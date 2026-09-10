Стерилизация уличных кошек: что изменилось в правилах

Министр экологии и природных ресурсов приказом от 21 августа 2026 года внес изменения в правила вакцинации и стерилизации бродячих животных, сообщает Zakon.kz.

В частности, изменен заголовок документа – "Об утверждении правил стерилизации бродячих животных, за исключением собак".

Уточняется понятие "бродячие животные" – собаки и кошки, не имеющие владельца или не состоящие на учете домашних животных.

Также уточняется, что все ветеринарные события и действия, осуществляемые при стерилизации бродячих животных, за исключением собак, подлежат регистрации в базе данных, доступ к которой предоставляется на безвозмездной основе центральным государственным органам, ведомствам и их территориальным подразделениям, работникам государственных ветеринарных организаций, а также индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, осуществляющим лечебно-профилактическую предпринимательскую деятельность в области ветеринарии.

Указывается, что регулирование численности бродячих животных, за исключением собак, представляет собой комплекс мер, принимаемых государством, индивидуальными предпринимателями и негосударственными юридическими лицами, занимающимися отловом, временным содержанием и умерщвлением животных, для уменьшения количества бродячих животных, за исключением собак, путем стерилизации, обустройства бродячих животных, за исключением собак, проведения образовательных мероприятий и разъяснительных работ с населением.

Информация о стерилизации бродячего животного, за исключением собак, подлежит регистрации в базе данных с обязательным указанием индивидуального номера, места стерилизации бродячего животного, за исключением собак.

Также говорится, что пункты временного содержания животных оборудуются помещением для развертывания операционной в целях проведения стерилизации бродячего животного, за исключением собак.

Для недопущения преждевременной стерилизации бродячего животного, за исключением собак, решение о стерилизации принимается на четвертые сутки нахождения в пункте временного содержания.

Стерилизация бродячего животного, за исключением собак, проводится на следующие сутки после принятия решения лицом с образованием по специальности в области ветеринарии.

Решение о стерилизации бродячего животного, за исключением собак, принимается по результатам его осмотра с учетом его вида, возраста, физиологического состояния и подлежит регистрации в базе данных. Решение о проведении стерилизации принимается специалистом в области ветеринарии.

Указывается, что стерилизацию бродячего животного, за исключением собак, проводят не ранее шестимесячного возраста с момента рождения.

При стерилизации бродячего животного наносится изделие (средство) учета с индивидуальным номером животного.

Предусмотрено, что после стерилизации бродячие животные содержатся в стационаре, оборудованном вольерами (клетками, отсеками), с условиями для послеоперационного ухода.

Длительность послеоперационного ухода за бродячими животными после стерилизации составляет не менее 10 календарных дней для самок и трех календарных дней для самцов при отсутствии послеоперационных осложнений.

Послеоперационный уход за бродячими животными, содержащимися во временных приютах после операции, осуществляется лицом с образованием по специальности в области ветеринарии.

Выбытие бродячего животного, за исключением собак, из приюта до завершения мероприятий по послеоперационному уходу после стерилизации допускается только в случае передачи новому владельцу или ответственному лицу по его заявке, формируемой, подаваемой и подписываемой электронной цифровой подписью посредством базы данных.

Возврату на прежние места их обитания подлежат бродячие животные, за исключением собак, не проявляющие агрессивности, после завершения в отношении них мероприятий по стерилизации.

Приказ вводится в действие с 20 сентября 2026 года.

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