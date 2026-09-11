Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Цифровая система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Обнародован План действий по реализации Общенациональной стратегии масштабной цифровизации и тотального внедрения ИИ "Digital Qazaqstan" до 2029 года.
- "Единый личный кабинет предпринимателя" запустили в рамках пилотного проекта в Казахстане.
- Кому и на каких условиях предоставят доступ к вычислительным ресурсам национальной платформы искусственного интеллекта: утверждены правила.
- Минюст утвердил порядок совершения нотариальных действий нотариусами удаленно через веб-портал "цифрового правительства".
- В Казахстане обновили требования к содержанию кассовых чеков.
- С 1 января 2027 года вводится новый порядок распределения заявления на совершение исполнительной надписи.
- Минфин изменил правила реализации конфискованного имущества.
- С 5 до 10 рабочих дней увеличен срок устранения нарушений, выявленных в ходе камерального контроля в госзакупках.
- Правила защиты персональных данных обновили в Казахстане.
- Изменился порядок проведения общественных слушаний по вопросам экологии.
- Реестр субъектов социального предпринимательства будут вести по новым правилам.
- В Казахстане будут вести единый реестр кошельков цифровых активов, использованных в целях отмывания доходов.
- Минздрав утвердил новые правила предоставления информации об отчислении взносов на ОСМС.
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