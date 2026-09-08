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Право

В Казахстане хотят изменить правила ведения электронных паспортов автотранспорта

Водитель, водители, машина, машины, автомобиль, автомобили, руль, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2026 10:59 Фото: unsplash
Министерство промышленности и строительства подготовило поправки в некоторые документы в части оформления паспортов транспортных средств, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусмотрены изменения и дополнения в:

  • Правила и условия выдачи заключения о предоставлении организациям полномочий или об отказе в предоставлении полномочий по оформлению паспортов транспортных средств (паспортов шасси транспортных средств) и паспортов самоходных машин и других видов техники, в том числе оформлению электронных паспортов транспортных средств (паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других видов техники;
  • Правила ведения электронных паспортов транспортных средств (паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других видов техники.

В министерстве пояснили, что правилами установлен порядок оформления электронных паспортов на транспортные средства (шасси), самоходные машины и другие виды техники в зависимости от страны их ввоза, даты выпуска в обращение на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Кроме того, регламентирован порядок информационного взаимодействия информационных систем уполномоченных органов РК с системой электронных паспортов республики, а также регламентирован порядок обмена сведениями между системами электронных паспортов других государств – членов ЕАЭС.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 12 сентября.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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