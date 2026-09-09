Минтруда пересмотрит методику возмещения стоимости услуг для лиц с инвалидностью

Предлагаемые поправки направлены на приведение методики расчета гарантированной стоимости возмещения услуг в соответствие с действующими Правилами оказания услуг индивидуального помощника для лиц с инвалидностью первой группы, имеющих затруднение в передвижении, в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью.