Депутат просит усилить ответственность за опасные пранки и пропаганду насилия в прямых эфирах

Депутат Жаркынбек Амантайулы на пленарном заседании Курултая 10 сентября 2026 года рассказал, почему в Казахстане нужно дать законодательное определение понятию "треш-стриминг", передает корреспондент Zakon.kz.

В своем депутатском запросе на имя министра культуры и информации Армана Кырыкбаева и министра внутренних дел Ержана Саденова Жаркынбек Амантайулы отметил, что сегодня социальные сети стали неотъемлемой частью жизни общества. По его словам, миллионы людей ежедневно пользуются TikTok, Instagram и другими платформами. Растет и аудитория прямых эфиров.

"Это одно из проявлений цифрового развития. Однако у этого процесса есть и обратная сторона. В прямых эфирах все чаще звучат нецензурные выражения, происходят оскорбления людей, унижение их чести и достоинства, организуются опасные пранки. Некоторые стримеры делают это намеренно. Причина в том, что грубый и провокационный контент собирает больше просмотров. А просмотры превращаются в лайки и донаты, а иногда и в доход от рекламы. Таким образом, в некоторых случаях противоправные действия превращаются в инструмент заработка", – считает депутат.

По его словам, прямые эфиры в социальных сетях приобретают все более коммерческий характер.

"Некоторые стримеры намеренно провоцируют конфликты ради привлечения зрителей. Высмеивают и оскорбляют людей. Даже в прямых эфирах все чаще совершаются действия, которые неловко произносить вслух. При этом одновременно их могут смотреть тысячи людей разного возраста – как совершеннолетних, так и несовершеннолетних. Например, гражданин Казахстана, устроивший пранк в Китае, был привлечен к ответственности. Стремясь привлечь внимание общественности, он нанес ущерб репутации нашей страны... Мы не предлагаем ограничивать свободу слова. Напротив, должны быть четко определены границы между свободой слова и ответственностью", – добавил депутат.

В связи с этим он просит правительство дать четкое законодательное определение понятию "треш-стриминг" и усилить ответственность за пропаганду в прямых эфирах насилия, опасных пранков, оскорблений и умышленных провокационных действий. Также:

совместно с TikTok, Instagram, YouTube и другими платформами сформировать эффективный механизм оперативного выявления и блокировки противоправных прямых эфиров, а также идентификации их авторов;

усилить механизмы защиты прав потерпевших в случаях, когда граждан выводят в эфир без их согласия, а также когда наносится ущерб их чести и достоинству;

сформировать единую государственную систему постоянного мониторинга противоправного контента в прямых эфирах и социальных сетях и обеспечивать открытое информирование общества о его результатах.

Ранее депутат Жанарбек Ашимжанов предложил конкретизировать механизм ограничения регистрации в социальных сетях детей в возрасте до 16 лет.