Казахстанцы могут получать бесплатно еще один вид помощи с 8 сентября

Граждане РК имеют право на квалифицированную юридическую помощь, оказание которой гарантирует государство, – например, в определенных случаях оплачивает адвоката в суде. Отныне гарантия распространяется и на кейсы, когда КС проверяет законы на соответствие Конституции, пишет Zakon.kz.

Закон РК от 8 июля 2026 года № 343-VIII "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам нотариальной деятельности и юридической помощи" вступил в силу 8 сентября 2026 года.

Среди массива поправок есть и такая: статью 26 Закона РК "Об адвокатской деятельности и квалифицированной юридической помощи" дополнили пунктом 3-1 следующего содержания:

"Граждане РК, указанные в пункте 3 настоящей статьи, обеспечиваются гарантированной государством квалифицированной юридической помощью адвоката или юридического консультанта, по обращениям которых возбуждено конституционное производство в порядке, установленном Конституционным законом РК "О Конституционном Суде РК".

Объясняем, что это значит.

Судиться – дело недешевое. Так называемая "квалифицированная юридическая помощь" – это правовое информирование и консультирование граждан по разного рода юридическим вопросам, в том числе при составлении жалоб и ходатайств, наконец, услуги защитника и представителя. Как правило, помощь эта оказывается на возмездной основе. Но как быть, если денег у человека недостаточно?

При этом согласно Конституции (статье 12) "каждый человек имеет право на судебную защиту своих прав и свобод". И в определенных законом случаях государство гарантирует гражданам получение квалифицированной юридической помощи бесплатно для них, оплачивая услуги представителя или защитника за счет бюджетных средств.

Процитируем упомянутый в поправке пункт 3 статьи 26 Закона РК "Об адвокатской деятельности и квалифицированной юридической помощи":

"Гарантированная государством квалифицированная юридическая помощь в виде защиты и представительства интересов физических лиц в судах, органах уголовного преследования, иных государственных органах и негосударственных организациях оказывается...:

лицу, привлекаемому к административной ответственности в соответствии с законодательством РК об административных правонарушениях; истцу либо ответчику в соответствии с гражданским процессуальным законодательством РК и истцу в соответствии с законодательством РК об административном судопроизводстве; подозреваемому, обвиняемому, подсудимому, осужденному, оправданному, потерпевшему в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством РК".

Но, разумеется, не во всех случаях. А именно: если судья рассматривает дело по гражданско-правовым спорам о возмещении вреда (здоровью на работе, в связи со смертью кормильца и т. д.), по алиментам, в связи с бытовым насилием в рамках административного производства, он обязан освободить полностью от оплаты юридической помощи истцов, а иногда и ответчиков (согласно статье 112 Гражданского процессуального кодекса).

Если речь идет об уголовных преступлениях, а обвиняемый не нанял адвоката, государством также назначается защитник – в случаях, когда его участие необходимо (их перечень приводится в статье 67 Уголовно-процессуального кодекса). Например, если мерой пресечения избрано пребывание под стражей.

"В случаях... когда адвокат участвовал в досудебном производстве либо в суде по назначению в качестве защитника, либо в качестве представителя потерпевшего (частного обвинителя) без заключения договора с клиентом, расходы по оплате труда адвокатов осуществляются за счет бюджетных средств... Орган, ведущий уголовный процесс, при наличии к тому оснований вправе освободить подозреваемого, обвиняемого, осужденного полностью или частично от оплаты юридической помощи, о чем выносит мотивированное постановление". Части 2 и 3 статьи 174 УПК

Таким образом обеспечивается оказание юридической помощи в ней нуждающимся – даже обвиняемым.

Но порой бывает, что судебное разбирательство не помогает решить сложную проблему. Требуется конституционное производство. В каких случаях?

Вообще, в компетенцию Конституционного Суда входит немало вопросов: это и правильность проведения выборов, и рассмотрение международных договоров до их ратификации, и официальное толкование норм Конституции и т. д. (перечень дан в статье 23 КЗРК "О Конституционном Суде РК"). Но в данном контексте нас интересует лишь такая компетенция, как рассмотрение нормативных правовых актов на соответствие Конституции по обращениям граждан РК.

Уточним, возможность у граждан обратиться в Конституционный Суд, чтобы тот проверил, соответствует ли Конституции данный конкретный закон (его норма), на которую опирался суд, была и прежде. Но не предусматривалась гарантированная, без оплаты, юридическая помощь. Поправками, о которых идет речь, ситуация исправляется.

Разумеется, КС рассматривает не все обращения, но лишь те из них, которые соответствуют нескольким условиям допустимости (согласно пункту 2 статьи 45 КЗРК):

оспариваемый закон или иной нормативный правовой акт применен судом;

он непосредственно затрагивает права и свободы субъекта обращения в конкретном деле с его участием;

по делу имеется вступивший в силу судебный акт апелляционной инстанции и обращение подано в срок не позднее одного года после его принятия.

Как это выглядит на практике? Суд, скажем, признал некоего гражданина виновным в определенном правонарушении на основании той или иной нормы, применил санкцию. Или разрешил гражданско-правовой спор в пользу одного из участников.

Однако привлеченный к ответственности человек не согласен с самой нормой закона и просит КС проверить ее на предмет соответствия Конституции. Обращение предварительно изучается и, если не нарушены вышеперечисленные и другие условия (форма подачи, нет ли повтора в обращении и т. д.), перечисленные в статье 48 КЗРК, Конституционный суд начинает проверку.

И, вполне возможно, признает норму не соответствующей Конституции. Приведем два известных примера.

Гражданин РК являлся директором коммунального государственного учреждения и имел бизнес, связанный с предоставлением мест для стоянки автотранспорта. Но как лицо, приравненное к лицам, исполняющим управленческие функции в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора, не имел права заниматься предпринимательской деятельностью (согласно действующей тогда редакции статьи 13 Закона РК "О противодействии коррупции"), поэтому был привлечен по статье 154 КоАП к административной ответственности.

После чего обратился в суд, и в итоге КС РК Нормативным постановлением №19 от 13 июня 2023 года признал норму не соответствующей пункту 4 статьи 26 и пункту 1 статьи 39 Конституции РК:

"В части установления ограничения права на свободу предпринимательской деятельности лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, если такое ограничение не обусловлено целями защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения".

В итоге правила изменили: из приравненных к госуправленцам лиц запрет оставили только для национальных компаний и холдингов.

Другой случай. Брак между супругами распался, но раздела имущества сделано не было. Через четыре года мужчина продал общую квартиру, но полагающуюся долю бывшей жене не отдал. Та подала иск в суд, однако норма (пункт 6 статьи 37 Кодекса РК "О браке (супружестве) и семье" на тот момент звучала так:

"К требованиям супругов о разделе общего имущества супругов, брак (супружество) которых расторгнут, применяется трехлетний срок исковой давности с момента расторжения брака (супружества)".

И поскольку срок был пропущен, в удовлетворении иска судом отказано. Однако, разобравшись в вопросе, Конституционный Суд постановил (НП КС РК № 55 от 4 декабря 2024 года), что данная норма противоречит Конституции, поскольку право собственности бессрочно:

"Супруги, брак которых расторгнут, имеют право осуществлять раздел общей совместной собственности по своему усмотрению и не могут быть ограничены в сроках, а при наличии спора, возникшего в результате нарушения права лица или охраняемого законом интереса, суд исчисляет срок исковой давности, руководствуясь пунктом 1 статьи 180 ГК".

В пункте 1 статьи 180 Гражданского кодекса, напомним, содержится правило, что "течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении права". То есть иск можно подать в пределах трех лет не после развода, а после того, как один из бывших супругов узнал, что его обделили, продав общую квартиру или иное имущество. Постановление КС является общеобязательным на всей территории РК со дня принятия, а 8 марта 2026 года в новой редакции введен в действие и пункт 6 статьи 37 Кодекса.

Вот именно для таких ситуаций и принята поправка. Адвокаты и юридические консультанты смогут "участвовать в конституционном производстве в качестве представителей граждан РК, по обращениям которых возбуждено конституционное производство". А граждане, законные интересы которых те представляют, вправе рассчитывать, что эта юридическая помощь будет безвозмездной.

Если, конечно, соответствуют установленным (о них говорилось выше) критериям.