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Право

Минтруда пересмотрит методику возмещения стоимости услуг для лиц с инвалидностью

Инвалидность, рабочие места для инвалидов, люди с ограниченными возможностями, инвалиды, инвалидное кресло, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2026 09:36 Фото: pexels
Министерство труда и социальной защиты подготовило поправки в некоторые НПА в части защиты лиц с инвалидностью, сообщает Zakon.kz.

Предлагаемые поправки направлены на приведение методики расчета гарантированной стоимости возмещения услуг в соответствие с действующими Правилами оказания услуг индивидуального помощника для лиц с инвалидностью первой группы, имеющих затруднение в передвижении, в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью.

Кроме того, поправки предусматривают:

  • совершенствование механизма возмещения стоимости товаров и услуг;
  • повышение качества социального обеспечения;
  • совершенствование порядка предоставления услуг инватакси для повышения эффективности их реализации и доступности для получателей.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 23 сентября.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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