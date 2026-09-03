Выдача разрешений на сжигание сырого газа в факелах: что изменилось

Приказом и.о. министра энергетики от 28 августа 2026 года внесены изменения в Правила выдачи разрешений на сжигание сырого газа в факелах, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что в день поступления заявления сотрудник канцелярии уполномоченного органа в области углеводородов осуществляет прием и регистрацию документов и передает зарегистрированные документы руководителю ответственного структурного подразделения, который определяет ответственного исполнителя структурного подразделения.

Если заявление на оказание государственной услуги поступило за два часа до окончания рабочего дня уполномоченного органа в области углеводородов, то срок начинается со следующего рабочего дня.

При подаче заявителем документов подтверждением принятия заявления через портал является статус о принятии запроса, который отображается в "личном кабинете" заявителя.

Сведения о документах, удостоверяющих личность, государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица уполномоченный орган в области углеводородов получает из соответствующих государственных цифровых систем через шлюз "цифрового правительства".

Уполномоченный орган в области углеводородов приостанавливает процесс оказания государственной услуги в случаях:

смерти гражданина (в том числе объявления умершим) или реорганизации, ликвидации юридического лица, если права заявителей на получение соответствующих материальных или нематериальных благ допускает правопреемство;

признания гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным в установленном законами РК порядке;

невозможности оказания государственной услуги до разрешения вопросов, рассматриваемых государственными органами, судом или в ином порядке, предусмотренном законодательством РК;

обнаружения ошибок или неточностей в заявлении или документах, представленных заявителем, их несоответствия требованиям по форме и содержанию, представления неполного пакета документов, указанных в пункте 8 Перечня основных требований к оказанию государственной услуги.

Процесс оказания государственной услуги приостанавливается:

в случаях, предусмотренных подпунктами 1 и 2 части четвертой указанного выше пункта, – до определения правопреемника соответствующего лица или назначения недееспособному лицу опекуна;

в случаях, предусмотренных подпунктом 3 части четвертой указанного выше пункта, – до определения позиции государственным органом, вступления в законную силу судебного акта или решения вопроса в ином порядке, предусмотренном законодательством республики;

в случаях, предусмотренных подпунктом 4 части четвертой указанного выше пункта, – не более 6 рабочих дней при испытании объектов скважины и не более одного рабочего дня при пробной эксплуатации месторождения и при технологически неизбежном сжигании сырого газа.

Уполномоченный орган в области углеводородов по ходатайству заявителя или по своей инициативе приостанавливает процесс оказания государственной услуги в случаях:

действия непреодолимой силы, временно препятствующей дальнейшему процессу оказанию государственной услуги. Под действиями непреодолимой силы, временно препятствующей дальнейшему процессу оказания государственной услуги, понимается введение чрезвычайного положения, угроза или возникновение чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера;

нахождения заявителя в служебной командировке, в медицинской организации на стационарном лечении, превышающих срок оказания государственной услуги, за исключением случаев получения услуги его законными представителями.

В случаях обнаружения ошибок или неточностей в заявлении или документах, представленных заявителем, их несоответствия требованиям по форме и содержанию, представления заявителем неполного пакета документов уполномоченный орган в области углеводородов принимает заявления посредством цифрового листа ожидания.

Приостановление срока оказания государственной услуги начинается со дня направления заявителю уведомления уполномоченным органом в области углеводородов о приостановлении процесса оказания государственной услуги.

Повторное представление документов осуществляется заявителем после устранения выявленных недостатков в срок не более 6 рабочих дней при испытании объектов скважины, и не более одного рабочего дня при пробной эксплуатации месторождения и при технологически неизбежном сжигании сырого газа со дня направления заявителю уведомления уполномоченным органом в области углеводородов о приостановлении процесса оказания государственной услуги.

В случае устранения заявителем недостатков днем приема заявления или документов на получение государственной услуги считается день первоначального обращения заявителя.

В случае неустранения выявленных недостатков в указанный срок уполномоченный орган в области углеводородов отказывает в оказании государственной услуги.

При предоставлении заявителем для получения разрешения на сжигание сырого газа в факелах при испытании объектов скважины полного пакета документов сотрудник ответственного структурного подразделения уполномоченного органа в области углеводородов в течение 6 рабочих дней рассматривает их на соответствие требованиям, установленным настоящими Правилами.

При предоставлении заявителем для получения разрешения на сжигание сырого газа в факелах при пробной эксплуатации месторождения, технологически неизбежном сжигании сырого газа полного пакета документов сотрудник ответственного структурного подразделения уполномоченного органа в области углеводородов в течение двух рабочих дней рассматривает их на соответствие требованиям, установленным настоящими Правилами.

При отказе в оказании государственной услуги заслушивание не проводится.

Для обжалования решений, действий (бездействий) уполномоченного органа в области углеводородов или его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг жалоба подается не позднее трех месяцев со дня, когда заявителю стало известно о принятии административного акта или совершении действий (бездействий) уполномоченного органа:

в орган, рассматривающий жалобу (вышестоящий административный орган или должностное лицо);

в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг;

на имя руководства уполномоченного органа в области углеводородов, непосредственно оказывающего государственную услугу.

Приказ вводится в действие с 13 сентября 206 года.