В Казахстане хотят изменить правила ведения электронных паспортов автотранспорта
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Министерство промышленности и строительства подготовило поправки в некоторые документы в части оформления паспортов транспортных средств, сообщает Zakon.kz.
В частности, предусмотрены изменения и дополнения в:
- Правила и условия выдачи заключения о предоставлении организациям полномочий или об отказе в предоставлении полномочий по оформлению паспортов транспортных средств (паспортов шасси транспортных средств) и паспортов самоходных машин и других видов техники, в том числе оформлению электронных паспортов транспортных средств (паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других видов техники;
- Правила ведения электронных паспортов транспортных средств (паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других видов техники.
В министерстве пояснили, что правилами установлен порядок оформления электронных паспортов на транспортные средства (шасси), самоходные машины и другие виды техники в зависимости от страны их ввоза, даты выпуска в обращение на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Кроме того, регламентирован порядок информационного взаимодействия информационных систем уполномоченных органов РК с системой электронных паспортов республики, а также регламентирован порядок обмена сведениями между системами электронных паспортов других государств – членов ЕАЭС.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 12 сентября.
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