В Казахстане хотят повысить квалификацию специалистов в области биобезопасности

Министерство сельского хозяйства подготовило поправки в Перечень видов деятельности, технологически связанных с услугами по диагностике особо опасных болезней животных и диагностике энзоотических болезней животных, сообщает Zakon.kz.

Проект направлен на обеспечение повышение квалификации специалистов лабораторий путем проведения Республиканской ветеринарной лабораторией обучения в области биобезопасности, а также специализированных курсов по диагностике особо опасных и экзотических болезней животных.

В МСХ отмечают, что принятие проекта будет способствовать:

повышению профессионального уровня специалистов лабораторий;

укреплению потенциала ветеринарной лабораторной службы посредством организации Республиканской ветеринарной лабораторией обучения по вопросам биобезопасности;

созданию специализированных курсов по диагностике особо опасных и экзотических болезней животных.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 24 сентября.