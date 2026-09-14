Выбранных акимов и депутатов маслихатов обязали отчитываться перед избирателями с 14 сентября

В Казахстане развивают местное самоуправление и отчетность перед населением местной власти. Так, с 14 сентября вводят обязательные отчеты для депутатов маслихатов и акимов городов районного значения, поселков и сел перед собраниями местного сообщества, пишет Zakon.kz.

Давал предвыборные обещания – отчитайся о сделанной работе. Требования естественные, но отныне они будут еще и юридически обязательны. 14 сентября 2026 года вступили в силу поправки в Закон "О местном государственном управлении и самоуправлении в РК", содержащие соответствующие нормы.

А именно, каждый депутат маслихата теперь обязан:

"Проводить встречи и собрания с избирателями своего округа, а также с органами местного самоуправления и организациями не реже двух раз в год с обязательным предварительным информированием населения о времени и месте их проведения через СМИ и (или) интернет-ресурсы не менее чем за пять календарных дней до даты проведения встреч и собраний". Новый пп. 7) в пункт 2 статьи 21 Закона "О местном государственном управлении и самоуправлении в РК"

Напомним, маслихаты – это местные представительные органы, депутаты которых избираются населением соответствующих административно-территориальных единиц (столицы, области и города республиканского значения или района (города областного значения).

Соответственно, конкретный депутат некоего областного маслихата или города республиканского значения (скажем, Темиртау, Рудного, Риддера) обязан отчитываться не реже двух раз в год, но не перед вообще всеми местными гражданами, а только жителями в пределах своего избирательного округа.

Другой момент – отчетность акимов. Но здесь сложнее. Дело в том, что акимы столицы, областей, городов республиканского значения назначаются на должности президентом РК с согласия депутатов соответствующего маслихата. При этом освобождать их от должностей президент РК вправе по своему усмотрению (что зафиксировано в Конституции РК, в пункте 4 статьи 89).

Поэтому и ответственность по вопросам своей компетенции акимы областей, столицы и городов республиканского значения несут непосредственно перед президентом и правительством РК (пункт 4 статьи 29 Закона РК "О местном государственном управлении и самоуправлении в РК"). Им они и подотчетны.

Иной статус у других акимов, среди которых:

акимы районов и городов областного значения;

акимы районов городов областного значения, республиканского значения и столицы;

акимы городов районного значения, поселков, сел, сельских округов.

Первые две категории также назначаются, но не главой государства, а вышестоящими акимами. Третьи – избираются на должность, а порядок и полномочия изложены в статьях 36-39 Закона РК "О местном государственном управлении и самоуправлении в РК".

И вот эти третьи – акимы города районного значения, села, поселка, сельского округа – по определению подотчетны своим избирателям. Однако до сих пор это ограничивалось тем, что аппарат акима:

"Представляет собранию местного сообщества и в маслихат района (города областного значения) отчет об исполнении бюджета города районного значения, села, поселка, сельского округа". П.п. 2) пункта 10 статьи 38 Закона РК "О местном государственном управлении и самоуправлении в РК"

Заметьте, не лично аким, а его аппарат, хотя выбирали именно акима. И лишь об исполнении бюджета, а не всех вообще предвыборных обещаний. И ни слова о сроках.

С 14 июля 2026 года действует другой порядок:

"Сход местного сообщества проводится по мере необходимости по наиболее важным вопросам местного значения: ...заслушивание и обсуждение ежегодных отчетов акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа о ходе реализации их предвыборных программ". Новый пп. 4-2) в пункт 2 статьи 39-3 Закона РК "О местном государственном управлении и самоуправлении в РК"

Судя по тексту поправки – отныне отчет предоставляется выбранным акимом лично, а не аппаратом. При этом не только заслушивается и обсуждается: собрание местного сообщества вправе инициировать вопрос об освобождении акима от должности (пп. 4-4) пункта 3 статьи 39-3 Закона).

Уточним, что местное сообщество – это совокупность жителей, проживающих на территории города районного значения, села, поселка, сельского округа. А основанием для признания гражданина РК членом местного сообщества является просто факт его регистрации по месту жительства на данной территории.

Сход местного сообщества – участие всех воспользовавшихся своим правом, собрание – орган их тех, кого делегировал сход.

Таким образом, из вышеприведенных норм следует, что выбранный аким (при необходимости) раз в год отчитывается перед избирателями относительно исполнения предвыборных обещаний. Как минимум перед собранием, но жители могут инициировать и сход.

И вот тут вынуждены обратить внимание на противоречие. По существующему ранее правилу: "Инициаторы схода местного сообщества обязаны обратиться с заявлением... к акиму соответствующего района (города областного значения" (старая редакция пункта 5 статьи 39-3 закона "О местном государственном управлении и самоуправлении в РК").

Разрешительный, то есть, порядок. Так вот, изначально поправками это планировали изменить. 7 ноября 2025 года в Алматы состоялось выездное заседание Общественной палаты при Мажилисе. И по итогам обсуждения Комитету по экономической реформе и региональному развитию (головному) совместно с Министерством национальной экономики РК (уполномоченному органу) рекомендовано помимо всего прочего:

"Предусмотреть отмену разрешительного порядка проведения сходов и собраний местных сообществ, заменив его уведомительным порядком, чтобы исключить зависимость избранных сельских акимов от районных акиматов".

Как будто все понятно: исключить зависимость от акиматов, развивать инициативу на местах... То самое местное самоуправление. И формулировку вправду изменили: "Инициаторы схода местного сообщества обязаны уведомить о проведении схода... акима соответствующего района (города областного значения) за 10 дней до даты предполагаемого схода" (новая редакция пункта 5 статьи 39-3 Закона).

Однако означает ли это переход к уведомительному порядку проведения сходов местных сообществ от разрешительного? Исходя из внесенного в документ слова – да. А с другой стороны – нет. Поскольку и норму, согласно которой требуется разрешение акима (в упомянутом пункте 5 статьи 39-3 Закона), из закона не исключили:

"Проведение схода местного сообщества допускается при получении положительного решения акима соответствующего района (города областного значения)".

Но может ли быть так, что норма предполагает в отношении одного и того же действия одновременно и уведомление, и разрешение? (Точнее, "положительное решение", но сути это не меняет.) Да, Закон "О разрешениях и уведомлениях", категорически разделяющий эти понятия – больше "про бизнес". Однако смыслового противоречия это не снимает.