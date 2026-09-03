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Право

Названа новая структура Совета Безопасности

Подписание законов, назначения, президент подписал, резиденция президента , фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 11:15 Фото: Zakon.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 29 августа 2026 года "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

"Образовать Аппарат Совета Безопасности Республики Казахстан как государственный орган, непосредственно подчиненный и подотчетный президенту Республики Казахстан", – говорится в документе.

В связи с этим соответствующие поправки вносятся в некоторые акты президента РК.

Так, в Перечне государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту РК, после строки "Администрация президента Республики Казахстан" дополнено строкой следующего содержания:

  • "Аппарат Совета Безопасности Республики Казахстан".

В Реестре должностей политических и административных государственных служащих в главе "Политические государственные должности" после строки "Руководитель Администрации президента Республики Казахстан, его первый заместитель и заместитель" дополнено:

  • "Заместитель Председателя Совета Безопасности".

После строки "Руководитель Аппарата правительства Республики Казахстан" дополнено строкой следующего содержания:

  • "Руководитель Аппарата Совета Безопасности, его первый заместитель и заместители".

В новой редакции изложены следующие пункты:

  • Состав Совета Безопасности возглавляет председатель Совета Безопасности.
  • Членами Совета Безопасности по должности являются: вице-президент Республики Казахстан, председатель Курултая Республики Казахстан, премьер-министр Республики Казахстан, руководитель Администрации президента Республики Казахстан, заместитель председателя Совета безопасности Республики Казахстан, генеральный прокурор Республики Казахстан, председатель Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, начальник Службы государственной охраны Республики Казахстан, министр иностранных дел Республики Казахстан, министр обороны Республики Казахстан, министр внутренних дел Республики Казахстан, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

Заместитель председателя Совета Безопасности непосредственно подчинен председателю Совета Безопасности.

Информационно-аналитическое и организационное обеспечение деятельности Совета Безопасности осуществляет Аппарат, который является рабочим органом Совета Безопасности.

Указ вводится в действие со дня его подписания.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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