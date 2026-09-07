Президент направил телеграмму Валерию Михайлову
Фото: akorda.kz
Глава государства 7 сентября 2026 года направил телеграмму поздравления народному писателю Казахстана Валерию Михайлову, сообщает Zakon.kz.
Касым-Жомарт Токаев поздравил поэта, журналиста, народного писателя Казахстана Валерия Михайлова с 80-летием.
"Природный талант и редкое трудолюбие стали основой Вашего большого и успешного творческого пути. Многие годы своей жизни Вы посвятили плодотворной работе в авторитетных печатных изданиях страны, возглавляли газету "Казахстанская правда" и журнал "Простор". Человек высоких моральных качеств и твердых жизненных принципов, Вы заслужили искреннее уважение коллег и всего общества", – говорится в телеграмме.
Президент подчеркнул, что произведения Валерия Михайлова пользуются заслуженным интересом читателей нескольких поколений и уже стали неотъемлемой частью литературного достояния нашей страны.
Немного ранее вышел указ президента о награждении Валерия Михайлова орденом "Барыс" І степени.
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