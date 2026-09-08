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Право

Племенную книгу будут вести по-новым правилам

Корова, коровы, крупный рогатый скот, скотоводство, фермерское хозяйство, животноводство, пастбище, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2026 09:10 Фото: primeminister.kz
Министр сельского хозяйства приказом от 31 августа 2026 года утвердил новые Правила ведения племенной книги, сообщает Zakon.kz.

Правилами определены понятия:

  • племенная книга – свод данных по происхождению, продуктивности и иным качествам племенных животных определенной породы с учетом их племенной ценности;
  • информационная база селекционной и племенной работы – автоматизированная система сбора, накопления и обработки данных о племенных животных и о животных, вовлеченных в селекционный процесс, используемая для совершенствования и повышения генетического потенциала животных, а также для учета племенной продукции (материала), сопровождаемая оператором, определенным уполномоченным органом.

Ведут и издают племенную книгу (ПК) исполнительные органы республиканских палат.

ПК по породам ведется в отношении животных, которым присвоен статус племенного животного.

ПК ведется в отдельном модуле информационной базы селекционной и племенной работы или на бумажных носителях в соответствии с решением палаты. В случае ведения ПК на бумажном носителе ПК издается на основании решения палаты.

Палата формирует ПК ежегодно до 1 февраля календарного года, следующего за отчетным годом.

ПК ведется по каждой породе племенных животных. По лошадям ПК одной породы ведется раздельно по чистокровным и чистопородным животным.

ПК состоит из пяти разделов.

В первый раздел вносятся следующие сведения обо всех животных, включенных в ПК:

  • регистрационный номер животного, присвоенный соответствующей палатой;
  • индивидуальный номер животного, присвоенный в соответствии с Правилами идентификации сельскохозяйственных животных;
  • инвентарный номер, присвоенный животному внутри хозяйства;
  • кличка животного (при наличии).

Во второй раздел вносятся сведения о племенных животных – производителях и их потомстве.

В третий раздел вносятся сведения о маточном поголовье животных и его потомстве.

В четвертый раздел вносятся сведения об импортированных и экспортированных животных.

В пятый раздел вносятся сведения о павших животных.

В случае приостановления либо отмены статуса племенного животного сведения о таком животном сохраняются в ПК с указанием соответствующего статуса и даты принятия решения о его приостановлении либо отмене.

Приказ вводится в действие с 15 сентября.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Обозреватель отдела "Право"
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