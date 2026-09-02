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Право

Пункты временного содержания животных: изменения в правила

Собаки, собака, бездомные животные, бездомные собаки, бродячие собаки, приют для бездомных животных, приют для животных, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2026 11:49 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Приказом и.о. министра экологии и природных ресурсов от 28 августа 2026 года внесены изменения в Правила содержания животных в приютах для животных, зоологических питомниках, контактных зоопарках, передвижных зверинцах, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что является пунктом временного содержания животных – имущественный комплекс, специально предназначенный и оборудованный для временного содержания найденных, отловленных безнадзорных и бродячих животных, домашних животных (животных-компаньонов), переданных владельцами или ответственными лицами в связи с отказом от их содержания, а также изъятых или конфискованных у граждан РК, индивидуальных предпринимателей, а также юридических лиц.

Приказ вводится в действие с 12 сентября 2026 года.

Ранее мы рассказали, что внесены изменения в Типовые правила отлова, временного содержания и умерщвления животных. В частности, какие животные и в каких случаях подлежат отлову и умерщвлению.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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