В Казахстане хотят повысить квалификацию специалистов в области биобезопасности
Фото: freepik
Министерство сельского хозяйства подготовило поправки в Перечень видов деятельности, технологически связанных с услугами по диагностике особо опасных болезней животных и диагностике энзоотических болезней животных, сообщает Zakon.kz.
Проект направлен на обеспечение повышение квалификации специалистов лабораторий путем проведения Республиканской ветеринарной лабораторией обучения в области биобезопасности, а также специализированных курсов по диагностике особо опасных и экзотических болезней животных.
В МСХ отмечают, что принятие проекта будет способствовать:
- повышению профессионального уровня специалистов лабораторий;
- укреплению потенциала ветеринарной лабораторной службы посредством организации Республиканской ветеринарной лабораторией обучения по вопросам биобезопасности;
- созданию специализированных курсов по диагностике особо опасных и экзотических болезней животных.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 24 сентября.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript