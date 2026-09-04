Кто не подлежит призыву в армию: внесены изменения

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Приказом и.о. министра обороны от 1 сентября 2026 года внесены изменения в Правила воинского учета военнообязанных и призывников, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что воинскому учету подлежат граждане, за исключением: женщин, не имеющих военно-учетной специальности;

граждан РК, уволенных с воинской службы в отставку или исключенных с воинского учета по достижении предельного возраста пребывания в запасе либо признанных не годными к воинской службе с исключением с воинского учета;

граждан РК, отбывающих наказание в виде лишения свободы;

граждан РК, постоянно проживающих за пределами республики;

сотрудников, а также курсантов и слушателей военных, специальных учебных заведений правоохранительных и специальных государственных органов Республики Казахстан, органов гражданской защиты. Приказ вводится в действие с 14 сентября 2026 года.

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