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Право

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Законодательство, закон, законы, законодательные акты, правовые акты, правовая система, законодательная база, права, правовые нормы, весы Фемиды, правосудие, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 16:55 Фото: Zakon.kz
Цифровая система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Обновлены правила постановки на учет нуждающихся в жилье казахстанцев и кандасов.
  • Правительство определило, где в Казахстане могут располагаться игорные заведения.
  • Минздрав обновил правила прикрепления казахстанцев к поликлиникам: теперь выбрать медорганизацию можно только раз в год.
  • С 3 сентября до конца года в Казахстане ввели запрет на ввоз яблок.
  • Какого размера депозиты разрешили принимать банкам с базовой лицензией.
  • Еще 9 водохранилищ отнесли к стратегическим гидротехническим сооружениям.
  • Минобороны утвердило правила расчета цифрового рейтинга военнослужащих, который учитывается при продвижении по службе.
  • В планировании государственных закупок теперь учитываются средства Фонда инфраструктурного развития: поправки в правилах.
  • Обновлены правила выплаты денег военнослужащим КНБ за перевозку собственного имущества в пределах Казахстана.
  • МВД актуализировало учебные программы по подготовке охранников и руководителей охранных организаций.
  • Как встать на учет военнослужащим, нуждающимся в жилье: новые правила.
  • Нацбанк снизил базовую ставку с 16,75% до 16,25%.
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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Обозреватель отдела "Право"
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