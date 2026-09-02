Аккредитация экспертных организаций для аудита пожарной безопасности: что изменилось

Приказом и.о. министра по чрезвычайным ситуациям от 28 августа 2026 года внесены изменения в Правила аккредитации экспертных организаций на осуществление деятельности по аудиту в области пожарной безопасности, сообщает Zakon.kz.

В частности, дополнено, что в случаях обнаружения ошибок или неточностей в заявлении или документах, представленных услугополучателем, их несоответствия требованиям по форме и содержанию, представления услугополучателем неполного пакета, услугодатель принимает заявления посредством цифрового листа ожидания.

При этом услугодатель приостанавливает срок оказания государственной услуги на два рабочих дня и направляет услугополучателю уведомление о приостановлении процесса оказания государственной услуги.

В случае устранения недостатков днем приема заявления или документов на получение государственной услуги считается день первоначального обращения услугополучателя.

Течение срока оказания государственной услуги возобновляется с момента устранения выявленных недостатков.

При неустранении выявленных недостатков по истечении срока приостановления оказания государственной услуги услугодатель отказывает в оказании государственной услуги.

При этом говорится, что основанием для отказа в оказании государственной услуги не могут быть требования, не связанные с возникновением права на получение данной услуги.

Аналогичное дополнение также внесено в Правила аттестации профессиональных противопожарных служб на право проведения работ по предупреждению и тушению пожаров, обеспечению пожарной безопасности и проведению аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров, в организациях, населенных пунктах и на объектах, а также в другие документы.

Приказ вводится в действие с 12 сентября 2026 года.