субъекта (объекта) контроля;

проверки;

контроль автоматизированными системами мониторинга эмиссий в окружающую среду.

Дистанционный контроль проводится без выезда на место путем изучения спутниковых данных, фото- и видеоматериалов, результатов мониторинга онлайн-платформ, публикаций средств массовой информации, анализа представленной субъектом контроля отчетности, сведений уполномоченных государственных органов, а также полученных из государственных цифровых систем, других документов и сведений о деятельности субъекта (объекта) контроля.

Добавлена новая статья, которая определяет права и обязанности субъекта контроля либо его уполномоченного представителя при осуществлении государственного экологического контроля.

Правительство утвердило Правила финансирования проектов в сфере управления отходами

К проектам в сфере управления отходами относятся проекты, направленные на развитие системы управления отходами, в том числе по созданию, строительству, реконструкции, модернизации и расширению инфраструктуры:

накопления отходов на месте их образования;

сбора отходов, включая раздельный сбор отходов;

транспортировки отходов;

восстановления отходов, включая подготовку к повторному использованию, переработку и утилизацию отходов;

удаления отходов, включая уничтожение и захоронение отходов.

Оператор РОП предоставляет заем АО "Фонд развития промышленности" на общую сумму до 54 млрд теңге в период 2026-2028 годов для последующего финансирования местных исполнительных органов на создание, строительство, реконструкцию, модернизацию и расширению инфраструктуры удаления отходов, включая уничтожение и захоронение отходов на следующих условиях:

ставка вознаграждения по займу – 0,01 % за весь срок займа;

срок займа – до 10 лет;

погашение основного долга – один раз в год с льготным периодом по погашению основного долга не более 1 года со дня заключения договора займа между оператором и фондом и правом частичного или полного досрочного погашения по инициативе фонда;

выплата вознаграждения по займу – единовременным платежом за весь срок займа;

заем предоставляется без обеспечения;

иные условия договора займа определяются по соглашению сторон.

Пенсионные накопления

Начиная с 7 сентября казахстанцы могут инвестировать свои пенсионные накопления

Пенсионные активы могут быть инвестированы в инвестиционные портфели пенсионных активов по заявлению вкладчиков обязательных пенсионных взносов, физических лиц, за которых перечислены обязательные профессиональные пенсионные взносы, добровольные пенсионные взносы, получателей пенсионных выплат из ЕНПФ.

Указанные лица предоставляют в ЕНПФ заявление о выборе управляющего инвестиционным портфелем с указанием выбранного инвестиционного портфеля пенсионных активов для передачи ему в доверительное управление пенсионных накоплений.

Управляющий инвестиционным портфелем формирует за счет пенсионных активов один или несколько видов инвестиционных портфелей пенсионных активов:

консервативный портфель;

умеренный портфель;

рискованный портфель.

При этом можно самостоятельно определить объем пенсионных накоплений, передаваемых в доверительное управление.

Медицина

Расследование в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий будут проводить в Казахстане

В рамках расследования для проведения лабораторных испытаний может осуществляться отбор образцов лекарственных средств и изделий медицинского назначения, сырья, компонентов.

В ходе проведения расследования устанавливаются причины нарушения требований законодательства РК, определяются субъекты (объекты) контроля и надзора, допустившие нарушения требований законодательства, ставшие основанием для проведения расследования.

По результатам расследования составляется акт о результатах расследования, в котором в том числе отражаются выявленные нарушения, указания по их устранению, сроки устранения выявленных нарушений.

Итоги проведения расследования, за исключением сведений, составляющих государственные секреты либо иную охраняемую законами РК тайну, публикуются в течение десяти рабочих дней после дня окончания расследования на интернет-ресурсе государственного органа в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий, проводившего расследование.

Минздрав определил предельный размер стоимости контрольного знака маркировки биологически активных добавок к пище в размере 2,68 тенге за единицу без НДС.

Утверждены Требования к цифровым ресурсам для дистанционных медицинских услуг

Субъекты здравоохранения при оказании дистанционных медицинских услуг применяют следующие цифровые объекты здравоохранения:

телемедицинские системы и платформы;

НТМС;

носимые медицинские устройства.

Общие требования:

соответствие требованиям, установленным Цифровым кодексом;

обеспечение цифровой аутентификации пациентов и медицинских работников;

обеспечение возможности подачи пациентом и (или) его законным представителем информированного согласия на получение медицинской помощи;

обеспечение доступа пациентам и их законным представителям к информации о персональном здоровье и оказанной медицинской помощи в электронном паспорте здоровья, а также отслеживанию журнала доступа к данным;

обеспечение интеграции с медицинскими цифровыми системами субъекта здравоохранения;

обеспечение возможности функционирования при скорости интернет-соединения не менее 20 мегабит в секунду, достаточной для оказания медицинской помощи в дистанционном формате;

Этапами расширения функционала телемедицинских технологий являются:

первый этап – обеспечение функционала для осуществления консультативной помощи;

второй этап – обеспечение функционала для осуществления диагностической помощи с цифровой передачей данных;

третий этап – обеспечение функционала для осуществления лабораторной помощи с цифровой передачей данных.

Комплекс медицинских услуг, оказываемых в дистанционном формате, по профилактике и наблюдению предоставляются в следующем виде:

проведение скрининговых исследований целевых групп населения на раннее выявление артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, сахарного диабета и глаукомы;

профилактические медицинские осмотры целевых групп населения, включая детей школьного возраста;

динамическое наблюдение лиц с хроническими заболеваниями, участвующих в программе управления заболеваниями по нозологиям: артериальная гипертензия, сахарный диабет 2 типа, хроническая сердечная недостаточность.

Труд, занятость населения

Изменен перечень документов, необходимых для заключения трудового договора

В частности, требуются:

документ об образовании, документ о наличии специальных знаний или профессиональной подготовки, переподготовки при заключении трудового договора на работу, требующую соответствующих знаний, умений и навыков. Специальные знания – совокупность теоретических и практических сведений в определенной профессиональной области, полученных в результате профессионального обучения, подготовки, переподготовки или практического опыта, необходимых для надлежащего исполнения трудовых обязанностей по конкретной должности, профессии или виду работ;

документ о признании профессиональной квалификации (при наличии) в случае отсутствия требований к уровню образования, установленных соответствующими профессиональными стандартами или квалификационными требованиями в соответствии с настоящим Кодексом;

Также в Трудовой кодекс добавили понятие:

профессиональное обучение – процесс приобретения, обновления или расширения профессиональных знаний, умений и навыков, а также получения новых профессий (специальностей) в целях профессионального развития, осуществляемый в форме профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации.

В Закон "О миграции населения" внесли дополнение:

Работодатели, привлекающие иностранную рабочую силу в Казахстан, организовывают наставничество казахстанских работников.

При этом под наставничеством понимается закрепление за казахстанским работником наставника из числа иностранной рабочей силы для передачи ему профессиональных знаний, навыков и опыта, которые послужили основанием для привлечения высококвалифицированной иностранной рабочей силы в Республику Казахстан, в соответствии с правилами организации наставничества казахстанских работников и требованиями к работодателям, привлекающим иностранную рабочую силу, утверждаемыми уполномоченным органом по вопросам миграции населения.

В Закон "О профессиональных квалификациях" внесли дополнения.

В частности, определена компетенция местных исполнительных органов в области признания профессиональных квалификаций

Местные исполнительные органы в области признания профессиональных квалификаций:

выдают единоразовый ваучер зарегистрированным безработным лицам с возмещением расходов на прохождение ими процедуры признания профессиональных квалификаций;

вносят предложения в отраслевые государственные органы по внесению изменений и дополнений в реестр профессий, а также по разработке или актуализации профессиональных стандартов;

осуществляют в интересах местного государственного управления иные полномочия, возлагаемые на местные исполнительные органы законами Республики Казахстан.

Также определены полномочия Национального органа по профессиональным квалификациям:

формирует методологию Национальной системы квалификаций и планы по разработке и актуализации базовых инструментов Национальной системы квалификаций, Национального классификатора занятий;

проводит экспертизу отраслевых рамок квалификаций, профессиональных стандартов и документов заявителя на аккредитацию;

осуществляет информационную, консультационную, методическую поддержку по вопросам Национальной системы квалификаций;

осуществляет цифровое сопровождение, развитие и интеграцию процессов Национальной системы квалификаций посредством ведения цифровой платформы Национальной системы квалификаций;

осуществляет организационное и техническое сопровождение процессов аккредитации центров признания в качестве рабочего органа, определенного уполномоченным органом;

ведет реестр аккредитованных центров признания на цифровой платформе Национальной системы квалификаций;

осуществляет мониторинг деятельности центров признания;

осуществляет международное сотрудничество в области признания профессиональных квалификаций по согласованию с уполномоченным органом;

осуществляет иные функции.

Также вводятся нормы по международному сотрудничеству в области признания профессиональных квалификаций.

Международное сотрудничество в области признания профессиональных квалификаций включает обеспечение сопоставимости профессиональных квалификаций, признание международных сертификатов, подтверждающих профессиональные квалификации или навыки.

Участники Национальной системы квалификаций осуществляют взаимодействие в области признания профессиональных квалификаций с государственными органами иностранных государств, международными организациями и фондами, а также вправе участвовать в международных программах и проектах в соответствии с законодательством РК.

Утверждены Правила и условия исчисления стажа работы по специальности для работников органов гражданской защиты

Стаж работы по специальности исчисляется в календарном порядке на основании документов, подтверждающих трудовую деятельность гражданских служащих и работников.

При возникновении у гражданских служащих и работников в течение календарного месяца права на повышение должностного оклада исчисление должностного оклада с учетом стажа работы по специальности осуществляется со дня возникновения такого права.

Исчисление стажа работы по специальности гражданских служащих и работников рассматривается комиссией.

В стаж работы по специальности гражданским служащим и работникам засчитываются:

время работы по соответствующей специальности независимо от организационно-правовой формы работодателя;

время прохождения воинской службы в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях РК и бывшего СССР, за исключением лиц, уволенных по отрицательным мотивам;

время прохождения службы в правоохранительных органах, специальных государственных органах, Национальной гвардии РК, органах гражданской защиты и бывшего СССР, за исключением лиц, уволенных по отрицательным мотивам;

время работы в аппаратах судов РК и бывшего СССР, за исключением лиц, уволенных по отрицательным мотивам;

время работы в системе Национального Банка РК и Государственного банка СССР;

отпуск в связи с беременностью и рождением ребенка (детей), усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей), без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, предоставленный в соответствии с Трудовым кодексом РК;

время осуществления полномочий депутатов Курултая, Парламента, Верховного Совета РК, Верховного Совета Казахской ССР, местных представительных органов РК на постоянной основе;

время обучения по направлению государственных органов на курсах подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров с отрывом от работы, если работник до направления на обучение работал в государственном органе и после окончания обучения вернулся в государственный орган;

время нахождения на государственной службе на должностях государственных служащих.

Миграция населения

Установлен порядок проведения госконтроля органами вопросам миграции населения

В Закон "О миграции населения" добавили соответствующие новые статьи

Государственный контроль в области миграции населения, осуществляемый уполномоченным органом по вопросам миграции населения

Государственный контроль за соблюдением требований законодательства РК в области миграции населения осуществляется уполномоченным органом по вопросам миграции населения на предмет соблюдения субъектами (объектами) государственного контроля (далее в целях настоящей статьи – субъекты государственного контроля) требований законодательства РК в области миграции населения при оказании услуг по трудовому посредничеству при трудоустройстве граждан РК за рубежом.

Субъектами государственного контроля являются физические и юридические лица, оказывающие услуги по трудовому посредничеству при трудоустройстве граждан РК за рубежом.

Государственный контроль осуществляется в форме:

профилактического контроля с посещением субъекта государственного контроля в соответствии с Предпринимательским кодексом;

профилактического контроля без посещения субъекта государственного контроля в соответствии с Предпринимательским кодексом и настоящим Законом.

Профилактический контроль без посещения субъекта государственного контроля осуществляется уполномоченным органом по вопросам миграции населения путем изучения, анализа и сопоставления представленных субъектом государственного контроля отчетности, а также цифровых данных, полученных из цифровых объектов.

В случае выявления нарушений по результатам профилактического контроля без посещения субъекта государственного контроля в действиях (бездействии) субъекта государственного контроля органом контроля оформляется и направляется рекомендация об устранении выявленных нарушений в срок не позднее десяти рабочих дней со дня выявления нарушений.

Профилактический контроль без посещения субъекта государственного контроля проводится не чаще одного раза в квартал.

Биологическая безопасность

В Казахстане создают Национальный холдинг в области биологической безопасности

Национальный холдинг в области биологической безопасности осуществляет деятельность по:

обеспечению потребности государства в биофармацевтической продукции;

реализации отдельных проектов в области биологической безопасности;

реализации согласованных мероприятий по содействию обеспечению биологической безопасности;

содействию устойчивому развитию и совершенствованию инфраструктуры биофармацевтического рынка;

стимулированию развития биофармацевтической науки и промышленности.

Биофармацевтическая продукция для потребности государства приобретается у Национального холдинга в области биологической безопасности в случае, если он является единственным производителем биофармацевтической продукции.

Биофармацевтическая продукция, предназначенная для обеспечения потребности государства, определяется уполномоченным органом в области биологической безопасности в целях реализации государственных мер в области биологической безопасности в соответствии с настоящим Законом и законодательством РК.

Электроэнергетика

С 1 сентября меняются правила лицензирования в сфере электроэнергетики

Деятельность энергопередающих и энергоснабжающих организаций подлежит лицензированию в соответствии с законодательством РК о разрешениях и уведомлениях.

Покупка электрической энергии в целях энергоснабжения осуществляется энергоснабжающими организациями, имеющими лицензию на занятие данным видом деятельности.

Лицензия на осуществление деятельности по покупке электрической энергии в целях энергоснабжения выдается организациям, соответствующим следующим квалификационным требованиям:

наличие электрических сетей (кабельных или воздушных линий электропередачи) не менее четырех классов напряжения (220, 110, 35, 20, 10, 6, 0,4 киловольт) с непосредственной технологической связью с национальной электрической сетью;

наличие не менее тридцати тысяч непосредственно присоединенных потребителей электрической энергии, в том числе через общедомовые сети, за исключением юридических лиц, сто процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, находящихся в коммунальной собственности и осуществляющих одновременно деятельность согласно подпунктам 3, 4 и 14 пункта 1 статьи 5 Закона "О естественных монополиях", для которых наличие 12 тысяч непосредственно присоединенных потребителей электрической энергии является достаточным.

Действие лицензии на осуществление деятельности по передаче электрической энергии может быть приостановлено на срок не более шести месяцев в случаях:

обнаружения недостоверных сведений в материалах лицензиата, представленных при получении лицензии на осуществление деятельности по передаче электрической энергии;

неисполнения в установленный срок предписания органа контроля об устранении выявленных нарушений требований законодательства Республики Казахстан в области электроэнергетики;

добровольного обращения лицензиата в уполномоченный орган.

При приостановлении действия лицензии на осуществление деятельности по передаче электрической энергии лицензиат продолжает осуществлять деятельность по передаче электрической энергии по своим электрическим сетям.

С момента отзыва лицензии на осуществление деятельности по передаче электрической энергии собственник электрических сетей обязан в течение шести месяцев передать свои сети.

Собственникам электрических сетей, не имеющим лицензии на осуществление деятельности по передаче электрической энергии, допускается подключать новых потребителей и выдавать технические условия на присоединение к своим электрическим сетям до 15 кВт.

Для оказания услуг по передаче электрической энергии собственники электрических сетей обязаны иметь лицензию на осуществление деятельности по передаче электрической энергии, за исключением системного оператора, собственников электрических сетей, заключивших до 1 января 2025 года концессионные договоры на строительство и эксплуатацию линий электропередачи, осуществляющих деятельность без получения лицензии и по тарифам, утвержденным в порядке, установленном законодательством РК о естественных монополиях.

Собственник электрических сетей, не имеющий лицензии, осуществляет в полном объеме реализацию, передачу на безвозмездной основе в доверительное управление или путем реорганизации своих электрических сетей энергопередающей организации, непосредственно к сетям которой они подключены, или осуществляет передачу электрической энергии по своим электрическим сетям.

Собственник электрических сетей, не имеющий лицензии на осуществление деятельности по передаче электрической энергии, обязан:

содержать их в рабочем состоянии, обеспечить их сохранность и целостность до полной передачи;

не допускать действий, приводящих к прекращению электроснабжения потребителей, подключенных к своим электрическим сетям, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК об электроэнергетике;

осуществлять передачу электрической энергии по своим электрическим сетям на безвозмездной основе, подключение и предоставление иных услуг без взимания платы при передаче электрической энергии по своим электрическим сетям;

обеспечить компенсацию потерь электрической энергии в своих электрических сетях;

не допускать действий, приводящих к прекращению передачи электрической энергии потребителям по своим сетям, а также разрушению, демонтажу, повреждению, уничтожению, умышленному повреждению (порче) своих электрических сетей.

Вновь создаваемые энергопередающие организации должны получить лицензию на осуществление деятельности по передаче электрической энергии.

Энергопередающие организации, действовавшие до 1 сентября 2026 года, вправе осуществлять деятельность по передаче электрической энергии без лицензии до 1 января 2027 года.

Указанные организации обязаны получить лицензию на осуществление деятельности по передаче электрической энергии не позднее 1 января 2027 года.

Собственники электрических сетей, не получившие лицензию на осуществление деятельности по передаче электрической энергии, в срок, указанный в части второй настоящего пункта, обязаны обеспечить передачу своих сетей до 1 июля 2027 года.

Собственники электрических сетей, не имеющие лицензии на осуществление деятельности по передаче электрической энергии, вправе оказывать услугу по передаче электрической энергии по тарифам, утверждаемым уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сферах естественных монополий, а также подключать новых потребителей и выдавать технические условия на присоединение к своим электрическим сетям без лицензии до 1 июля 2027 года.

Также внесены изменения в Закон "О разрешениях и уведомлениях"

В перечень разрешений первой категории (лицензий) добавлена:

Лицензия на осуществление деятельности по передаче электрической энергии – Неотчуждаемая; срок действия 3 года; класс 1

Гражданский процесс, исполнительное производство, нотариат

Новые основания для приостановления и лишения лицензии нотариуса

С 8 сентября вводятся в действие поправки по вопросам нотариальной деятельности и юридической помощи.

Расширен перечень требований, по которым выносится судебный приказ:

об исполнении обязательства о государственных закупках и закупках, осуществляемых в соответствии с Законом "О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора";

Уточнен порядок санкционирования постановления судебного исполнителя

Дача санкции осуществляется:

прокурором – путем проставления на постановлении судебного исполнителя штампа "Санкционирую", заверяемого его подписью;

судом – путем вынесения определения. В случае отказа в даче санкции судья выносит определение, а прокурор – постановление об отказе в даче санкции на проведение исполнительных действий.

Дача санкции на постановление судебного исполнителя, представленное в форме электронного документа, осуществляется прокурором путем удостоверения посредством его электронной цифровой подписи, судом – вынесением определения в электронном виде. В случае отказа в даче санкции судья выносит мотивированное определение об отказе в даче санкции в электронном виде, а прокурор – постановление в форме электронного документа.

Документы нотариусов в электронной форме подлежат обязательному формированию в нотариальном цифровом архиве.

Нотариальный цифровой архив является компонентом единой нотариальной цифровой системы, предназначенным для сбора, приобретения, комплектования, упорядочения, хранения, учета и использования нотариальных документов в электронной форме.

Доступ к нотариальному цифровому архиву в случаях, установленных настоящим Законом, предоставляется территориальным органом юстиции и нотариальной палатой другому нотариусу в порядке, предусмотренном Правилами.

Добавлены новые основания для приостановления действия лицензии нотариуса:

неоднократного (два и более раза в течение двенадцати месяцев) привлечения нотариуса к дисциплинарной ответственности за нарушения законодательства РК при осуществлении им нотариальных действий.

Дисциплинарный проступок не признается совершенным неоднократно, если дисциплинарное взыскание за ранее совершенный дисциплинарный проступок снято в установленном порядке;

нарушения нотариусом законодательства о персональных данных и их защите;

неоднократного (два и более раза в течение двенадцати месяцев) нарушения нотариусом сроков внесения в единую нотариальную цифровую систему сведений о совершении нотариальных действий.

Помимо общих оснований действие лицензии нотариуса приостанавливается на период:

нахождения нотариуса на государственной службе;

избрания нотариуса депутатом Курултая РК или депутатом маслихата, осуществляющим свою деятельность на постоянной или освобожденной основе, оплачиваемую за счет средств государственного бюджета;

прохождения нотариусом срочной воинской службы;

указанный в заявлении нотариуса о неисполнении своих полномочий.

Действие лицензии нотариуса приостанавливается на указанный срок в случаях:

возбуждения производства по делу о лишении лицензии на право занятия нотариальной деятельностью – до вступления судебного акта в законную силу;

составления прокурором обвинительного акта в отношении нотариуса по уголовному делу – до вступления приговора в законную силу;

утверждения прокурором протокола обвинения, протокола ускоренного досудебного расследования, протокола об уголовном проступке и принятия решения о направлении уголовного дела в суд по соответствующей статье УК, окончания досудебного расследования заключением процессуального соглашения, – до вступления судебного акта в законную силу.

Добавлены новые основания для лишения нотариуса лицензии:

нарушения нотариусом законодательства РК, причинившего ущерб интересам государства, физических и юридических лиц;

установления факта незаконной передачи закрытого ключа ЭЦП нотариусом другим лицам;

неоднократного (два и более раза) нарушения нотариусом законодательства РК о персональных данных и их защите.

Также усовершенствована система государственного контроля в сфере нотариальной деятельности, регламентирован порядок проведения проверок.

С 1 сентября вводится Типовой договор страхования профессиональной ответственности ЧСИ

Согласно документу, страхователь обязуется уплатить страховую премию Страховщику, а Страховщик обязуется при наступлении страхового случая осуществить страховую выплату третьему лицу (Выгодоприобретателю) в установленном размере.

Требование о страховой выплате к Страховщику предъявляется Страхователем либо третьим лицом в письменной форме с приложением документов, подтверждающих наступление страхового случая.

Страховым случаем является наступление ГПО Страхователя по возмещению вреда, причиненного имущественным интересам третьих лиц в результате допущенных Застрахованным лицом профессиональных ошибок при осуществлении деятельности по исполнению исполнительных документов, подтвержденный решением суда либо признанием Страховщиком требования третьего лица о возмещении вреда.

Минюст обновил Типовые формы постановлений частных судебных исполнителей

В новой редакции утверждена 41 форма, также добавлены две новые:

постановления об истребовании сведений о доходах, а также дебиторской задолженности индивидуального предпринимателя, юридического лица, являющегося должником согласно приложению 41-1 к настоящему приказу;

постановления об истребовании сведений о доходах должника операторами интернет-платформ и (или) мобильных приложений платформенной занятости, а также организаторами игорного бизнеса (букмекерскими конторами).

Профилактика правонарушений, Закон и Порядок

Токаев переименовал Межведомственную комиссию по профилактике правонарушений в Межведомственную комиссию по реализации конституционного принципа Закон и Порядок при Правительстве РК

Также утвержден состав комиссии. Руководят комиссией премьер-министр, министр МВД, председатель Комитета по координации профилактической работы МВД РК.

В состав входят министры, председатели Агентств, генеральный прокурор и председатель КНБ.

Утверждены Требования к типам и размещению видеокамер

Стандарт распространяется на видеокамеры и системы видеонаблюдения, предусматриваемые в том числе при проектировании, строительстве и реконструкции зданий и сооружений в целях их последующего подключения к цифровой системе.

Системы видеонаблюдения должны:

обеспечивать совместимость со всеми типами видеокамер;

иметь высокоскоростную линию связи с ближайшим узлом оператора связи;

обеспечивать непрерывную фиксацию в режиме реального времени, передачу, прием, запись, обработку, полученной с видеокамер;

обеспечивать анализ видеоданных с видеокамер на основе видеоаналитических алгоритмов, методик и моделей включая распознавание лиц и государственных регистрационных знаков транспортных средств;

иметь возможность гибкой настройки модулей анализа видеоизображения в зависимости от месторасположения и назначения видеокамер;

иметь возможность опционального выбора конкретного модуля видеоаналитики или его отключения в зависимости от необходимости решения конкретных задач на наблюдаемом объекте;

обеспечивать фиксацию инцидентов на основе анализа данных, получаемых с видеокамер в зависимости от настроенных правил;

иметь уведомление пользователей о возникновении инцидентов;

обеспечивать фиксацию стороннего несанкционированного вмешательства в работу любого из элементов системы;

обеспечивать хранение и предоставление возможности поиска по всему объему информации, полученной с видеокамер, в течение не менее 30 суток;

иметь возможность выгрузки данных в целях их долговременного хранения или дополнительного анализа;

исключать программное (лицензионное) и/или аппаратное ограничение на подключение пользователей и устройств;

обеспечивать поддержку функционирования и передачи данных в сетях связи;

функционировать с использованием проприетарного либо свободного распространяемого программного обеспечения, применяемого в соответствии с условиями лицензионного соглашения;

обеспечивать защиту передачи данных от видеокамер до устройств регистрации и обработки;

быть укомплектованы источниками бесперебойного питания, с учетом возможных отказов в подаче электроэнергии.

Образование

С 1 сентября вводится Методика оценки рейтинговых показателей достижений деятельности вузов (ОВПО)

Методика предназначена для проведения рейтингов ОВПО, обеспечивающих прозрачную, объективную и сопоставимую оценку эффективности их деятельности.

Результаты, рассчитанные по настоящей Методике, используются при проведении ранжирования ОВПО.

Оценка рейтинговых показателей достижений деятельности ОВПО включает следующие индикаторы и показатели:

Репутация;

Академическое превосходство;

Исследовательское превосходство;

Карьерные перспективы выпускников;

Интернационализация (международное признание);

Эффективность управления;

Финансовая устойчивость;

Устойчивое развитие;

Источниками данных являются:

официальная статистическая отчетность ОВПО из их цифровых систем, интегрированных с ЦС ЕПВО;

государственные цифровые системы;

международные базы данных (Scopus (Скопус) и Web of Science (Веб оф Сайенс));

результаты опросов обучающихся, выпускников, преподавателей, работодателей;

данные внешней аккредитации, аудита, сертификации.

С 1 сентября меняются Типовые правила приема на обучение в вузы.

Поступающий зачисляется в ОВПО при условии прохождения им дополнительного экзамена и (или) проходного порогового балла, установленного ОВПО с учетом их результатов ранжирования, проводимого согласно подпункту 7-3 статьи 5-3 Закона "Об образовании".

С 1 сентября вводятся поправки в Правила присуждения образовательного гранта для оплаты высшего или послевузовского образования

Перечень организаций высшего или послевузовского образования (ОВПО) с указанием объема государственного образовательного заказа на подготовку кадров с высшим образованием, в том числе для обучения в ведущих ОВПО молодежи из западных, густонаселенных и вновь образованных регионов, определяется Республиканской комиссией с учетом результатов ранжирования ОВПО.

Образовательные гранты присуждаются на конкурсной основе в соответствии с баллами ЕНТ по группам образовательных программ, заявленных поступающими, с выдачей свидетельства о присуждении образовательного гранта в порядке, предусмотренном в Правилах.

Для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта допускаются лица, имеющие среднее, техническое и профессиональное или послесреднее образование, и набравшие по его результатам:

для поступления в национальные ОВПО – не менее 65 баллов , в области образования "Педагогические науки" – не менее 75 баллов , в области "Здравоохранение" – не менее 70 баллов , в областях "Сельское хозяйство и биоресурсы", "Ветеринария" − не менее 50 баллов , в направлении подготовки "Право" – не менее 75 баллов ;

, в области образования "Педагогические науки" – , в области "Здравоохранение" – , в областях "Сельское хозяйство и биоресурсы", "Ветеринария" − , в направлении подготовки "Право" – ; для поступления во вновь созданные национальные ОВПО и получившие лицензию и (или) приложение к лицензии на занятие образовательной деятельностью – не менее 50 баллов , а по области образования "Педагогические науки" – не менее 75 баллов , по области образования "Здравоохранение" – не менее 70 баллов , по направлению подготовки "Право" – не менее 75 баллов ;

, а по области образования "Педагогические науки" – , по области образования "Здравоохранение" – , по направлению подготовки "Право" – ; для поступления в другие ОВПО – не менее 50 баллов, в области "Педагогические науки" – не менее 75 баллов, в области "Здравоохранение" – не менее 70 баллов, в направлении подготовки "Право" – не менее 75 баллов.

При этом по Истории Казахстана и двум профильным предметам ЕНТ и творческому экзамену необходимо набрать не менее 5 баллов, а по грамотности чтения и математической грамотности – не менее 3 баллов.

Для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта высшего образования за счет средств республиканского или местного бюджета на обучение по родственным направлениям подготовки кадров с высшим образованием, предусматривающим сокращенные сроки обучения, допускаются лица, имеющие техническое и профессиональное, послесреднее образование, прошедшие ЕНТ и набравшие по его результатам не менее 25 баллов и по области образования "Педагогические науки" – не менее 35 баллов, в том числе не менее 5 баллов по каждой дисциплине ЕНТ и творческому экзамену.

При этом требования, указанные в настоящем пункте, не распространяются для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами РК.

При проведении конкурса учитываются проходные пороговые баллы, установленные ОВПО с учетом их результатов ранжирования.

Вакантные образовательные гранты, в том числе образовательные гранты для лиц из западных, густонаселенных и вновь образованных регионов, высвободившиеся в процессе получения высшего или послевузовского образования, присуждаются на конкурсной основе обучающимся на платной основе по группам образовательных программ в соответствии с результатами ЕНТ и КТ.

С 1 сентября изменились Правила размещения госзаказа на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием с учетом потребностей рынка труда

Государственный образовательный заказ на финансирование высшего или послевузовского образования размещается в виде образовательных грантов дифференцированно в зависимости от образовательных программ, вида, статуса и результатов ранжирования организации высшего и (или) послевузовского образования, а исключением Академии правосудия, военных, специальных учебных заведений.

Государственный образовательный заказ на подготовку кадров с высшим образованием (бакалавриат) и подготовку магистров размещается в ОВПО независимо от формы собственности в виде образовательных грантов по результатам конкурса, проводимого уполномоченным органом в области науки и высшего образования.

Государственный образовательный заказ на подготовку докторов философии (PhD)/докторов по профилю/докторов индустрии, в том числе на целевую подготовку для региональных ОВПО и научных организаций, государственных органов размещается на конкурсной основе независимо от формы собственности в ОВПО.

При формировании перечня ОВПО, в которых размещается госзаказ на подготовку кадров с высшим и послевузовским (научно-педагогическая/профильная магистратура) образованием, в том числе для отдельных ОВПО, Комиссией учитываются:

результаты ранжирования организаций высшего и (или) послевузовского образования;

количественный запрос ОВПО с учетом проектной мощности (вместимости) учебно-лабораторных помещений ОВПО;

региональная или отраслевая потребность в кадрах.

При формировании перечня ОВПО, в которых размещается госзаказ на подготовку кадров с послевузовским образованием доктора философии PhD/доктора по профилю/доктора индустрии, в том числе целевых мест, Комиссией учитываются:

результаты ранжирования организаций высшего и (или) послевузовского образования;

доля выпускников докторантуры, получивших утверждение степени доктора философии (PhD), доктора по профилю в течение 4 лет после окончания обучения по соответствующей группе образовательных программ, с использованием данных цифровой системы уполномоченного органа в области науки и высшего образования.

С 1 сентября начальная военная подготовка (НВП) – обязательный предмет обучения (учебная дисциплина) по основам военного дела в рамках подготовки к воинской службе и военно-патриотического воспитания допризывников в организациях среднего, технического и профессионального образования.

Соответствующая норма появилась в Правилах начальной военной подготовки.

Изменились Правила размещения госзаказа на обеспечение студентов местами в общежитиях

В целях размещения государственного заказа:

учитывается прогнозный дефицит мест в общежитиях на 3-летний период. При определении прогнозного дефицита, приоритет отдается столице и городам республиканского значения, и регионам с дефицитом не менее 20% от общереспубликанской потребности.

учитывается общее количество мест строящегося общежития или реконструируемого здания под общежитие;

оператором при содействии вуза осуществляется мониторинг введения поставщиком новых мест и фактически занятых студентами мест;

учитывается приоритет реконструкции общежития или здания под общежитие перед строительством нового общежития;

оператор ведет цифровой реестр строительства и реконструкции объектов общежитий вузов, предназначенных для участия в госзаказе;

оператор до заключения договора госзаказа проводит выездной мониторинг на предмет соответствия введенных потенциальным поставщиком новых мест в общежитии количеству жилых комнат и мест сведениям, указанным в представленных документах.

При отсутствии потребности в новых местах в общежитиях, подтвержденной расчетами прогнозного дефицита, оператор отказывает в заключении предварительного договора.

В случае отчуждения поставщиком общежития путем заключения договора дарения, купли – продажи либо иным способом, предусмотренным законодательством РК, поставщик обязан письменно уведомить оператора за 30 календарных дней до предполагаемой даты отчуждения.

В договоре отчуждения общежития поставщик предусматривает условие о переходе к новому поставщику всех обязательств по соблюдению неизменности целевого назначения общежития и указывает сумму бюджетных средств, ранее полученных по государственному заказу за услуги по обеспечению введения новых мест в общежитиях для студентов, магистрантов и докторантов вузов.

В случае нарушения обязательств по соблюдению неизменности целевого назначения общежития в течение срока его действия, поставщик в собственность которого перешло общежитие, возвращает всю сумму, ранее выплаченную по государственному заказу на размещение студентов, магистрантов и докторантов в общежитии.

МНВО изменило Типовые правила деятельности организаций высшего и послевузовского образования (ОВПО)

Обучающийся ОВПО восстанавливается или переводится после отчисления, если им был полностью завершен первый академический период осваиваемой программы согласно индивидуальному учебному плану.

Исключением является перевод обучающегося с групп образовательных программ высшего образования, требующих творческой подготовки, на другие группы образовательных программ, который осуществляется при наличии сертификата ЕНТ с баллом не ниже установленного порогового.

В ОВПО, за исключением Академии правосудия и ВСУЗов, создается Комитет по обеспечению качества, деятельность которого направлена на формирование культуры качества на институциональном и индивидуальном уровнях, поддержание соответствия содержания и условий реализации образовательных программ стандартам внутреннего обеспечения качества, оценивание и мониторинг качества образовательной среды и образовательного процесса.

Организация деятельности Комитета по обеспечению качества, в том числе его цели, задачи и функции определяются ОВПО самостоятельно.

Лица, освоившие полный курс теоретического обучения образовательной программы докторантуры, для прохождения итоговой аттестации регистрируются в цифровой системе уполномоченного органа в области науки и высшего образования в течение учебного года согласно академическому календарю ОВПО.

Список выпускников, окончивших образовательные программы высшего и (или) послевузовского образования, с указанием их фамилии, имени, отчества (при его наличии), образовательных программ и номеров выданных дипломов, размещается в цифровой системе уполномоченного органа в области науки и высшего образования, за исключением ВСУЗов.

Установлены размеры грантов для одаренных детей в НИШ естественно-математического направления:

НИШ района Медеу города Алматы – 2 325 752 теңге;

НИШ города Кокшетау – 2 347 030 теңге;

НИШ города Тараза – 2 354 746 теңге;

НИШ города Актау – 2 365 074 теңге;

НИШ города Атырау – 2 379 841 теңге;

НИШ города Караганды – 2 385 358 теңге;

НИШ города Актобе – 2 387 557 теңге;

НИШ района Наурызбай города Алматы – 2 387 557 теңге;

НИШ города Уральска – 2 387 557 теңге;

НИШ города Семея – 2 391 714 теңге;

НИШ города Павлодара – 2 397 885 теңге;

НИШ города Петропавловска – 2 397 885 теңге;

НИШ Абай города Шымкента – 2 397 885 теңге;

НИШ района Каратау города Шымкента – 2 397 885 теңге;

НИШ города Талдыкоргана – 2 406 803 теңге;

НИШ района Нура города Астаны – 2 418 169 теңге;

НИШ города Костаная – 2 421 778 теңге;

НИШ города Усть-Каменогорска – 2 479 030 теңге;

НИШ города Туркестана – 2 773 953 теңге;

НИШ города Астаны – 2 814 832 теңге;

НИШ города Кызылорды – 2 914 226 теңге.

Изменились Правила назначения директоров и учителей школ

Поправками уточнены сроки исполнения обязанностей вакантной или временно вакантной должности первого руководителя организации образования.

Детализирован порядок действий в случае возникновения конфликта интересов в составе конкурсной комиссии, которая принимает решение о назначении на должность директора школы.

Актуализирован порядок оказания государственной услуги "Прием документов для участия в конкурсе на назначение первых руководителей государственных организаций образования".

Также изменился порядок конкурсного и внеконкурсного назначения педагогов.

Так, теперь государственные школы принимают педагога-ассистента без конкурса на основании рекомендации психолого-медико-педагогической консультации или решения службы психолого-педагогического сопровождения при соответствии кандидата Типовым квалификационным характеристикам.

Регламентирован порядок оказания государственной услуги "Прием документов педагогов для участия в конкурсе на занятие вакантной или временно вакантной должности государственных организаций образования".

Наука

Присуждение премий и госстипендий ученым: правила изменили

На соискание премий представляются опубликованные работы, в том числе в международных научных изданиях с ненулевым импакт фактором, выполненные в течение последних пяти лет, не включая год объявления конкурса, прошедшие всестороннее обсуждение в консультативно-совещательных органах организаций с принятием соответствующего решения.

Ученые, ранее удостоенные государственных научных стипендий, допускаются на соискание повторно не раньше, чем через пять лет после предыдущего присуждения.

На каждое научное направление, по которому имеются поступившие заявки, конкурсная комиссия распределяет по одной государственной научной стипендии, после чего распределяет оставшееся количество государственных научных стипендий в зависимости от количества поступивших заявок по каждому научному направлению.

Конкурсная комиссия открытым голосованием с приведением обоснования принимает решение не рекомендовать к присуждению государственных научных стипендий и премий ученых и научных работников, нарушивших в течение последних пяти лет, не включая год объявления конкурса, Типовые правила научной этики.

Также в правила добавлена новая глава, которая устанавливает порядок подачи и рассмотрения заявлений о пересмотре решения конкурсной комиссии.

Ученые и научные работники в случае несогласия с результатами оценки конкурсной комиссии подают заявления о пересмотре решения конкурсной комиссии в рабочий орган в течение одного календарного дня после получения результатов оценки.

Заявления о пересмотре решения конкурсной комиссии рассматриваются апелляционной комиссией.

Член апелляционной комиссии отказывается от рассмотрения заявлений о пересмотре решения конкурсной комиссии от аффилированных лиц:

близких родственников – родителей, детей, усыновителей, усыновленных, полнородных и неполнородных братьев и сестер, дедушек, бабушек, внуков;

руководителей и работников структурных подразделений организаций, с которыми он состоит в трудовых отношениях;

соавторов статей и обзоров, опубликованных совместно с ним за последние 5 лет;его научных консультантов или руководителей диссертационной работы;

докторантов, аспирантов и магистрантов, научным консультантом или руководителем которых он является или являлся.

По результатам рассмотрения заявления о пересмотре решения конкурсной комиссии в течение 5 рабочих дней рабочий орган направляет заявителю мотивированный ответ.

Конкурсная комиссия исполняет решения апелляционной комиссии о внесении изменений в результаты оценки в течение 2 рабочих дней со дня их принятия.

Предпринимательская деятельность, бизнес

Обновлены правила выдачи разрешения на сбор металлолома

Госуслуга оказывается местными исполнительными органами столицы, областей, городов республиканского значения.

Для получения разрешения нужно направить через веб-портал "цифрового правительства" документы по перечню.

В течение 2 рабочих дней с момента регистрации документов проверяют их полноту и срок действия. Далее заявителя проверяют на соответствие разрешительным требованиям.

В течение 7 рабочих дней госорган готовит ответ о результатах рассмотрения.

На основании результатов рассмотрения представленных документов, в течение 1 рабочего дня ответственный исполнитель оформляет результат оказания государственной услуги – разрешение либо мотивированный отказ.

С 23 сентября обновлена форма Уведомление о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.

Также обновлено Уведомление о начале или прекращении деятельности в качестве налогоплательщика, осуществляющего производство, сборку (комплектацию) подакцизных товаров

Вводится форма Уведомления о начале и прекращении деятельности (эксплуатации) объекта незначительной эпидемической значимости.

Министерство энергетики определило предельный размер стоимости контрольного знака для маркировки отдельных видов смазочных масел, смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей в размере 4,7 тенге за единицу без НДС.

Обновлены Правила планирования и заключения договоров, направленных на развитие промышленности

Уполномоченный орган ежегодно в срок до 10 декабря получает от крупных заказчиков планы закупок и рассматривает их в течение 30 рабочих дней.

Согласованный перечень товаров, планируемых к закупу, в срок до 1 февраля размещается в реестре.

После размещения крупным заказчиком перечня товаров и размещения его в реестре осуществляется прием заявок от предприятий обрабатывающей промышленности заинтересованных в заключении договоров, направленных на развитие промышленности в срок не более 30 календарных дней.

Обновлена форма заявки и перечень прилагаемых к ней документов.

Документы

МИД обновил Правила изготовления паспортов казахстанцам, находящимся за границей

Детализирован перечень категорий граждан, которым оказывается госуслуга:

постоянно проживающим за пределами Республики Казахстан;

получающим образование в учебных заведениях, расположенных на территории иностранных государств;

работающим в иностранных государствах по трудовому договору;

несовершеннолетним, в случае их рождения за пределами РК;

членам семьи указанных в подпунктах 1, 2, 3 лиц, проживающим вместе с ними;

являющимся членами семьи иностранного гражданина, проживающего за пределами РК;

родственникам персонала дипломатической службы, проживающим вместе с персоналом дипломатической службы за рубежом;

лицам, не способным к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом (престарелые);

лицам, имеющим нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, ограничивающим их жизнедеятельность;

лицам, осуществляющим уход за близкими родственниками, не способными к самообслуживанию;

задержанным или содержащимся под стражей, арестом, а также отбывающим наказание в пенитенциарных учреждениях на территории иностранного государства.

Расширен перечень документов, которые следует представить для получения госуслуги:

заявление;

свидетельство о рождении (при получении паспорта ребенком, не достигшего 16-летнего возраста) и документ, удостоверяющий личность обоих родителей (законных представителей) для подтверждения гражданства ребенка. Нотариально заверенное заявление – согласие от родителя иностранного гражданина на получение ребенком документов, удостоверяющих личность гражданина РК (в случае рождения ребенка за пределами РК и различном гражданстве родителей, один из которых к моменту рождения ребенка состоял в гражданстве РК, и оба родителя в это время имели постоянное место жительства вне пределов РК);

паспорт гражданина РК (при обмене паспорта);

четыре цветные фотографии размером 3,5х4,5 сантиметров (фотографии должны соответствовать возрасту услугополучателя на момент оформления документа и выполнены строго в анфас на светлом фоне с нейтральным выражением лица и закрытым ртом, в которых лицо занимает около 75% общей площади фотографии. Фотографии выполняются методом фотопечати с одного негатива на плотной фотобумаге. Не допускается использование изображений, изготовленных методом компьютерного сканирования, моделирования или ксерокопирования);

паспорт образца 1974 года (бывшего СССР) при получении впервые паспорта гражданином Республики Казахстан (при подтверждении гражданства Республики Казахстан);

общезаграничный паспорт (бывшего Союза Советских Социалистических Республик) при получении впервые паспорта гражданином Республики Казахстан (при подтверждении гражданства Республики Казахстан);

документ, подтверждающий факт постоянного проживания, обучения, работы за рубежом, семейного положения, нарушения здоровья со стойким расстройством функций организма, ограничивающим жизнедеятельность лица (оригинал и копия);

справка об отсутствии гражданства с компетентного органа страны пребывания, если возможность получения такой справки предусмотрена законодательством страны пребывания;

документ, подтверждающий оплату консульского сбора.

документы, указанные в подпунктах 6) и 7) настоящего пункта, которые выданы или засвидетельствованы компетентным учреждением иностранного государства либо специально на то уполномоченным лицом в пределах его компетенции и по установленной форме скрепленные гербовой печатью иностранного государства, принимаются только после прохождения процедуры апостилирования либо легализации.

Общий срок оказания государственной услуги составляет:

40 рабочих дней, при наличии у услугодателя доступа к цифровой системе "Регистрационный пункт "Документирование и регистрация населения для загранучреждений" (РП ДЗУ);

90 календарных дней в случае отсутствия у услугодателя доступа к РП ДЗУ.

Импорт

С 1 сентября вводятся Правила распределения квот на ввоз свечей зажигания из Китая

Распределение годовой квоты (6 000 000 штук) между участниками внешнеторговой деятельности следующее:

участникам внешнеторговой деятельности за исключением дистрибьюторов: 80% (4 800 000 штук) годовой квоты на ввоз товара;

дистрибьюторам: 20% (1 200 000 штук) годовой квоты на ввоз товара.

Для каждого участника внешнеторговой деятельности ежегодный лимит на ввоз товара без уплаты антидемпинговой пошлины составляет не более 10% от объема, предусмотренного для участников внешнеторговой деятельности.

Для каждого дистрибьютора ежегодный лимит на ввоз товара без уплаты антидемпинговой пошлины составляет не более 5% от объема, предусмотренного для дистрибьюторов.

Ввоз товара без уплаты антидемпинговой пошлины осуществляется при наличии у участника внешнеторговой деятельности лицензии. Заявление на выдачу лицензии на импорт товара подается с 1 января до 31 декабря года, в котором применяется квота.

Товар, ввезенный в рамках квоты, не подлежит вывозу на территорию других государств – членов ЕАЭС.

Приказ действует до 9 мая 2031 года.

Цифровизация

Кадровые процессы в госучреждениях переводят в цифровой формат

Для государственных учреждений и квазигосорганизаций утверждены единые Правила ведения кадровых процессов в цифровой кадровой системе.

Правила предусматривают автоматизацию и прозрачность кадровых процедур, их централизацию и унификацию, а также формирование объективной кадровой ситуации по организациям. Система предусматривает автоматическое уведомление ответственных лиц о наступлении контрольных сроков.

Организации должны обеспечивать достоверность, полноту и актуальность кадровых сведений.

В систему вносятся сведения о работниках, а также ИИН их супругов и близких родственников – граждан РК, БИН предыдущих работодателей. С 1 января 2027 года при отсутствии таких данных у работника работодатель сможет получать их из цифровых систем для выявления конфликта интересов.

Система используется исключительно в служебных целях.

Электронные документы, формируемые в рамках кадровых процессов, подлежат хранению, архивированию и уничтожению в порядке и в сроки, установленные законодательством РК, с обеспечением их юридической значимости, сохранности и возможности последующего подтверждения подлинности.

С 5 сентября в Казахстане начнет действовать Перечень мобильных приложений, имеющих социальное и государственное значения

В перечень включили:

eGov Mobile.

eGov Business.

Aitu Superapp.

Enbek.

Приняты Правила формирования и проверки подлинности ЭЦП

Проверка подлинности ЭЦП включает:

криптографическую проверку ЭЦП в электронном документе;

проверку сертификата подписывающего лица;

проверку квитанции метки времени (при наличии).

При положительном результате проверки подлинности ЭЦП электронный документ признается равнозначным документу, подписанному собственноручной подписью, и имеет одинаковые юридические последствия.

Отрицательный результат проверки полномочий лица, подписавшего электронный документ от имени юридического лица не влияет на результат проверки подлинности ЭЦП.

Электронный документ допускает наличие одной или нескольких ЭЦП. Добавление каждой последующей ЭЦП осуществляется способом, предусмотренным соответствующим форматом ЭЦП, с сохранением возможности проверки ранее сформированных ЭЦП.

Животные

Изменения в Типовых правилах отлова животных

В правила добавили понятие: меры экстренного реагирования – совокупность мероприятий, в том числе действия, направленные на незамедлительное устранение или минимизацию последствий проявления агрессии животными с целью обеспечения безопасности человека, животных, общественного порядка или предотвращения угрозы жизни или здоровью человека, животных и имуществу физических или юридических лиц.

Меры экстренного реагирования организуются местными исполнительными органами столицы, городов республиканского значения, районов, городов областного значения в соответствии с правилами отлова, временного содержания и умерщвления животных.

Отлову подлежат безнадзорные животные, а также бродячие животные, находящиеся в общественных местах, в том числе на улицах, дворовых территориях, в парках, скверах, заброшенных зданиях, на окраинах населенных пунктов, дачных массивах и иных местах, без сопровождения владельца животного или ответственного лица.

При поступлении отловленного животного в пункт временного содержания или приют для животных проводится проверка наличия средства учета домашнего животного и сведений о владельце животного или ответственном лице в базе данных по учету домашних животных.

Умерщвление при регулировании численности бродячих животных допускается в отношении бродячих животных, за исключением кошек, в порядке и сроки, установленные местными представительными органами столицы, областей, городов республиканского значения.

Умерщвление безнадзорных животных, за исключением кошек, поступивших в приюты для животных или пункты временного содержания животных, допускается в случаях, если такие животные больны, проявляют неоправданную агрессию, не обустроены и не востребованы владельцем или ответственным лицом, а также иными физическими или юридическими лицами по истечении сроков, установленных ГК РК.

Регулирование численности бродячих животных путем умерщвления не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом. Использование ядов, химических препаратов при умерщвлении животных не допускается.

Борьба с коррупцией

Изменились Правила проведения антикоррупционного мониторинга

Антикоррупционный мониторинг проводится уполномоченным органом по антикоррупционной политике, его территориальными подразделениями и иными субъектами противодействия коррупции.

Антикоррупционный мониторинг проводится путем сбора (в том числе посредством направления запросов в государственные органы, организации, субъекты квазигосударственного сектора и должностным лицам), обработки, обобщения, анализа и оценки информации.

При проведении комплексного и тематического антикоррупционного мониторинга уполномоченным органом и его территориальными подразделениями в целях подтверждения достоверности и полноты информации, проводится визуальный осмотр объекта, расположенного в открытых для посещения местах (места общественного пользования либо на открытой местности), путем применения фото- и видеофиксации, если он относится к сфере, являющейся предметом антикоррупционного мониторинга.

Сведения, полученные в ходе выезда на место, отражаются в аналитическом отчете.

Генпрокуратура изменила Правила назначения и проведения проверки законности происхождения актива

Проверка осуществляется по решению первого руководителя уполномоченного органа по возврату активов либо заместителя первого руководителя, курирующего работу по возврату активов, принимаемому на основании рапорта должностного лица уполномоченного органа по возврату активов, инициирующего проверку.

Постановление о назначении проверки вручается субъекту и (или) его аффилированному лицу, в собственности, пользовании, владении и (или) под контролем которых находится (находился) актив, либо руководителю юридического лица посредством цифровой системы по делопроизводству уполномоченного органа по возврату активов.

При осуществлении проверки уполномоченный орган по возврату активов:

не препятствует нормальному функционированию проверяемого актива, за исключением случаев, создающих угрозу законности и общественному порядку, социально-экономической стабильности в регионе, основам конституционного строя и национальной безопасности РК, а также угрожающих возникновением необратимых последствий для жизни и здоровья людей.

Уточнено, что надлежащим вручением является способ, обеспечивающий фиксирование доставки в личный кабинет в системе цифрового правительства.

Сельское хозяйство, водоснабжение

Изменились Правила субсидирования стоимости услуг по подаче воды сельскохозяйственным товаропроизводителям

Субсидии предоставляются ежегодно по следующим направлениям:

по подаче воды СХТП;

удешевление стоимости электроэнергии СХТП при использовании подземных вод.

При этом субсидированию подлежат затраты СХТП на электроэнергию, фактически использованную для подъема и подачи воды для орошения при использовании подземных вод с применением водосберегающих технологий.

Добавлено новое условие для выплаты субсидии: наличие паспорта и правил эксплуатации водохозяйственного сооружения (скважины, колодца), а также наличие электроизмерительных приборов, установленных непосредственно на водозаборном сооружении (скважине, колодце) при использовании подземных вод с применением водосберегающих технологий при возмещении стоимости электроэнергии.

При поливе с применением водосберегающих технологий (капельное, дождевание (фронтальное, круговое, барабанное), спринклерное), размер субсидии на 1 кВт приобретенной электроэнергии устанавливается дифференцированно:

до 25 теңге на кВт – 60%;

от 25,01 до 35 теңге на кВт – 65%;

от 35,01 до 40, теңге на кВт – 70%;

от 40,01 до 45 теңге на кВт – 75%;

от 45,01 до 50 теңге на кВт – 80%;

свыше 50 теңге на кВт – 85%.

Финансы, отчетность

Меняются Правила сдачи финансовой отчетности организациями публичного интереса в депозитарий

Изменения касаются организаций публичного интереса. При этом основной порядок и срок сдачи финансовой отчетности сохраняются.

Что изменится:

уточняются правовые основания Правил;

корректируется формулировка об Уполномоченной организации, которой через Портал направляется отчетность;

"информационные системы (базы данных)" налогового органа заменяются на "цифровые системы (базы данных)";

по обязательному аудиту вместо общей ссылки на Закон РК "Об аудиторской деятельности" указана конкретная норма – пункт 2 статьи 5;

аудиторский отчет будет представляться в "цифровом формате PDF" вместо "электронного формата PDF".

СМИ

Министерство культуры обновило Правила учета иностранных печатных изданий, распространяемых в Казахстане

Учет иностранных периодических печатных изданий, распространяемых на территории РК, ведет Комитет информации Министерства культуры и информации РК.

Учет осуществляется на основании заявления услугополучателя путем постановки на учет в рамках оказания государственной услуги.

После постановки на учет иностранных периодических печатных изданий сотрудник ответственного структурного подразделения услугодателя вносит сведения в единый реестр.

Срок внесения в единый реестр сведений о поставленных на учет иностранных периодических печатных изданиях, распространяемых на территории РК, составляет 5 рабочих дней со дня постановки на учет.

Для получения госуслуги физические или юридические лица осуществляющие деятельность по предоставлению услуг в области масс-медиа в РК направляют через портал "цифрового правительства" заявление, а также документы.

Культура, археология

Утверждены Правила передачи в государственные музеи РК индивидуальных археологических находок

Физические и юридические лица РК и других государств (Исполнители работ) в течение 60 календарных дней после завершения археологических работ направляют в уполномоченный орган на бумажном носителе или через цифровую систему следующие документы:

краткий научный отчет о результатах проведенных археологических работ;

сведения об исполнителе работ, наименование и местонахождение объекта историко-культурного наследия, реквизиты лицензии, перечень индивидуальных археологических находок в произвольной форме;

сопроводительное письмо с приложением описания каждого предмета и цветных фотографий.

При полноте документов уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней направляет их на рассмотрение специальной комиссии для подтверждения особой исторической, культурной, научной ценности и получения рекомендаций по определению музея.

Исполнители работ обязаны передать индивидуальные археологические находки в определенный уполномоченным органом государственный музей в течение 3 лет со дня получения уведомления.

Физические лица, случайно обнаружившие вне проведения археологических работ на территории РК археологические находки, обязаны обеспечить их сохранность и в течение 3 рабочих дней со дня обнаружения уведомить ближайший государственный музей или местный исполнительный орган в письменном виде (нарочно, посредством почтовой связи или через единую базу обращений "e-Otinish").

Утверждены Правила передачи на хранение в Национальный депозитарий массовых археологических находок

Исполнитель для передачи всех массовых археологических находок и археологических материалов формирует электронную заявку через свой личный кабинет в цифровой системе.

К электронной заявке прилагаются электронные копии следующих документов (в формате PDF):

краткий отчет об археологических работах;

электронная опись, сформированная в цифровой системе;

сопроводительное письмо (для юридических лиц – подписанное первым руководителем или уполномоченным лицом, для физических лиц – подписанное непосредственно исполнителем либо его представителем).

Передача находок осуществляется не позднее 3 лет со дня завершения археологических работ, зафиксированного в цифровой системе.

Включение в Государственный фонд всех массовых археологических находок, полученных физическими или юридическими лицами в результате археологических работ на территории РК осуществляется Национальным депозитарием в течение 20 рабочих дней со дня подписания акта приема-передачи путем регистрации учетных единиц в цифровой системе и присвоения им постоянного регистрационного номера.

Военнослужащие

Минобороны утвердило Правила оформления, ведения учета и хранения личных дел военнослужащих

Ведение личных дел (своевременное пополнение необходимыми документами, аттестационными и характеризующими материалами, фотокарточками и учетными материалами), а также контроль за своевременной пересылкой личных дел возлагается на кадровые органы всех инстанций.

Личные дела военнослужащих, которым присвоены воинские звания офицерского состава, формируются в двух экземплярах:

на курсантов, окончивших военное учебное заведение РК – кадровым органом военного учебного заведения;

на курсантов, окончивших военное учебное заведение зарубежных государств – кадровым органом военного учебного заведения, в котором состояли в списках личного состава.

Личные дела офицеров, призванных, поступивших на воинскую службу по контракту из запаса – формируются местными органами военного управления (МОВУ) в двух экземплярах и высылаются по месту прохождения службы не позднее пяти рабочих дней, после выдачи предписания об убытии к месту прохождения воинской службы.

При поступлении на воинскую службу по контракту личные дела на военнослужащих срочной воинской службы формируются в воинской части (учреждении), военнослужащих рядового и сержантского составов – в воинской части или МОВУ.

Личные дела военнослужащих по контракту рядового и сержантского составов формируются в одном экземпляре, на офицерский состав в двух экземплярах.

Личные дела на военнослужащих, проходящих воинскую службу в резерве формируются кадровыми органами воинских частей (учреждений) по прибытию к месту службы в одном экземпляре.

Личное дело содержит персональные данные, сведения о трудовой деятельности и иные сведения военнослужащих, связанные с поступлением на воинскую службу, ее прохождением и увольнением с воинской службы, необходимые для обеспечения деятельности воинской части (учреждения).

Личное дело состоит из послужного списка, автобиографии, фотографической карточки (далее – фотокарточка), аттестационных и дополнительных материалов.

Основным документом личного дела является послужной список.

Госзакупки

С 8 сентября установлено новое изъятие из нацрежима в госзакупках

Правительство приняло постановление, согласно которому при осуществлении государственных закупок установлено изъятие из национального режима товаров и услуг, включенных в реестр доверенных цифровых объектов, происходящих из иностранных государств, за исключением товаров, не производимых на территории РК, а также приобретаемых на основании подпунктов 21), 22) и 23) пункта 3 статьи 16 ЗРК "О государственных закупках".

К участию в государственных закупках допускаются физические и юридические лица, находящиеся в реестре казахстанских товаропроизводителей.