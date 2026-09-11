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Право

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Законодательство, закон, законы, законодательные акты, правовые акты, правовая система, законодательная база, права, правовые нормы, весы Фемиды, правосудие, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2026 17:04 Фото: Zakon.kz
Цифровая система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Обнародован План действий по реализации Общенациональной стратегии масштабной цифровизации и тотального внедрения ИИ "Digital Qazaqstan" до 2029 года.
  • "Единый личный кабинет предпринимателя" запустили в рамках пилотного проекта в Казахстане.
  • Кому и на каких условиях предоставят доступ к вычислительным ресурсам национальной платформы искусственного интеллекта: утверждены правила.
  • Минюст утвердил порядок совершения нотариальных действий нотариусами удаленно через веб-портал "цифрового правительства".
  • В Казахстане обновили требования к содержанию кассовых чеков.
  • С 1 января 2027 года вводится новый порядок распределения заявления на совершение исполнительной надписи.
  • Минфин изменил правила реализации конфискованного имущества.
  • С 5 до 10 рабочих дней увеличен срок устранения нарушений, выявленных в ходе камерального контроля в госзакупках.
  • Правила защиты персональных данных обновили в Казахстане.
  • Изменился порядок проведения общественных слушаний по вопросам экологии.
  • Реестр субъектов социального предпринимательства будут вести по новым правилам.
  • В Казахстане будут вести единый реестр кошельков цифровых активов, использованных в целях отмывания доходов.
  • Минздрав утвердил новые правила предоставления информации об отчислении взносов на ОСМС.
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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Обозреватель отдела "Право"
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