Установлены цены на услуги по администрированию цифровых систем
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Приказом и. о. министра финансов от 3 сентября 2026 года установлены цены на услуги по сопровождению и администрированию цифровых систем в области бюджетного процесса, реализуемые АО "Центр электронных финансов", сообщает Zakon.kz.
Установлены следующие цены на услуги по сопровождению и администрированию цифровых систем в области бюджетного процесса:
- Один человеко-час в 2026 году – 12 083 тенге без НДС;
- Один человеко-час в 2027 году – 10 606 тенге.
Приказ вводится в действие с 20 сентября 2026 года.
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