Правила защиты персональных данных обновили в Казахстане
В правила добавили новые понятия:
- удаление персональных данных – действия, направленные на исключение персональных данных из цифрового объекта, в результате совершения которых невозможно восстановить персональные данные;
- реестр лиц, осуществляющих сбор и (или) обработку персональных данных, – перечень собственников и (или) операторов, а также третьих лиц, осуществляющих сбор и (или) обработку персональных данных.
В правилах говорится, что собственник или оператор, а также третье лицо до начала обработки и прекращения обработки персональных данных обязаны уведомить уполномоченный орган о своем намерении осуществить обработку персональных данных и прекратить обработку данных.
Добавлен новый пункт, согласно которому:
Собственник или оператор, а также третье лицо вправе осуществлять обработку без уведомления в случае отнесения их к малым и средним собственникам или операторам, а также третьим лицам, осуществляющим сбор и обработку персональных данных.
Уведомление направляется в виде документа на бумажном, цифровом или ином материальном носителе, который подписывается уполномоченным лицом.
Уведомление содержит:
- наименование (фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), бизнес-идентификационный номер (индивидуальный идентификационный номер) собственника и (или) оператора, а также третьего лица;
- применяемые меры по защите персональных данных;
- дату начала обработки персональных данных;
- о возможности собственника или оператора, а также третьего лица или ее отсутствии передавать персональные данные третьим лицам;
- о наличии либо отсутствии трансграничной передачи персональных данных в процессе их обработки;
- о распространении персональных данных в общедоступных источниках;
- перечень собираемых персональных данных, связанных с субъектом;
- о месте нахождения базы и (или) цифрового объекта, содержащего персональные данные;
- иные сведения, определяемые собственником или оператором, а также третьим лицом.
Уполномоченный орган в течение тридцати рабочих дней с даты поступления уведомления вносит сведения в реестр лиц, осуществляющих сбор или обработку персональных данных.
Новеллой правил является разделение собственников, операторов и третьих лиц на малых, средних и крупных в зависимости от объема обрабатываемых персональных данных.
При определении объема обрабатываемых персональных данных учитывается общее количество уникальных субъектов персональных данных, персональные данные которых обрабатываются собственником и (или) оператором, а также третьим лицом в рамках одного или нескольких цифровых объектов.
Критерии отнесения к малым, средним или крупным собственникам персональных данных применяются независимо от их организационно-правовой формы, формы собственности и вида деятельности.
При этом:
- к малым относятся собственники и (или) операторы, а также третьи лица, осуществляющие сбор и обработку персональных данных не более десяти тысяч уникальных субъектов;
- к средним относятся собственники и (или) операторы, а также третьи лица, осуществляющие сбор и обработку персональных данных от десяти тысяч до пятисот тысяч уникальных субъектов;
- к крупным относятся собственники и (или) операторы, а также третьи лица, осуществляющие сбор и обработку персональных данных от пятисот тысяч и более уникальных субъектов персональных данных.
В случаях сбора и обработки персональных данных ограниченного доступа категория собственника и оператора повышается на один уровень.
Малые собственники и операторы, а также третьи лица обеспечивают:
- определение перечня персональных данных, подлежащих сбору и обработке;
- определение целей сбора и обработки персональных данных;
- определение перечня лиц, осуществляющих сбор и обработку персональных данных, либо имеющих к ним доступ;
- назначение лица, ответственного за организацию обработки и защиту персональных данных;
- утверждение внутренних документов, определяющих порядок сбора, обработки и защиты персональных данных;
- разграничение прав доступа к персональным данным в соответствии с должностными обязанностями;
- идентификацию и аутентификацию пользователей цифровых систем;
- регистрацию действий по сбору, обработке, изменению, дополнению, использованию, распространению, обезличиванию, уничтожению, удалению персональных данных;
- резервное копирование персональных данных;
- применение средств защиты от вредоносного программного обеспечения и своевременное обновление программного обеспечения;
- передачу персональных данных по защищенным каналам связи.
Средние собственники и операторы, а также третьи лица обеспечивают выполнение вышеперечисленных условий, а также:
- ведение учета цифровых систем и процессов обработки персональных данных;
- управление доступом на основе ролей пользователей;
- применение многофакторной аутентификации для пользователей, имеющих доступ к персональным данным ограниченного доступа;
- регистрацию и хранение событий кибербезопасности;
- утверждение порядка реагирования на инциденты кибербезопасности;
- проведение периодического обучения работников по вопросам защиты персональных данных;
- проведение анализа уязвимостей цифровых систем;
- проведение внутреннего контроля соблюдения Закона.
Крупные собственники и операторы, а также третьи лица обеспечивают выполнение условий для малых и средних, а также:
- проведение оценки защищенности цифровых систем, используемых для сбора и обработки персональных данных;
- проведение независимого аудита мер защиты персональных данных;
- проведение мониторинга событий кибербезопасности;
- контроль действий пользователей с привилегированными правами доступа;
- контроль операций, связанных с обработкой персональных данных;
- проведение анализа уязвимостей, тестирования на проникновение и иных мероприятий по оценке защищенности персональных данных;
- обеспечение восстановления персональных данных после нарушений безопасности персональных данных.
Особые условия установлены для обработки персональных данных ограниченного доступа.
Так, собственник и оператор, а также третье лицо при обработке персональных данных ограниченного доступа:
- устанавливают цели обработки персональных данных ограниченного доступа;
- определяют порядок блокирования персональных данных ограниченного доступа, относящихся к субъекту, при обращении субъекта;
- оповещают уполномоченный орган об инцидентах кибербезопасности, связанных с незаконным доступом к персональным данным ограниченного доступа;
- обеспечивают установку средств защиты информации, обновлений программного обеспечения на технических средствах, осуществляющих обработку персональных данных ограниченного доступа для обеспечения безопасности обработки персональных данных;
- обеспечивают ведение журнала событий систем управления базами для регистрации событий, связанных с обработкой персональных данных ограниченного доступа;
- обеспечивают ведение журнала действий пользователей, имеющих доступ к персональным данным ограниченного доступа для учета действий при работе с персональными данными ограниченного доступа;
- применяют средства контроля целостности персональных данных ограниченного доступа для предотвращения несанкционированного изменения персональных данных;
- обеспечивают передачу персональных данных ограниченного доступа иным лицам по защищенным каналам связи и (или) с применением шифрования и при наличии согласия субъекта персональных данных для предотвращения несанкционированного доступа;
- обеспечивают применение средств криптографической защиты информации для надежного хранения персональных данных ограниченного доступа.
Хранение и передача персональных данных ограниченного доступа осуществляются с использованием средств криптографической защиты информации, имеющих параметры не ниже третьего уровня безопасности согласно стандарту СТ РК 1073-2007 "Средства криптографической защиты информации. Общие технические требования".
- применяют средства идентификации и аутентификации пользователей, в том числе биометрической аутентификации для базы, содержащей более ста тысяч записей персональных данных при работе с персональными данными ограниченного доступа.
Установлено, что обязанность применения идентификации и аутентификации пользователей распространяется исключительно на лиц, имеющих доступ к базе персональных данных.
Сбор и обработка персональных данных ограниченного доступа осуществляются при помощи цифровых объектов, размещенных на территории РК.
Собственник и оператор, а также третье лицо в течение одного рабочего дня c момента обнаружения нарушения безопасности персональных данных уведомляют уполномоченный орган о данном нарушении с указанием контактных данных лица, ответственного за организацию обработки персональных данных при его наличии.
Приказ вводится в действие с 21 сентября.