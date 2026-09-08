Конституционный суд: договор о неконкуренции не нарушает право на свободу труда

Конституционный суд рассмотрел обращение о проверке на соответствие Конституции пунктов 1 и 2 статьи 29 Трудового кодекса РК, регулирующих заключение договора о неконкуренции между работодателем и работником, сообщает Zakon.kz.

По мнению заявителя, предусмотренная возможность устанавливать ограничения после прекращения трудового договора затрагивает право на свободу труда и свободу предпринимательской деятельности.

Конституционный суд отметил, что статья 29 Трудового кодекса носит рамочный характер и предусматривает возможность заключения договора о неконкуренции по соглашению сторон, а конкретные условия и ограничения определяются сторонами с учетом требований законодательства.

При этом было отмечено, что вопросы действительности условий договора, взыскания штрафа и наличия ущерба работодателю относятся к компетенции судов общей юрисдикции.

Пересмотр судебных решений и оценка фактических обстоятельств дела не входят в полномочия Конституционного суда.

Таким образом, оснований для принятия обращения к конституционному производству в суде не установили.