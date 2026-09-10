Установлены цены на услуги по администрированию цифровых систем

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Приказом и. о. министра финансов от 3 сентября 2026 года установлены цены на услуги по сопровождению и администрированию цифровых систем в области бюджетного процесса, реализуемые АО "Центр электронных финансов", сообщает Zakon.kz.

Установлены следующие цены на услуги по сопровождению и администрированию цифровых систем в области бюджетного процесса: Один человеко-час в 2026 году – 12 083 тенге без НДС;

Один человеко-час в 2027 году – 10 606 тенге. Приказ вводится в действие с 20 сентября 2026 года.

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