Токаев призвал создать новый механизм глобального управления водными ресурсами

Во время участия в саммите "ШОС плюс" президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о водной безопасности. По его словам, надежный доступ к воде определяет продовольственную, энергетическую, социальную стабильность и экономическое развитие, сообщает Zakon.kz.

Однако, уточнил он, глобальное водное управление остается фрагментированным.

"Десятки структур ООН занимаются водной проблематикой, но универсальной межправительственной организации с комплексным мандатом пока не существует. Поэтому Казахстан выступил с инициативой создания Международной водной организации под эгидой ООН. Ее задача – не дублировать действующие механизмы, а координировать усилия, обеспечивать постоянный межправительственный диалог, мобилизацию ресурсов и выработку согласованных решений. Региональным дополнением к этой глобальной инициативе мог бы стать Центр анализа водных проблем ШОС. Рассчитываю на поддержку государств – членов ШОС в создании как Международной водной организации на площадке ООН, так и Центра анализа водных проблем Шанхайской организации сотрудничества". Касым-Жомарт Токаев

В завершение глава государства подчеркнул, что Шанхайская организация сотрудничества имеет все основания и возможности для обеспечения долгосрочного и успешного развития государств на обширной части Евразийского континента.

"Наша общая ответственность – утвердить принципы равной и неделимой безопасности, суверенного равенства и взаимного уважения в качестве неотъемлемой части международных отношений. Уверен, Шанхайская организация внесет свой достойный вклад в строительство более безопасного и устойчивого миропорядка, и Казахстан будет конструктивно работать со всеми государствами – партнерами по Шанхайской организации именно в этом ключе, именно в данном направлении". Касым-Жомарт Токаев

Также во время выступления глава РК предложил закрепить "шанхайский дух" в резолюции Генассамблеи ООН.

