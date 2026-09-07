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Президент направил телеграмму Валерию Михайлову

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2026 09:48 Фото: akorda.kz
Глава государства 7 сентября 2026 года направил телеграмму поздравления народному писателю Казахстана Валерию Михайлову, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев поздравил поэта, журналиста, народного писателя Казахстана Валерия Михайлова с 80-летием.

"Природный талант и редкое трудолюбие стали основой Вашего большого и успешного творческого пути. Многие годы своей жизни Вы посвятили плодотворной работе в авторитетных печатных изданиях страны, возглавляли газету "Казахстанская правда" и журнал "Простор". Человек высоких моральных качеств и твердых жизненных принципов, Вы заслужили искреннее уважение коллег и всего общества", – говорится в телеграмме.

Президент подчеркнул, что произведения Валерия Михайлова пользуются заслуженным интересом читателей нескольких поколений и уже стали неотъемлемой частью литературного достояния нашей страны.

Валерий Михайлов, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2026 09:48

Фото: tarih-begalinka

Немного ранее вышел указ президента о награждении Валерия Михайлова орденом "Барыс" І степени.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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