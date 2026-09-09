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Право

В Казахстане хотят повысить квалификацию специалистов в области биобезопасности

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2026 16:20 Фото: freepik
Министерство сельского хозяйства подготовило поправки в Перечень видов деятельности, технологически связанных с услугами по диагностике особо опасных болезней животных и диагностике энзоотических болезней животных, сообщает Zakon.kz.

Проект направлен на обеспечение повышение квалификации специалистов лабораторий путем проведения Республиканской ветеринарной лабораторией обучения в области биобезопасности, а также специализированных курсов по диагностике особо опасных и экзотических болезней животных.

В МСХ отмечают, что принятие проекта будет способствовать:

  • повышению профессионального уровня специалистов лабораторий;
  • укреплению потенциала ветеринарной лабораторной службы посредством организации Республиканской ветеринарной лабораторией обучения по вопросам биобезопасности;
  • созданию специализированных курсов по диагностике особо опасных и экзотических болезней животных.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 24 сентября.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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