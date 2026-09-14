#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+28°
$
450.91
522.69
5.33
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+28°
$
450.91
522.69
5.33
Право

Правила защиты персональных данных обновили в Казахстане

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2026 08:55 Фото: freepik
Министр искусственного интеллекта и цифрового развития приказом от 3 сентября 2026 года утвердил в новой редакции Правила осуществления собственником и (или) оператором, а также третьим лицом мер по защите персональных данных, сообщает Zakon.kz.

В правила добавили новые понятия:

  • удаление персональных данных – действия, направленные на исключение персональных данных из цифрового объекта, в результате совершения которых невозможно восстановить персональные данные;
  • реестр лиц, осуществляющих сбор и (или) обработку персональных данных, – перечень собственников и (или) операторов, а также третьих лиц, осуществляющих сбор и (или) обработку персональных данных.

В правилах говорится, что собственник или оператор, а также третье лицо до начала обработки и прекращения обработки персональных данных обязаны уведомить уполномоченный орган о своем намерении осуществить обработку персональных данных и прекратить обработку данных.

Добавлен новый пункт, согласно которому:

Собственник или оператор, а также третье лицо вправе осуществлять обработку без уведомления в случае отнесения их к малым и средним собственникам или операторам, а также третьим лицам, осуществляющим сбор и обработку персональных данных.

Уведомление направляется в виде документа на бумажном, цифровом или ином материальном носителе, который подписывается уполномоченным лицом.

Уведомление содержит:

  • наименование (фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), бизнес-идентификационный номер (индивидуальный идентификационный номер) собственника и (или) оператора, а также третьего лица;
  • применяемые меры по защите персональных данных;
  • дату начала обработки персональных данных;
  • о возможности собственника или оператора, а также третьего лица или ее отсутствии передавать персональные данные третьим лицам;
  • о наличии либо отсутствии трансграничной передачи персональных данных в процессе их обработки;
  • о распространении персональных данных в общедоступных источниках;
  • перечень собираемых персональных данных, связанных с субъектом;
  • о месте нахождения базы и (или) цифрового объекта, содержащего персональные данные;
  • иные сведения, определяемые собственником или оператором, а также третьим лицом.

Уполномоченный орган в течение тридцати рабочих дней с даты поступления уведомления вносит сведения в реестр лиц, осуществляющих сбор или обработку персональных данных.

Новеллой правил является разделение собственников, операторов и третьих лиц на малых, средних и крупных в зависимости от объема обрабатываемых персональных данных.

При определении объема обрабатываемых персональных данных учитывается общее количество уникальных субъектов персональных данных, персональные данные которых обрабатываются собственником и (или) оператором, а также третьим лицом в рамках одного или нескольких цифровых объектов.

Критерии отнесения к малым, средним или крупным собственникам персональных данных применяются независимо от их организационно-правовой формы, формы собственности и вида деятельности.

При этом:

  • к малым относятся собственники и (или) операторы, а также третьи лица, осуществляющие сбор и обработку персональных данных не более десяти тысяч уникальных субъектов;
  • к средним относятся собственники и (или) операторы, а также третьи лица, осуществляющие сбор и обработку персональных данных от десяти тысяч до пятисот тысяч уникальных субъектов;
  • к крупным относятся собственники и (или) операторы, а также третьи лица, осуществляющие сбор и обработку персональных данных от пятисот тысяч и более уникальных субъектов персональных данных.

В случаях сбора и обработки персональных данных ограниченного доступа категория собственника и оператора повышается на один уровень.

Малые собственники и операторы, а также третьи лица обеспечивают:

  • определение перечня персональных данных, подлежащих сбору и обработке;
  • определение целей сбора и обработки персональных данных;
  • определение перечня лиц, осуществляющих сбор и обработку персональных данных, либо имеющих к ним доступ;
  • назначение лица, ответственного за организацию обработки и защиту персональных данных;
  • утверждение внутренних документов, определяющих порядок сбора, обработки и защиты персональных данных;
  • разграничение прав доступа к персональным данным в соответствии с должностными обязанностями;
  • идентификацию и аутентификацию пользователей цифровых систем;
  • регистрацию действий по сбору, обработке, изменению, дополнению, использованию, распространению, обезличиванию, уничтожению, удалению персональных данных;
  • резервное копирование персональных данных;
  • применение средств защиты от вредоносного программного обеспечения и своевременное обновление программного обеспечения;
  • передачу персональных данных по защищенным каналам связи.

Средние собственники и операторы, а также третьи лица обеспечивают выполнение вышеперечисленных условий, а также:

  • ведение учета цифровых систем и процессов обработки персональных данных;
  • управление доступом на основе ролей пользователей;
  • применение многофакторной аутентификации для пользователей, имеющих доступ к персональным данным ограниченного доступа;
  • регистрацию и хранение событий кибербезопасности;
  • утверждение порядка реагирования на инциденты кибербезопасности;
  • проведение периодического обучения работников по вопросам защиты персональных данных;
  • проведение анализа уязвимостей цифровых систем;
  • проведение внутреннего контроля соблюдения Закона.

Крупные собственники и операторы, а также третьи лица обеспечивают выполнение условий для малых и средних, а также:

  • проведение оценки защищенности цифровых систем, используемых для сбора и обработки персональных данных;
  • проведение независимого аудита мер защиты персональных данных;
  • проведение мониторинга событий кибербезопасности;
  • контроль действий пользователей с привилегированными правами доступа;
  • контроль операций, связанных с обработкой персональных данных;
  • проведение анализа уязвимостей, тестирования на проникновение и иных мероприятий по оценке защищенности персональных данных;
  • обеспечение восстановления персональных данных после нарушений безопасности персональных данных.

Особые условия установлены для обработки персональных данных ограниченного доступа.

Так, собственник и оператор, а также третье лицо при обработке персональных данных ограниченного доступа:

  • устанавливают цели обработки персональных данных ограниченного доступа;
  • определяют порядок блокирования персональных данных ограниченного доступа, относящихся к субъекту, при обращении субъекта;
  • оповещают уполномоченный орган об инцидентах кибербезопасности, связанных с незаконным доступом к персональным данным ограниченного доступа;
  • обеспечивают установку средств защиты информации, обновлений программного обеспечения на технических средствах, осуществляющих обработку персональных данных ограниченного доступа для обеспечения безопасности обработки персональных данных;
  • обеспечивают ведение журнала событий систем управления базами для регистрации событий, связанных с обработкой персональных данных ограниченного доступа;
  • обеспечивают ведение журнала действий пользователей, имеющих доступ к персональным данным ограниченного доступа для учета действий при работе с персональными данными ограниченного доступа;
  • применяют средства контроля целостности персональных данных ограниченного доступа для предотвращения несанкционированного изменения персональных данных;
  • обеспечивают передачу персональных данных ограниченного доступа иным лицам по защищенным каналам связи и (или) с применением шифрования и при наличии согласия субъекта персональных данных для предотвращения несанкционированного доступа;
  • обеспечивают применение средств криптографической защиты информации для надежного хранения персональных данных ограниченного доступа.

Хранение и передача персональных данных ограниченного доступа осуществляются с использованием средств криптографической защиты информации, имеющих параметры не ниже третьего уровня безопасности согласно стандарту СТ РК 1073-2007 "Средства криптографической защиты информации. Общие технические требования".

  • применяют средства идентификации и аутентификации пользователей, в том числе биометрической аутентификации для базы, содержащей более ста тысяч записей персональных данных при работе с персональными данными ограниченного доступа.

Установлено, что обязанность применения идентификации и аутентификации пользователей распространяется исключительно на лиц, имеющих доступ к базе персональных данных.

Сбор и обработка персональных данных ограниченного доступа осуществляются при помощи цифровых объектов, размещенных на территории РК.

Собственник и оператор, а также третье лицо в течение одного рабочего дня c момента обнаружения нарушения безопасности персональных данных уведомляют уполномоченный орган о данном нарушении с указанием контактных данных лица, ответственного за организацию обработки персональных данных при его наличии.

Приказ вводится в действие с 21 сентября.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Обозреватель отдела "Право"
Читайте также
Кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных
15:28, 30 июня 2026
Обновлены правила защиты персональных данных
Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровые документы
15:05, 29 декабря 2025
Обработка персональных данных: внесены изменения
Искусственный интеллект, ИИ, AI, интеллектуальные компьютерные программы, интеллектуальная компьютерная программа, современные технологии, цифровизация
10:46, 27 сентября 2024
Серверы для хранения персональных данных должны находиться в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Елена Рыбакина улыбается на US Open
09:18, Сегодня
На каких турнирах может сыграть Елена Рыбакина после триумфа на US Open
Елена Рыбакина перед финалом US Open
08:55, Сегодня
За честь Казахстана: где сыграет Елена Рыбакина после победы на US Open
Елена Рыбакина поднимает вверх руки
08:39, Сегодня
Елена Рыбакина гарантировала себе участие в Итоговом турнире WTA
Бублик играет за сборную Казахстана
08:15, Сегодня
Александр Бублик потерял позицию в рейтинге ATP после окончания US Open
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: