Общественный контроль в области ответственного обращения с животными: уточняются правила

Приказом и.о. министра экологии и природных ресурсов от 28 августа 2026 года внесены изменения в Правила проведения общественного контроля в области ответственного обращения с животными, а также выдачи физическим лицам удостоверений общественных инспекторов, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется понятие общественный контроль в области ответственного обращения с животными – это деятельность субъектов общественного контроля, осуществляемая в порядке и формах, предусмотренных Законом "Об общественном контроле", с учетом особенностей, установленных Законом и данными Правилами.

Общественный контроль в области ответственного обращения с животными осуществляется общественными инспекторами и некоммерческими организациями, уставом которых предусмотрено осуществление деятельности по проведению общественного контроля в области ответственного обращения с животными.

Указывается, что общественный инспектор при осуществлении содействия территориальным подразделениям уполномоченного органа и местным исполнительным органам столицы, областей, городов республиканского значения, районов, городов областного, районного значения в проведении мероприятий по предупреждению и выявлению нарушений требований законодательства республики в области ответственного обращения с животными, а также в реализации мер, направленных на воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к животным, проводит общественный контроль в следующих объектах общественного контроля:

реабилитационный центр для животных;

служба отлова;

контактный зоопарк;

приюты для животных;

зоологические питомники;

зоологические гостиницы;

пункты временного содержания животных;

передвижные зверинцы;

цирки;

зоопарки.

При осуществлении общественного контроля в области ответственного обращения с животными общественным инспекторам и некоммерческим организациям обеспечивается доступ на территорию и в помещения пунктов временного содержания животных, приютов для животных и других организаций, осуществляющих деятельность по обращению с животными, с соблюдением требований безопасности и установленного режима работы объекта общественного контроля.

Как отмечается, требования, установленные для всех посетителей при нахождении на территории объекта общественного контроля, распространяются на общественных инспекторов и некоммерческие организации в области ответственного обращения с животными.

Приказ вводится в действие с 14 сентября 2026 года.