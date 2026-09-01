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Политика

Токаев призвал создать новый механизм глобального управления водными ресурсами

Токаев, председатель КНР, заседание, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 17:27 Фото: akorda.kz
Во время участия в саммите "ШОС плюс" президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о водной безопасности. По его словам, надежный доступ к воде определяет продовольственную, энергетическую, социальную стабильность и экономическое развитие, сообщает Zakon.kz.

Однако, уточнил он, глобальное водное управление остается фрагментированным.

"Десятки структур ООН занимаются водной проблематикой, но универсальной межправительственной организации с комплексным мандатом пока не существует. Поэтому Казахстан выступил с инициативой создания Международной водной организации под эгидой ООН. Ее задача – не дублировать действующие механизмы, а координировать усилия, обеспечивать постоянный межправительственный диалог, мобилизацию ресурсов и выработку согласованных решений. Региональным дополнением к этой глобальной инициативе мог бы стать Центр анализа водных проблем ШОС. Рассчитываю на поддержку государств – членов ШОС в создании как Международной водной организации на площадке ООН, так и Центра анализа водных проблем Шанхайской организации сотрудничества".Касым-Жомарт Токаев

В завершение глава государства подчеркнул, что Шанхайская организация сотрудничества имеет все основания и возможности для обеспечения долгосрочного и успешного развития государств на обширной части Евразийского континента.

"Наша общая ответственность – утвердить принципы равной и неделимой безопасности, суверенного равенства и взаимного уважения в качестве неотъемлемой части международных отношений. Уверен, Шанхайская организация внесет свой достойный вклад в строительство более безопасного и устойчивого миропорядка, и Казахстан будет конструктивно работать со всеми государствами – партнерами по Шанхайской организации именно в этом ключе, именно в данном направлении".Касым-Жомарт Токаев

Также во время выступления глава РК предложил закрепить "шанхайский дух" в резолюции Генассамблеи ООН.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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