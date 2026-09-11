Единый личный кабинет предпринимателя запущен в Казахстане
"Запустить пилотный проект "Единый личный кабинет предпринимателя" подсистемы "е-Минфин", – говорится в документе.
Также утвержден Алгоритм ввода пилотного проекта, который определяет порядок предоставления пользователям возможности подачи заявок на получение мер государственной поддержки посредством портала "Единый личный кабинет предпринимателя" подсистемы "е-Минфин" с использованием интеграционного взаимодействия с Единым порталом поддержки бизнеса и веб-порталом "цифрового правительства".
В результате реализации Алгоритма пользователям обеспечивается возможность подачи заявок на получение МГП через ЕЛК с использованием eGov business по принципу "единого окна", без необходимости перехода на внешние информационные ресурсы операторов.
Так, в кабинете предприниматель сможет найти нужную меру поддержки, ознакомиться с условиями и необходимыми документами и подать электронную заявку.
Часть данных и документов система сможет формировать автоматически.
Перед подачей заявки ЕЛК проводит предварительные проверки и скоринг.
После подписания ЭЦП заявка направляется оператору, а в личном кабинете можно отслеживать ее статус, историю рассмотрения и итоговое решение.
Пилотный проект будет действовать до августа 2027 года.
Совместный приказ вводится в действие с 24 августа 2026 года.