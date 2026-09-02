Обновлены учебные программы по подготовке охранников

Приказом министра внутренних дел от 24 августа 2026 года внесены изменения в типовые учебные программы и типовые учебные планы по подготовке и повышению квалификации работников, занимающих должность руководителя и охранника в частной охранной организации, сообщает Zakon.kz.

В частности, типовые учебные программы и планы изложены в новой редакции.

Продолжительность курса обучения составляет:

по подготовке руководителей частной охранной организации, в том числе филиалов и представительств, а также иных руководящих работников охранной организации, задействованных в осуществлении охранной деятельности, – 57 учебных часов ;

; по подготовке охранников, оказывающих услуги по охране имущества юридических и физических лиц, в том числе при его транспортировке – 67 учебных часов ;

; по подготовке охранников, осуществляющих защиту жизни и здоровья физических лиц, – 86 учебных часов ;

; по повышению квалификации руководителей частной охранной организации, в том числе филиалов и представительств, а также иных руководящих работников охранной организации, задействованных в осуществлении охранной деятельности, – 15 учебных часов ;

; по повышению квалификации охранников, оказывающих услуги по охране имущества юридических и физических лиц, в том числе при его транспортировке – 42 учебных часа ;

; по повышению квалификации охранников, оказывающих услуги по охране имущества юридических и физических лиц, в том числе при его транспортировке и охране объектов, на территории которых имеется оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, – 42 учебных часа ;

; по повышению квалификации охранников, осуществляющих защиту жизни и здоровья физических лиц, – 40 учебных часов.

В типовую учебную программу по подготовке руководителей частных охранных организаций, в том числе филиалов и представительств, а также иных руководящих работников охранной организации, задействованных в осуществлении охранной деятельности, включаются следующие дисциплины:

основы правовых знаний – 14 часов ;

; основы организации работы частной охранной организации – 8 часов ;

; основы профессиональной подготовки работников частной охранной организации – 6 часов ;

; психологическая подготовка – 6 часов ;

; антитеррористическая подготовка – 16 часов ;

; действия при возникновении аварий и чрезвычайных ситуаций – 7 часов.

Руководители частных охранных организаций, в том числе филиалов и представительств, а также иных руководящих работников охранной организации, задействованных в осуществлении охранной деятельности при непрерывном стаже работы в должности проходят повышение квалификации один раз в два года.

Повышение квалификации охранников проводится при непрерывном стаже работы в должности ежегодно и при приеме на работу вновь в случае прерывания стажа более одного года.

Указывается, что специализированным учебным центрам предоставляется право в зависимости от местных условий составлять тематические планы и содержание тем, по согласованию с заказчиками корректировать соотношение учебных часов между теоретическими и практическими занятиями в рамках Типовых учебных программ и типовых учебных планов.

С учетом Типовых учебных программ и типовых учебных планов подготовка и повышение квалификации руководителей и охранников частных охранных организаций проводятся раздельно.

При проведении занятий по огневой подготовке в рамках повышения квалификации охранников, оказывающих услуги по охране имущества юридических и физических лиц, в том числе при его транспортировке и охране объектов, на территории которых имеется оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, по согласованию с руководителями либо охранниками частных охранных организаций допускается использование электронных и пневматических тиров.

Предусмотрено, что по окончании курсов обучения по подготовке и повышению квалификации в учебном центре проводятся экзамены по пройденным темам путем тестирования. Экзамены проводятся комиссией в составе не менее трех человек, председателем которой является представитель уполномоченного органа подразделения, осуществляющего единый учет всех субъектов охранной деятельности.

Повторная сдача экзамена обучавшимся может быть проведена не ранее чем через две недели после первоначальной сдачи экзаменов.

Лицам, успешно сдавшим экзамены, выдается свидетельство специализированного учебного центра в электронном или в бумажном виде о присвоении/подтверждении квалификации, подписанное руководителем учебного центра и всеми членами экзаменационной комиссии.

Отмечается, что при изготовлении свидетельства не допускается использование государственных символов, количество и степень защиты свидетельств согласовываются с МВД РК.

Приказ вводится в действие с 12 сентября 2026 года.