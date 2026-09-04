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Общество

Каждому второму осужденному в Астане заменили условное наказание на реальный срок

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 16:15 Фото: Zakon.kz
Прокурор группы по надзору за исполнением приговоров прокуратуры Астаны Бейбит Абдикадыр 4 сентября 2026 года рассказал, в каких случаях осужденным могут заменить ограничение свободы на реальный срок, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что не каждое нарушение автоматически влечет замену ограничения свободы на лишение свободы.

"Однако систематическое либо злостное нарушение установленных обязанностей и ограничений может повлечь обращение службы пробации в суд с представлением о замене неотбытой части наказания более строгим видом наказания. Практика показывает, что такие решения могут приниматься даже в случаях, когда до окончания срока наказания остается всего несколько месяцев. Небольшой остаток срока не освобождает осужденного от соблюдения требований приговора", – отметил Бейбит Абдикадыр.

По его данным, ​с начала года судами столицы рассмотрено 387 таких дел, и в 198 случаях ограничение свободы заменено на лишение свободы.

"Соблюдение требований суда и закона – основное условие для дальнейшего отбывания наказания без изоляции от общества. Своевременная явка в службу пробации, соблюдение установленных ограничений и выполнение возложенных судом обязанностей позволяют избежать дополнительных мер ответственности. ​Неявка, самовольное изменение места жительства, нарушение установленного времени пребывания по месту жительства, посещение запрещенных мест и другие нарушения могут повлечь серьезные правовые последствия, вплоть до замены ограничения свободы на лишение свободы", – сказал Бейбит Абдикадыр.

Он также напомнил, что оставаться на свободе можно только при неукоснительном соблюдении требований суда и закона.

Ранее стало известно, что министр внутренних дел приказом от 31 августа 2026 года внес изменения в Правила проведения воспитательной работы с осужденными к лишению свободы.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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