Утверждены правила регистрации исчезающих видов животных

Приказом и. о. министра экологии и природных ресурсов от 31 августа 2026 года утверждены Правила регистрации в административном органе разведенных в неволе и полувольных условиях животных, виды которых включены в приложение I Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры.

Правила определяют порядок регистрации в административном органе разведенных в неволе и (или) полувольных условиях животных, виды которых включены в приложение I Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, которые могут быть предметом торговли.

Согласно правилам заявитель представляет в административный орган заявку на регистрацию разведенных в неволе или полувольных условиях животных, находящихся под угрозой исчезновения, которые могут быть предметом торговли.

К заявке прилагаются копии:

учредительных документов и справка о государственной регистрации (перерегистрации) для юридического лица, свидетельство о государственной регистрации (для индивидуального предпринимателя), документов, удостоверяющих личность (для физического лица);

документов, подтверждающих происхождение вида животного (договор купли-продажи с приложением разрешения на пользование животным миром прежнего владельца, разрешение на пользование животным миром, разрешение на ввоз в РК животных, виды которых включены в приложение II Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения).

В случае регистрации потомства животных, полученного от животных, ранее зарегистрированных в административном органе, к заявке прилагаются:

копия свидетельства о регистрации животных, от которых получено потомство;

сведения о дате появления потомства, количестве, возрасте и поле животных, если пол может быть определен;

фотоматериалы, позволяющие подтвердить наличие потомства и его принадлежность к заявленному виду;

сведения о проведенной индивидуальной идентификации каждого животного с указанием примененного средства индивидуальной идентификации и его уникального серийного номера.

Индивидуальная идентификация потомства проводится путем маркировки каждого животного микрочипом, несъемным идентификационным кольцом или биркой с уникальным серийным номером. Уникальным серийным номером является номер, нанесенный изготовителем на соответствующее средство индивидуальной идентификации.

В случае невозможности проведения индивидуальной идентификации потомства до подачи заявки вследствие возраста, размера, биологических особенностей вида или состояния животного заявитель указывает такие обстоятельства в заявке.

В этом случае к заявке прилагаются фотоматериалы и описание индивидуальных признаков животных. Фотоматериалы и описание индивидуальных признаков применяются временно и не заменяют индивидуальную идентификацию.

Сведения о проведенной индивидуальной идентификации потомства представляются в административный орган до передачи или отчуждения таких животных.

Административный орган рассматривает заявку и прилагаемые к ней документы и в течение трех рабочих дней оформляет свидетельство о регистрации разведенных в неволе или полувольных условиях животных, виды которых включены в приложение I Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, которые могут быть предметом торговли, либо направляет письменный мотивированный отказ в регистрации в случае неполного представления документов.

Свидетельство оформляется на фирменном бланке административного органа и выдается заявителю либо его представителю с внесением сведений о выданном свидетельстве в журнал регистрации животных.

Участник административной процедуры вправе обжаловать административный акт, административное действие (бездействие) административного органа или его должностных лиц в административном (досудебном) порядке.

Приказ вводится в действие с 8 ноября 2026 года.