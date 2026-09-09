Изменились правила возмещения затрат военнослужащих-контрактников Нацгвардии на обучение

Министр внутренних дел приказом от 31 августа 2026 года внес изменения в Инструкцию о возмещении затрат военнослужащим Национальной гвардии и военно-следственных органов, проходящим воинскую службу по контракту на должностях солдат, сержантов, прослужившим не менее восьми лет.

В частности, Инструкция о возмещении затрат военнослужащим Национальной гвардии РК и военно-следственных органов МВД РК, проходящим воинскую службу по контракту на должностях солдат, сержантов (старшин), прослужившим не менее восьми лет, на обучение в организациях высшего или послевузовского образования (ОВПО) РК на платной основе в размере 50% от стоимости обучения за счет бюджетных средств, изложена в новой редакции.

Так, говорится, что правом на возмещение затрат военнослужащий может воспользоваться один раз при предоставлении диплома об окончании учебного заведения.

Военнослужащий подает письменный рапорт по месту прохождения воинской службы на имя руководителя государственного учреждения (командира воинской части) и представляет документы, подтверждающие право на возмещение затрат.

Перечень документов, прилагаемых военнослужащим к рапорту для возмещения затрат на обучение:

копия документа о согласии уполномоченного должностного лица на поступление по ОПБОВО;

справка о выслуге лет;

копия договора по оказанию образовательных услуг;

выписка из приказа ректора о зачислении по ОПБОВО;

документы, подтверждающие оплату за обучение по ОПБОВО;

копию диплома об окончании учебного заведения.

Возмещение денежных средств за обучение производится на основании приказа руководителя государственного учреждения (воинской части) после проверки представленных документов юридическим и финансовым органом государственного учреждения (воинской части).

Приказ о возмещении денежных средств за обучение издается не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации рапорта военнослужащего о возмещении затрат на обучение.

Возмещение денежных средств осуществляется в течение одного месяца со дня подписания приказа руководителем государственного учреждения (командиром воинской части) путем перечисления денежных средств на лицевые или текущие счета получателей, открытые в организациях, имеющих лицензию на проведение отдельных видов банковских операций по местожительству.

Отказ в возмещении затрат на обучение военнослужащий может обжаловать в отношении принимаемых решений и действий (бездействия) вышестоящим должностным лицам, а также в суд в порядке, установленном законами республики.

Финансовая служба государственного учреждения (воинской части) по месту прохождения воинской службы военнослужащего, воспользовавшегося правом на возмещение затрат, представляет в кадровую службу государственного учреждения (воинской части) справку о фактически произведенных военнослужащему выплатах в рамках реализации его права по форме согласно приложению к настоящей Инструкции, выписку из приказа руководителя государственного учреждения (воинской части) о возмещении денежных средств за обучение и копию договора об оказании образовательных услуг для приобщения их в личное дело военнослужащего.

Указывается, что военнослужащий, воспользовавшийся правом на возмещение затрат, в случае увольнения с воинской службы по отрицательным мотивам, в связи с прекращением гражданства РК или по служебному несоответствию, выявившемуся по итогам аттестации, возмещает деньги, затраченные на его обучение по ОПБОВО.

В случае увольнения с воинской службы военнослужащего, воспользовавшегося правом на возмещение затрат, по отрицательным мотивам, в связи с прекращением гражданства РК или по служебному несоответствию, выявившемуся по итогам аттестации, кадровая служба государственного учреждения (воинской части):

в течение семи рабочих дней со дня увольнения извещает военнослужащего о необходимости возместить государству деньги, затраченные на его обучение по ОПБОВО, в добровольном порядке в месячный срок путем перечисления денежных средств в доход соответствующего бюджета;

со дня увольнения извещает военнослужащего о необходимости возместить государству деньги, затраченные на его обучение по ОПБОВО, в добровольном порядке путем перечисления денежных средств в доход соответствующего бюджета; в случае отказа добровольно возместить в месячный срок государству деньги, затраченные на его обучение, подает на имя руководителя государственного учреждения (воинской части) рапорт о взыскании юридической службой государственного учреждения (воинской части) денег, затраченных на его обучение по ОПБОВО, в судебном порядке.

К рапорту прилагаются:

выписки из приказа: об увольнении, о возмещении денежных средств за обучение;

копии: договора об оказании образовательных услуг, контракта, удостоверения личности;

справки финансовой службы о произведенных выплатах военнослужащему.

Юридическая служба государственного учреждения (воинской части) при поступлении рапорта о взыскании денег, затраченных на обучение военнослужащего по ОПБОВО, и необходимых документов в месячный срок в установленном законодательством порядке подает иск в суд.

Приказ вводится в действие с 19 сентября 2026 года.