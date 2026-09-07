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Право

Конституционный суд: доступ к судебному банкротству не содержит признаков дискриминации

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, закон, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2026 09:44 Фото: pixabay
Конституционный суд рассмотрел обращение, в котором ставился вопрос о зависимости доступа к процедуре судебного банкротства от категории кредитора, сообщает Zakon.kz.

Заявитель считает, что это может приводить к различной правовой позиции граждан, находящихся в одинаковом имущественном положении.

Изучив материалы, Конституционный суд установил, что оспариваемая норма не противоречит Конституции. Суд отметил, что законодательство устанавливает единые условия применения процедуры судебного банкротства и не ограничивает круг лиц, имеющих право обратиться с соответствующим заявлением.

В Конституционном суде отметили, что доводы заявителя о нарушении права на судебную защиту также не нашли подтверждения.

"Оценка правильности применения закона судами и фактических обстоятельств дела, которую запрашивал заявитель, не входит в полномочия Конституционного суда", - говорится в сообщении КС.

Таким образом, оснований для принятия обращения к конституционному производству не установлено.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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