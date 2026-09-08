Изменились правила отбора военнослужащих для обучения в иностранных вузах

Министр обороны приказом от 28 августа 2026 года внес изменения в Правила отбора военнослужащих Вооруженных сил РК для подготовки в иностранных военных учебных заведениях, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что отбор военнослужащих на обучение в зарубежные вузы, реализующие образовательные программы послевузовского образования, осуществляется Национальным университетом обороны РК в соответствии с международными договорами и контрактами, а также приглашением на обучение.

Отбор на обучение в зарубежные вузы, реализующие образовательные программы высшего образования, осуществляется из числа военнослужащих, поступивших на первый курс высших военных учебных заведений, подведомственных Министерству обороны РК (ВУЗ МО РК), с целью дальнейшего обучения в зарубежных вузах на основании рапорта, поданного на имя начальника ВУЗа МО РК до 30 августа года отбора.

Поступление граждан РК в ВУЗы МО РК с целью дальнейшего обучения в зарубежных вузах осуществляется в соответствии с Правилами приема.

Список зарубежных вузов, в которые осуществляется отбор, а также информация о предъявляемых требованиях, условиях и порядке отбора размещаются в местных органах военного управления до 30 мая года отбора. В рапорте указываются воинское звание, фамилия, имя и отчество (при его наличии), год и месяц рождения, наименование зарубежного вуза и специальность, в который кандидат желает поступить.

Комиссии по отбору военнослужащих в зарубежные вузы назначаются приказом министра обороны до 10 августа года отбора.

Отбор военнослужащих в зарубежные вузы, реализующие образовательные программы высшего военного образования, отвечающие требованиям профессионального отбора и зарубежных вузов, осуществляется в три этапа:

на первом этапе – формируются списки военнослужащих на основании поступивших документов;

– формируются списки военнослужащих на основании поступивших документов; на втором этапе – проводится тестирование по языку обучения, на котором будет обучаться военнослужащий в зарубежной организации образования. Тестирование по языку обучения проводится для определения уровня владения языком обучения отбираемых. Тестовые вопросы составляются с учетом программы основного среднего образования и состоят из 30 вопросов, 1 вопрос приравнивается к 1 баллу. Пороговый уровень составляет 10 баллов.

– проводится тестирование по языку обучения, на котором будет обучаться военнослужащий в зарубежной организации образования. Тестирование по языку обучения проводится для определения уровня владения языком обучения отбираемых. Тестовые вопросы составляются с учетом программы основного среднего образования и состоят из 30 вопросов, 1 вопрос приравнивается к 1 баллу. Пороговый уровень составляет 10 баллов. на третьем этапе – осуществляется конкурсный отбор. Конкурсный отбор включает составление рейтинга отбираемых от максимального до минимального рейтингового балла и проводится отборочной комиссией.

Отбираемые военнослужащие, не рекомендованные по результатам исследования, считаются не прошедшими этап.

Рейтинг формируется путем суммирования результатов тестирования по языку обучения и результатов ЕНТ.

Для обучения направляются военнослужащие, находящиеся в рейтинге с первого номера по номер, соответствующий количеству выделенных мест по плану набора, преодолевших пороговый уровень второго этапа отбора.

В случаях предъявления зарубежным вузом более высоких медицинских требований к состоянию здоровья военнослужащие подлежат направлению на внеочередное медицинское освидетельствование.

Итоги отбора оформляются протоколом, результаты которого являются основанием для издания приказа Министра обороны РК о направлении в зарубежные вузы.

В случае, если условия зачисления в зарубежный вуз отличаются от условий зачисления, указанных в данных Правилах, отбор проводится в соответствии с международными договорами РК и контрактами, а также приглашением на обучение.

Направление отобранных военнослужащих в зарубежные вузы осуществляется приказом министра обороны РК.

Военнослужащие, отобранные для продолжения обучения в зарубежные вузы, учитываются в списках личного состава ВУЗа МО РК. Военнослужащие обеспечиваются положенными видами довольствия в соответствии с международными договорами РК и контрактами, а также приглашением на обучение.

Военнослужащие, исключенные из зарубежного вуза, реализующие образовательные программы высшего образования, прибывают в ВУЗ МО РК, в котором учтены в списках личного состава. В вузе МО РК исключенный военнослужащий представляется на заседание ученого совета для принятия решения о дальнейшем обучении.

Военнослужащие, отобранные на обучение в зарубежные вузы, реализующие образовательные программы послевузовского образования, зачисляются в распоряжение начальника Национального университета обороны РК и направляются для зачисления адъюнктами в зарубежные вузы.

Приказ вводится в действие с 11 сентября 2026 года.