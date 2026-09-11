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Право

Единый личный кабинет предпринимателя запущен в Казахстане

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2026 16:15 Фото: freepik
Совместным приказом зампремьер-министра – министра нацэкономики и и.о. министра ИИ и цифрового развития от 24 августа 2026 года запущен пилотный проект "Единый личный кабинет предпринимателя", сообщает Zakon.kz.

"Запустить пилотный проект "Единый личный кабинет предпринимателя" подсистемы "е-Минфин", – говорится в документе.

Также утвержден Алгоритм ввода пилотного проекта, который определяет порядок предоставления пользователям возможности подачи заявок на получение мер государственной поддержки посредством портала "Единый личный кабинет предпринимателя" подсистемы "е-Минфин" с использованием интеграционного взаимодействия с Единым порталом поддержки бизнеса и веб-порталом "цифрового правительства".

В результате реализации Алгоритма пользователям обеспечивается возможность подачи заявок на получение МГП через ЕЛК с использованием eGov business по принципу "единого окна", без необходимости перехода на внешние информационные ресурсы операторов.

Так, в кабинете предприниматель сможет найти нужную меру поддержки, ознакомиться с условиями и необходимыми документами и подать электронную заявку.

Часть данных и документов система сможет формировать автоматически.

Перед подачей заявки ЕЛК проводит предварительные проверки и скоринг.

После подписания ЭЦП заявка направляется оператору, а в личном кабинете можно отслеживать ее статус, историю рассмотрения и итоговое решение.

Пилотный проект будет действовать до августа 2027 года.

Совместный приказ вводится в действие с 24 августа 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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