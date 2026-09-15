Акцизы на бензин и дизтопливо: изменился расчет при росте оптовых цен

Постановлением правительства от 11 сентября 2026 года внесены изменения в ставки акцизов на бензин (за исключением авиационного), дизельное топливо, газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо, сообщает Zakon.kz.

В частности, меняется порядок расчета акцизов на отдельные нефтепродукты при превышении установленного ценового порога.

Сейчас при оптовой реализации производителями бензина, а также при его импорте и передаче продуктов переработки давальческого сырья, если цена превышает 214 584 тенге за тонну, переменная часть акциза рассчитывается с применением коэффициента 50%. С 1 сентября 2026 года этот показатель увеличивается до 95%.

Аналогичное изменение предусмотрено для розничной реализации производителями бензина и использования топлива на собственные производственные нужды.

Базовая ставка сохраняется на уровне 38 634 тенге за тонну, а коэффициент в формуле расчета повышается с 50% до 95%.

Изменения затрагивают и дизельное топливо. При оптовой реализации, импорте и передаче дизтоплива, если цена превышает 284 350 тенге за тонну, коэффициент увеличивается с 50% до 95%.

При розничной реализации производителями и использовании дизтоплива на собственные производственные нужды аналогичный показатель также повышается до 95%. При этом базовые ставки составляют соответственно 35 726 и 35 786 тенге за тонну.

Таким образом, механизм налогообложения становится более чувствительным к росту оптовых цен: чем выше цена нефтепродукта сверх установленного порога, тем большее значение имеет превышение при определении суммы акциза. При этом сами пороговые значения цены и базовые составляющие ставок не изменяются.

Постановление вводится в действие с 22 сентября 2026 года и распространяется на правоотношения с 1 сентября 2026 года.