Правила воинского учета изменили в Казахстане

Министр обороны приказом от 25 июня 2026 года внес изменения в Правила воинского учета военнообязанных и призывников, сообщает Zakon.kz.

В документе говорится, что местные органы военного управления (МОВУ) осуществляют персональный учет допризывников, проживающих на обслуживаемой административной территории с использованием цифровой системы Министерства обороны РК (ЦС МО РК).

Воинский учет военнообязанных и призывников осуществляется МОВУ по месту их жительства.

В МОВУ района (города областного значения) ведется персональный учет всех военнообязанных и призывников, проживающих на обслуживаемой административной территории с использованием ЦС МО РК.

Организация и обеспечение воинского учета военнообязанных и призывников осуществляется местными исполнительными органами (столицы, областей и городов республиканского значения, районов, городов областного значения).

Юридические лица, при наличии у них работающих (обучающихся) военнообязанных и призывников, ведут воинский учет в соответствии с Правилами. Общее руководство за ведением воинского учета юридическими лицами осуществляют МОВУ столицы, областей и городов республиканского значения, районов, городов областного значения.

Для ведения воинского учета местными исполнительными органами (столицы, областей и городов республиканского значения, районов, городов областного значения) выделяются учетные работники из расчета:

в МОВУ столицы (областей и городов республиканского значения, районов, городов областного значения) – один учетный работник на 2500 военнообязанных и призывников;

в населенных пунктах, где отсутствуют МОВУ – один учетный работник на 500 военнообязанных и призывников.

Приписка граждан к МОВУ – мероприятия воинского учета, проводимые МОВУ для первоначальной постановки граждан на воинский учет.

Приписке к МОВУ подлежат следующие лица:

граждане мужского пола по достижении семнадцатилетнего возраста;

граждане мужского пола, ранее не состоявшие на воинском учете;

лица, принявшие гражданство РК, за исключением лиц, указанных в пункте 2 настоящих Правил;

граждане женского пола, имеющие военно-учетную специальность.

Первоначальная постановка граждан на воинский учет осуществляется посредством взаимодействия цифровых систем государственных органов.

Приписка граждан мужского пола по достижении семнадцатилетнего возраста проводится в автоматическом режиме.

В день исполнения гражданину мужского пола семнадцати лет ЦС МО РК в автоматическом режиме формирует цифровую учетную карту и получает посредством обеспечения взаимодействия цифровых систем государственных органов следующие сведения:

индивидуальный идентификационный номер (ИИН);

фамилию, имя и отчество (при наличии);

дату, место рождения;

место работы (учебы);

о наличии образования;

о составе семьи;

о наличии водительского удостоверения;

о нахождении на территории Республики Казахстан;

о признанных лицами с инвалидностью;

о находящихся на стационарном лечении и состоящих на динамическом наблюдении;

о регистрации и снятии с регистрационного учета граждан по месту жительства;

о наличии либо отсутствии совершения лицом уголовного правонарушения;

в отношении которых ведется дознание или предварительное следствие;

в отношении которых судом рассматриваются уголовные дела, а также о вступивших в законную силу в их отношении приговорах.

После получения сведений ЦС МО РК в цифровой учетной карте устанавливает статус об отношении гражданина к воинской службе "Допризывник" и определяет МОВУ по адресу регистрации постоянного места жительства.

При получении уведомления в ЦС МО РК о приписке гражданина мужского пола семнадцатилетнего возраста МОВУ района (города областного значения) проводят соответствующие записи в учетно-алфавитную книгу.

Приписка граждан женского пола, имеющих военно-учетные специальности, проводится в автоматическом режиме.

На граждан женского пола после окончания учебного заведения технического и профессионального, послесреднего или высшего уровня образования, ЦС МО РК в автоматическом режиме формирует цифровую учетную карту и получает посредством обеспечения взаимодействия цифровых систем государственных органов сведения, аналогичные сведениям о гражданах мужского пола, о которых мы писали выше.

После получения сведений ЦС МО РК в цифровой учетной карте устанавливает статус об отношении гражданина к воинской службе "Военнообязанный" и определяет МОВУ по адресу регистрации постоянного места жительства.

Последующая постановка граждан на воинский учет осуществляется МОВУ района (города областного значения) в следующих случаях:

получения в ЦС МО РК сведений с ГБДФЛ по регистрации к новому месту жительства;

увольнения в запас или отставку с воинской службы, службы в правоохранительных и специальных государственных органах, органов гражданской защиты, отчисления курсантов, слушателей с военных, специальных учебных заведений;

освобождения из мест лишения свободы граждан, ранее состоявших на воинском учете.

Постановка на воинский учет граждан по новому месту жительства осуществляется ЦС МО РК в автоматическом режиме.

МОВУ района (города областного значения) исключают с воинского учета граждан следующих категорий:

достигших предельного возраста пребывания в запасе;

утративших гражданство РК;

признанных по состоянию здоровья "негодными к воинской службе с исключением с воинского учета";

признанных лицами с инвалидностью 1 группы, которые определены как "бессрочно";

умерших.

Исключение с воинского учета граждан МОВУ района (города областного значения) проводят на основании сведений, получаемых посредством обеспечения взаимодействия цифровых систем государственных органов.

Военнообязанным и призывникам необходимо:

явиться в установленное время и место по вызову МОВУ района (города областного значения), имея при себе личный учетно-воинский документ (при его наличии), удостоверение личности гражданина РК и водительское удостоверение (при его наличии), либо цифровой документ удостоверения личности и водительского удостоверения (при его наличии) из сервиса цифровые документы ;

удостоверения личности и водительского удостоверения (при его наличии) из сервиса ; при утрате (порче) военного билета Вооруженных Сил РК, в течение 7 рабочих дней обратиться на портал для получения дубликата.

К документам справочного характера относятся:

алфавитная карточка;

цифровая учетная карта.

Документы воинского учета должны содержать следующие сведения о гражданине:

ИИН;

фамилия, имя и отчество (при его наличии);

воинское звание;

дата рождения;

национальность (указывается по желанию лица);

место жительства или временного пребывания;

семейное положение;

образование;

место работы;

годность к воинской службе по состоянию здоровья;

основные антропометрические данные;

прохождение воинской службы;

прохождение воинских сборов;

владение иностранными языками;

наличие водительского удостоверения;

наличие военно-учетных и гражданских специальностей;

наличие спортивного разряда или спортивного звания.

Сведения на граждан МОВУ получают посредством обеспечения взаимодействия цифровых систем государственных органов.

Воинский учет призывников ведется в МОВУ района (города областного значения) по цифровым учетным картам в ЦС МО РК, личным делам и учетно-алфавитным книгам.

Военные кафедры на граждан, окончивших полный курс военной подготовки по программам офицеров запаса:

за два месяца до сдачи выпускных экзаменов разрабатывают в ЦС МО РК проекты приказов о присвоении воинского звания с приложением следующих документов:

- выписок из приказа о привлечении на военную подготовку, утвержденных начальником военной кафедры (военного факультета);

- выписок о сдаче итоговых экзаменов на военной кафедре (военном факультете) и прохождении учебных сборов, утвержденных начальником военной кафедры (военного факультета);

- списков с указанием военно-учетной специальности;

за 10 дней до выпускных экзаменов направляют в МОВУ района (города областного значения), в административно-территориальной единице которого расположено учебное заведение, именные списки и личные дела со следующими документами: послужной картой, карточкой пономерного учета, жетоном, аттестационным листом, представлением на присвоение воинского звания, характеристикой;

по завершению выпускных экзаменов направляют выписки из протоколов решений итоговой аттестации, утвержденные руководителем учебного заведения и заверенные гербовой печатью в департамент кадров министерства обороны РК и МОВУ района (города областного значения), в административно-территориальной единице которого расположено учебное заведение.

Военные кафедры на граждан, окончивших полный курс военной подготовки по программам сержантов запаса, в течение 10 дней после сдачи итоговых экзаменов:

разрабатывают в ЦС МО РК проекты приказов о присвоении воинского звания с приложением следующих документов:

- выписок из приказа о привлечении на военную подготовку, утвержденных начальником военной кафедры (военного факультета);

- выписок о сдаче итоговых экзаменов на военной кафедре (военном факультете) и прохождении учебных сборов, утвержденных начальником военной кафедры (военного факультета);

- списков с указанием военно-учетной специальности;

направляют в МОВУ столицы (области и города республиканского значения), в административно-территориальной единице которого расположено учебное заведение, именные списки.

Для подтверждения прохождения подготовки по программам офицеров запаса или сержантов запаса, гражданам по их заявлению военными кафедрами (военными факультетами) учебных заведений выдается справка.

Граждане, прошедшие военную подготовку по программе офицеров запаса и сержантов запаса, передаются на воинский учет офицеров запаса и сержантов запаса в МОВУ района (города областного значения) по месту жительства.

МОВУ района (города областного значения) при получении именных списков и личных дел на граждан, прошедших военную подготовку по программам офицеров запаса:

проверяют наличие и правильность их оформления, при выявлении неточностей либо наличия ошибок возвращают их на доработку;

в отношении призывников, указанных в именных списках, издают приказ начальника о зачислении в запас граждан, прошедших подготовку по программам офицеров запаса на военных кафедрах (военных факультетах) организаций высшего и (или) послевузовского образования;

выписывают военные билеты офицеров запаса на граждан, указанных в именных списках;

вкладывают в личные дела, полученные от военных кафедр (военных факультетов), выписки из протоколов решений итоговой аттестации, утвержденные руководителем учебного заведения и заверенные гербовой печатью;

распечатывают с ЦС МО РК выписки из приказов министра обороны о присвоении воинского звания, заверяют и вкладывают их в личные дела.

Военные билеты офицеров запаса выдаются по ведомости выдачи военных билетов.

МОВУ области (города республиканского значения и столицы) при получении именных списков граждан, прошедших военную подготовку по программам сержантов запаса:

проверяют наличие и правильность их оформления, при выявлении неточностей либо наличия ошибок возвращают их на доработку;

после получения выписок из протоколов решений итоговой аттестации, утвержденных руководителем учебного заведения и заверенных гербовой печатью, в отношении призывников, указанных в именных списках издают приказы о зачислении в запас граждан, прошедших подготовку по программам сержантов запаса на военных кафедрах (военных факультетах) организаций высшего и (или) послевузовского образования и присвоении воинского звания, а в отношении военнообязанных издают приказы о присвоении воинского звания;

заполняют в ЦС МО РК цифровую учетную карту , а подтверждающие документы подшивают в отдельное дело;

, а подтверждающие документы подшивают в отдельное дело; осуществляют проверку наличия информации в ЦС МО РК о выдаче военного билета ранее;

выписывают военные билеты рядового и сержантского составов на граждан, указанных в именных списках, за исключением граждан, которым военные билеты ранее выдавались. В ранее выданных военных билетах рядового и сержантского составов, производят запись о присвоении воинского звания.

Военные билеты рядового и сержантского составов выдаются по ведомости выдачи военных билетов.

Передача с воинского учета призывников, признанных негодными к воинской службе в мирное время, ограниченно годными в военное время, на учет военнообязанных производится на основании решений районных (городских) призывных комиссий, подтвержденных решениями областных призывных комиссий, в следующем порядке:

в ЦС МО РК издается приказ начальника МОВУ района (города областного значения) о зачислении в запас и присвоении воинского звания.

После подписания приказа, сведения об отношении гражданина к воинской службе, о степени годности, о кодах военно-учетной специальности, должности и воинского звания вносятся в цифровые учетные карты ЦС МО РК автоматически;

учетные карты призывников, зачисленных на учет военнообязанных, передаются в установленном порядке в архив на хранение;

в графе 8 учетно-алфавитной книги указывается дата и номер приказа о зачислении в запас и присвоении воинского звания;

в графе 9 учетно-алфавитной книги делается отметка о месте хранения учетной карты призывника.

Призывники, не призванные на срочную воинскую службу по различным причинам, в день достижения двадцатисемилетнего возраста передаются на учет военнообязанных в следующем порядке:

в ЦС МО РК издается приказ начальника МОВУ района (города областного значения) о зачислении в запас и присвоении воинского звания.

При формировании приказа коды военно-учетной специальности и должности определяются должностными лицами МОВУ с учетом имеющегося образования и (или) занимаемой должности по месту работы.

После подписания приказа, сведения об отношении гражданина к воинской службе, о степени годности, о кодах военно-учетной специальности, должности и воинского звания вносятся в цифровые учетные карты ЦС МО РК автоматически;

учетные карты призывников, зачисленных на учет военнообязанных, передаются в архив на хранение;

в графе 8 учетно-алфавитной книги указывается дата и номер приказа о зачислении в запас и присвоении воинского звания;

в графе 9 учетно-алфавитной книги делается отметка о месте хранения учетной карты призывника.

В целях обеспечения мобилизационной готовности государства МОВУ цифровые учетные карты распечатываются и закладываются в соответствующие картотеки учета.

В мирное время военные билеты выдаются гражданам:

в МОВУ при призыве на воинскую службу или воинские сборы в Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования;

военными, специальными учебными заведениями при их зачислении;

прошедшим обучение по программе подготовки военнообученного резерва в специализированных организациях на возмездной основе по военно-техническим и иным специальностям;

окончившим полный курс военной подготовки по программам офицеров запаса и сержантов запаса;

Помимо этого военные билеты выдают МОВУ района (города областного значения) в соответствии с пунктом 77 настоящих Правил:

уволенным с воинской службы либо службы в правоохранительных, специальных государственных органах, органах гражданской защиты и выслужившим установленный срок воинской службы;

освобожденным из мест лишения свободы и проходившим воинскую службу либо службу в правоохранительных, специальных государственных органах, органах гражданской защиты и выслужившим установленный срок воинской службы;

прибывшим из других государств и принявшим гражданство Республики Казахстан, из числа ранее проходивших воинскую (альтернативную) службу либо службу в правоохранительных и специальных государственных органах, органах гражданской защиты;

восстановленным в воинском звании и проходившим воинскую службу либо службу в правоохранительных и специальных государственных органах, органах гражданской защиты.

Военным, специальным учебным заведениям бланки военных билетов рядового и сержантского составов выдаются МОВУ по их запросу в количестве, необходимом для обеспечения поступивших граждан.

Военными, специальными учебными заведениями бланки военных билетов рядового и сержантского составов выдаются поступившим гражданам по ведомости выдачи.

Ведомость выдачи составляется в 2 экземплярах, второй экземпляр которой с не выданными (испорченными) бланками военных билетов рядового и сержантского составов направляются в МОВУ не позднее 10 рабочих дней с момента выдачи.

При получении посредством взаимодействия цифровых систем в ЦС МО РК сведений об изменении у граждан фамилии, имени, отчества, даты или места рождения, МОВУ района (города областного значения) через ЦС МО РК на граждан, у которых имеются военные билеты, инициирует направление на их абонентский номер сотовой связи и в кабинет пользователя на веб-портале "цифрового правительства" уведомлений о необходимости внесения соответствующих изменений в военные билеты. МОВУ района (города областного значения) при обращении указанных граждан в течение 1 часа вносят соответствующие записи, заверенные гербовой печатью.

Гражданам, не проходившим воинской службы, службы в правоохранительных и специальных государственных органах, органах гражданской защиты, подготовки по военно-техническим и иным специальностям на возмездной основе и военной подготовки по программам офицеров запаса и сержантов запаса, в целях обеспечения мобилизационной готовности государства военные билеты выдаются в период мобилизации, военного положения и в военное время.

Сведения об отношении гражданина к воинской службе, о состоянии на воинском учете, о степени годности и о прохождении воинской службы, в том числе, и в льготный период, отражаются в "личном кабинете" гражданина на портале "цифрового правительства", а также передаются в цифровые системы других государственных органов (по запросу).

Также по тексту вносятся другие изменения касательно корректировки сведений по воинской службе.

Приказ введен в действие с 12 июля.

Мы сообщали, что в Казахстане изменились правила призыва граждан на воинскую службу.