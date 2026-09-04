Кто не подлежит призыву в армию: внесены изменения
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Приказом и.о. министра обороны от 1 сентября 2026 года внесены изменения в Правила воинского учета военнообязанных и призывников, сообщает Zakon.kz.
Так, уточняется, что воинскому учету подлежат граждане, за исключением:
- женщин, не имеющих военно-учетной специальности;
- граждан РК, уволенных с воинской службы в отставку или исключенных с воинского учета по достижении предельного возраста пребывания в запасе либо признанных не годными к воинской службе с исключением с воинского учета;
- граждан РК, отбывающих наказание в виде лишения свободы;
- граждан РК, постоянно проживающих за пределами республики;
- сотрудников, а также курсантов и слушателей военных, специальных учебных заведений правоохранительных и специальных государственных органов Республики Казахстан, органов гражданской защиты.
Приказ вводится в действие с 14 сентября 2026 года.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript