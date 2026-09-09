Минтруда пересмотрит методику возмещения стоимости услуг для лиц с инвалидностью
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Министерство труда и социальной защиты подготовило поправки в некоторые НПА в части защиты лиц с инвалидностью, сообщает Zakon.kz.
Предлагаемые поправки направлены на приведение методики расчета гарантированной стоимости возмещения услуг в соответствие с действующими Правилами оказания услуг индивидуального помощника для лиц с инвалидностью первой группы, имеющих затруднение в передвижении, в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью.
Кроме того, поправки предусматривают:
- совершенствование механизма возмещения стоимости товаров и услуг;
- повышение качества социального обеспечения;
- совершенствование порядка предоставления услуг инватакси для повышения эффективности их реализации и доступности для получателей.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 23 сентября.
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