Общественный контроль в области ответственного обращения с животными: уточняются правила
В частности, уточняется понятие общественный контроль в области ответственного обращения с животными – это деятельность субъектов общественного контроля, осуществляемая в порядке и формах, предусмотренных Законом "Об общественном контроле", с учетом особенностей, установленных Законом и данными Правилами.
Общественный контроль в области ответственного обращения с животными осуществляется общественными инспекторами и некоммерческими организациями, уставом которых предусмотрено осуществление деятельности по проведению общественного контроля в области ответственного обращения с животными.
Указывается, что общественный инспектор при осуществлении содействия территориальным подразделениям уполномоченного органа и местным исполнительным органам столицы, областей, городов республиканского значения, районов, городов областного, районного значения в проведении мероприятий по предупреждению и выявлению нарушений требований законодательства республики в области ответственного обращения с животными, а также в реализации мер, направленных на воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к животным, проводит общественный контроль в следующих объектах общественного контроля:
- реабилитационный центр для животных;
- служба отлова;
- контактный зоопарк;
- приюты для животных;
- зоологические питомники;
- зоологические гостиницы;
- пункты временного содержания животных;
- передвижные зверинцы;
- цирки;
- зоопарки.
При осуществлении общественного контроля в области ответственного обращения с животными общественным инспекторам и некоммерческим организациям обеспечивается доступ на территорию и в помещения пунктов временного содержания животных, приютов для животных и других организаций, осуществляющих деятельность по обращению с животными, с соблюдением требований безопасности и установленного режима работы объекта общественного контроля.
Как отмечается, требования, установленные для всех посетителей при нахождении на территории объекта общественного контроля, распространяются на общественных инспекторов и некоммерческие организации в области ответственного обращения с животными.
Приказ вводится в действие с 14 сентября 2026 года.