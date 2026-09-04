Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Фото: Zakon.kz

Цифровая система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.

Обновлены правила постановки на учет нуждающихся в жилье казахстанцев и кандасов.

Правительство определило, где в Казахстане могут располагаться игорные заведения.

Минздрав обновил правила прикрепления казахстанцев к поликлиникам: теперь выбрать медорганизацию можно только раз в год.

С 3 сентября до конца года в Казахстане ввели запрет на ввоз яблок.

Какого размера депозиты разрешили принимать банкам с базовой лицензией.

Еще 9 водохранилищ отнесли к стратегическим гидротехническим сооружениям.

Минобороны утвердило правила расчета цифрового рейтинга военнослужащих, который учитывается при продвижении по службе.

В планировании государственных закупок теперь учитываются средства Фонда инфраструктурного развития: поправки в правилах.

Обновлены правила выплаты денег военнослужащим КНБ за перевозку собственного имущества в пределах Казахстана.

МВД актуализировало учебные программы по подготовке охранников и руководителей охранных организаций.

Как встать на учет военнослужащим, нуждающимся в жилье: новые правила.

Нацбанк снизил базовую ставку с 16,75% до 16,25%.

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