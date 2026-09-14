Правила защиты персональных данных обновили в Казахстане

Министр искусственного интеллекта и цифрового развития приказом от 3 сентября 2026 года утвердил в новой редакции Правила осуществления собственником и (или) оператором, а также третьим лицом мер по защите персональных данных, сообщает Zakon.kz.

В правила добавили новые понятия:

удаление персональных данных – действия, направленные на исключение персональных данных из цифрового объекта, в результате совершения которых невозможно восстановить персональные данные;

– действия, направленные на исключение персональных данных из цифрового объекта, в результате совершения которых невозможно восстановить персональные данные; реестр лиц, осуществляющих сбор и (или) обработку персональных данных, – перечень собственников и (или) операторов, а также третьих лиц, осуществляющих сбор и (или) обработку персональных данных.

В правилах говорится, что собственник или оператор, а также третье лицо до начала обработки и прекращения обработки персональных данных обязаны уведомить уполномоченный орган о своем намерении осуществить обработку персональных данных и прекратить обработку данных.

Добавлен новый пункт, согласно которому:

Собственник или оператор, а также третье лицо вправе осуществлять обработку без уведомления в случае отнесения их к малым и средним собственникам или операторам, а также третьим лицам, осуществляющим сбор и обработку персональных данных.

Уведомление направляется в виде документа на бумажном, цифровом или ином материальном носителе, который подписывается уполномоченным лицом.

Уведомление содержит:

наименование (фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), бизнес-идентификационный номер (индивидуальный идентификационный номер) собственника и (или) оператора, а также третьего лица;

применяемые меры по защите персональных данных;

дату начала обработки персональных данных;

о возможности собственника или оператора, а также третьего лица или ее отсутствии передавать персональные данные третьим лицам;

о наличии либо отсутствии трансграничной передачи персональных данных в процессе их обработки;

о распространении персональных данных в общедоступных источниках;

перечень собираемых персональных данных, связанных с субъектом;

о месте нахождения базы и (или) цифрового объекта, содержащего персональные данные;

иные сведения, определяемые собственником или оператором, а также третьим лицом.

Уполномоченный орган в течение тридцати рабочих дней с даты поступления уведомления вносит сведения в реестр лиц, осуществляющих сбор или обработку персональных данных.

Новеллой правил является разделение собственников, операторов и третьих лиц на малых, средних и крупных в зависимости от объема обрабатываемых персональных данных.

При определении объема обрабатываемых персональных данных учитывается общее количество уникальных субъектов персональных данных, персональные данные которых обрабатываются собственником и (или) оператором, а также третьим лицом в рамках одного или нескольких цифровых объектов.

Критерии отнесения к малым, средним или крупным собственникам персональных данных применяются независимо от их организационно-правовой формы, формы собственности и вида деятельности.

При этом:

к малым относятся собственники и (или) операторы, а также третьи лица, осуществляющие сбор и обработку персональных данных не более десяти тысяч уникальных субъектов;

относятся собственники и (или) операторы, а также третьи лица, осуществляющие сбор и обработку персональных данных уникальных субъектов; к средним относятся собственники и (или) операторы, а также третьи лица, осуществляющие сбор и обработку персональных данных от десяти тысяч до пятисот тысяч уникальных субъектов;

относятся собственники и (или) операторы, а также третьи лица, осуществляющие сбор и обработку персональных данных уникальных субъектов; к крупным относятся собственники и (или) операторы, а также третьи лица, осуществляющие сбор и обработку персональных данных от пятисот тысяч и более уникальных субъектов персональных данных.

В случаях сбора и обработки персональных данных ограниченного доступа категория собственника и оператора повышается на один уровень.

Малые собственники и операторы, а также третьи лица обеспечивают:

определение перечня персональных данных, подлежащих сбору и обработке;

определение целей сбора и обработки персональных данных;

определение перечня лиц, осуществляющих сбор и обработку персональных данных, либо имеющих к ним доступ;

назначение лица, ответственного за организацию обработки и защиту персональных данных;

утверждение внутренних документов, определяющих порядок сбора, обработки и защиты персональных данных;

разграничение прав доступа к персональным данным в соответствии с должностными обязанностями;

идентификацию и аутентификацию пользователей цифровых систем;

регистрацию действий по сбору, обработке, изменению, дополнению, использованию, распространению, обезличиванию, уничтожению, удалению персональных данных;

резервное копирование персональных данных;

применение средств защиты от вредоносного программного обеспечения и своевременное обновление программного обеспечения;

передачу персональных данных по защищенным каналам связи.

Средние собственники и операторы, а также третьи лица обеспечивают выполнение вышеперечисленных условий, а также:

ведение учета цифровых систем и процессов обработки персональных данных;

управление доступом на основе ролей пользователей;

применение многофакторной аутентификации для пользователей, имеющих доступ к персональным данным ограниченного доступа;

регистрацию и хранение событий кибербезопасности;

утверждение порядка реагирования на инциденты кибербезопасности;

проведение периодического обучения работников по вопросам защиты персональных данных;

проведение анализа уязвимостей цифровых систем;

проведение внутреннего контроля соблюдения Закона.

Крупные собственники и операторы, а также третьи лица обеспечивают выполнение условий для малых и средних, а также:

проведение оценки защищенности цифровых систем, используемых для сбора и обработки персональных данных;

проведение независимого аудита мер защиты персональных данных;

проведение мониторинга событий кибербезопасности;

контроль действий пользователей с привилегированными правами доступа;

контроль операций, связанных с обработкой персональных данных;

проведение анализа уязвимостей, тестирования на проникновение и иных мероприятий по оценке защищенности персональных данных;

обеспечение восстановления персональных данных после нарушений безопасности персональных данных.

Особые условия установлены для обработки персональных данных ограниченного доступа.

Так, собственник и оператор, а также третье лицо при обработке персональных данных ограниченного доступа:

устанавливают цели обработки персональных данных ограниченного доступа;

определяют порядок блокирования персональных данных ограниченного доступа, относящихся к субъекту, при обращении субъекта;

оповещают уполномоченный орган об инцидентах кибербезопасности, связанных с незаконным доступом к персональным данным ограниченного доступа;

обеспечивают установку средств защиты информации, обновлений программного обеспечения на технических средствах, осуществляющих обработку персональных данных ограниченного доступа для обеспечения безопасности обработки персональных данных;

обеспечивают ведение журнала событий систем управления базами для регистрации событий, связанных с обработкой персональных данных ограниченного доступа;

обеспечивают ведение журнала действий пользователей, имеющих доступ к персональным данным ограниченного доступа для учета действий при работе с персональными данными ограниченного доступа;

применяют средства контроля целостности персональных данных ограниченного доступа для предотвращения несанкционированного изменения персональных данных;

обеспечивают передачу персональных данных ограниченного доступа иным лицам по защищенным каналам связи и (или) с применением шифрования и при наличии согласия субъекта персональных данных для предотвращения несанкционированного доступа;

обеспечивают применение средств криптографической защиты информации для надежного хранения персональных данных ограниченного доступа.

Хранение и передача персональных данных ограниченного доступа осуществляются с использованием средств криптографической защиты информации, имеющих параметры не ниже третьего уровня безопасности согласно стандарту СТ РК 1073-2007 "Средства криптографической защиты информации. Общие технические требования".

применяют средства идентификации и аутентификации пользователей, в том числе биометрической аутентификации для базы, содержащей более ста тысяч записей персональных данных при работе с персональными данными ограниченного доступа.

Установлено, что обязанность применения идентификации и аутентификации пользователей распространяется исключительно на лиц, имеющих доступ к базе персональных данных.

Сбор и обработка персональных данных ограниченного доступа осуществляются при помощи цифровых объектов, размещенных на территории РК.

Собственник и оператор, а также третье лицо в течение одного рабочего дня c момента обнаружения нарушения безопасности персональных данных уведомляют уполномоченный орган о данном нарушении с указанием контактных данных лица, ответственного за организацию обработки персональных данных при его наличии.

Приказ вводится в действие с 21 сентября.