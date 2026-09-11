Обновлены правила предоставления информации об отчислении взносов на ОСМС

Приказом и.о. министра здравоохранения от 2 сентября 2026 года внесены изменения в Правила оказания государственной услуги "Предоставление информации об участии в качестве потребителя медицинских услуг и о перечисленных суммах отчислений и взносов в системе ОСМС, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Для получения информации об участии в качестве потребителя медицинских услуг и о перечисленных суммах отчислений и взносов в системе ОСМС физическое лицо направляет в Фонд через веб-портал "цифрового правительства" электронный запрос, подписанный ЭЦП услугополучателя или удостоверенный одноразовым паролем, в случае регистрации и подключения абонентского номера услугополучателя, предоставленного оператором сотовой связи к учетной записи портала.

Срок оказания государственной услуги – не более 15 минут.

Обработка запроса осуществляется услугодателем в течение 15 минут с момента поступления запроса в ЦС "Saqtandyrý". По итогам обработки формируется информация об участии в качестве потребителя медицинских услуг и о перечисленных суммах отчислений и взносов в системе ОСМС, которая направляется в форме электронного документа в "Личный кабинет" услугополучателя на портале.

Услугодатель обеспечивает внесение данных о стадии оказания государственной услуги в цифровую систему мониторинга оказания государственных услуг.

Жалоба на решения, действия (бездействие) услугодателя или их работников по вопросам оказания государственных услуг подается на имя руководителя услугодателя.

Рассмотрение жалобы в досудебном порядке по вопросам оказания государственных услуг производится вышестоящим административным органом, уполномоченным органом по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

Приказ вводится в действие с 21 сентября 2026 года.