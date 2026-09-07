Конституционный суд: доступ к судебному банкротству не содержит признаков дискриминации
Заявитель считает, что это может приводить к различной правовой позиции граждан, находящихся в одинаковом имущественном положении.
Изучив материалы, Конституционный суд установил, что оспариваемая норма не противоречит Конституции. Суд отметил, что законодательство устанавливает единые условия применения процедуры судебного банкротства и не ограничивает круг лиц, имеющих право обратиться с соответствующим заявлением.
В Конституционном суде отметили, что доводы заявителя о нарушении права на судебную защиту также не нашли подтверждения.
"Оценка правильности применения закона судами и фактических обстоятельств дела, которую запрашивал заявитель, не входит в полномочия Конституционного суда", - говорится в сообщении КС.
Таким образом, оснований для принятия обращения к конституционному производству не установлено.