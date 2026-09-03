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Право

Сколько денег может храниться на одном депозите: установлены предельные значения

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 10:40 Фото: Zakon.kz
Постановлением Агентства по регулированию и развитию финансового рынка от 25 августа установлены предельные значения совокупного объема активов банка с базовой банковской лицензией и размеры депозитов физических лиц, принимаемых банком с базовой банковской лицензией, сообщает Zakon.kz.

Так, установлено, что:

  • предельное значение совокупного объема активов банка с базовой банковской лицензией не превышает 500 миллиардов тенге на отчетную дату каждого месяца, определяемую как последний рабочий день соответствующего месяца;

Размеры депозитов физических лиц, принимаемых банком с базовой банковской лицензией, включая деньги на банковских счетах физических лиц, открытие и ведение которых осуществляется банком с базовой банковской лицензией, и ежедневные остатки по ним, не превышают:

  • по сберегательным вкладам (депозитам) в национальной валюте – 20 миллионов тенге;
  • по иным депозитам в национальной валюте (включая деньги на банковских счетах) – 10 миллионов тенге;
  • по депозитам в иностранной валюте (включая деньги на банковских счетах) – 5 миллионов тенге.

Указывается, что при приеме банком с базовой банковской лицензией нескольких видов депозитов физического лица или открытии и ведении нескольких банковских счетов физического лица совокупный ежедневный остаток по всем депозитам (включая деньги на банковских счетах), не превышает 20 миллионов тенге.

Постановление вводится в действие с 13 сентября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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