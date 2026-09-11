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Право

Утверждены правила предоставления земельных участков под ИЖС в городе Алатау

Алатау, город Алатау, виды города Алатау, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2026 09:22 Фото: Zakon.kz
Министром сельского хозяйства приказом от 25 августа 2026 года утверждены Правила постановки на специальный учет и предоставления равнозначного места в очереди на бесплатное получение в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства, сообщает Zakon.kz.

Постановка на специальный учет осуществляется на основании:

  • сведений местных исполнительных органов (МИО) о ранее сформированной очереди;
  • заявления лица в произвольной форме;
  • уведомления о постановке в очередь на получение земельного участка.

Указывается, что ранее сформированные места в очереди в населенных пунктах, в пределах города Алатау подлежат перемещению и постановке на специальный учет в области РК, в которых ведется очередь, согласно категории населенного пункта по ходатайству граждан.

Лицо, подлежащее восстановлению, подает заявление о предоставлении равнозначного места очереди, в МИО.

К заявлению прикладываются:

  • копия документа, удостоверяющего личность;
  • уведомление о постановке в очередь на получение земельного участка с порядковым номером.

Восстановление граждан РК в списке очередников производится МИО в течение 15 рабочих дней со дня поступления заявления при наличии документального подтверждения факта ранее произведенной постановки на учет в населенных пунктах в пределах города Алатау.

После сформирования положительного заключения МИО уведомляют лицо подавшее заявление, о перемещении его очереди.

В случае предоставления недостоверных сведений МИО направляют лицу, подавшему заявление, мотивированный отказ.

Запись о восстановлении гражданина в списке очередников на основании уведомления о постановке на очередь на получение земельного участка производится в цифровую систему единого государственного кадастра недвижимости (ЦС ЕГКН) через знак (/R).

Новый номер очередности граждан РК в равнозначной очереди определяется по дате первоначальной постановки на учет.

При перемещении места в очереди сохраняются первоначальная дата подачи заявления, основание постановки на учет, категория населенного пункта.

В случаях, когда у нескольких лиц совпадает дата постановки в очередь, очередность определяется последовательно по времени регистрации заявления (часы, минуты), регистрационному номеру заявления, а при невозможности очередность определяется автоматически ЦС ЕГКН без участия сотрудника МИО с фиксацией результатов.

Указывается, что МИО соответствующих территорий обеспечивают предоставление равнозначных мест в очереди гражданам, состоявшим в очереди на бесплатное получение земельного участка для индивидуального жилищного строительства в населенных пунктах в пределах города Алатау.

Приказ вводится в действие с 1 июля 2026 года, действует до 31 декабря 2027 года.

Алатау – это новый город областного значения в Алматинской области Казахстана, образованный в январе 2024 года на базе села Жетыген.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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