#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+27°
$
447.8
516.76
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+27°
$
447.8
516.76
5.3
Право

Акцизы на бензин и дизтопливо: изменился расчет при росте оптовых цен

АЗС, бензоколонка, бензоколонки, заправка, заправки, бензин, автозаправка, автозаправки, цены на бензин, стоимость бензина, автозаправочная станция, автозаправочные станции, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 09:29 Фото: Zakon.kz
Постановлением правительства от 11 сентября 2026 года внесены изменения в ставки акцизов на бензин (за исключением авиационного), дизельное топливо, газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо, сообщает Zakon.kz.

В частности, меняется порядок расчета акцизов на отдельные нефтепродукты при превышении установленного ценового порога.

Сейчас при оптовой реализации производителями бензина, а также при его импорте и передаче продуктов переработки давальческого сырья, если цена превышает 214 584 тенге за тонну, переменная часть акциза рассчитывается с применением коэффициента 50%. С 1 сентября 2026 года этот показатель увеличивается до 95%.

Аналогичное изменение предусмотрено для розничной реализации производителями бензина и использования топлива на собственные производственные нужды.

Базовая ставка сохраняется на уровне 38 634 тенге за тонну, а коэффициент в формуле расчета повышается с 50% до 95%.

Изменения затрагивают и дизельное топливо. При оптовой реализации, импорте и передаче дизтоплива, если цена превышает 284 350 тенге за тонну, коэффициент увеличивается с 50% до 95%.

При розничной реализации производителями и использовании дизтоплива на собственные производственные нужды аналогичный показатель также повышается до 95%. При этом базовые ставки составляют соответственно 35 726 и 35 786 тенге за тонну.

Таким образом, механизм налогообложения становится более чувствительным к росту оптовых цен: чем выше цена нефтепродукта сверх установленного порога, тем большее значение имеет превышение при определении суммы акциза. При этом сами пороговые значения цены и базовые составляющие ставок не изменяются.

Постановление вводится в действие с 22 сентября 2026 года и распространяется на правоотношения с 1 сентября 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
Читайте также
АЗС, бензоколонка, бензоколонки, заправка, заправки, бензин, автозаправка, автозаправки, цены на бензин, стоимость бензина, автозаправочная станция, автозаправочные станции, повышение цен на бензин
09:53, 04 сентября 2026
Акцизы на бензин и дизтопливо: уточнен порядок расчета
АЗС, бензоколонка, бензоколонки, заправка, заправки, бензин, автозаправка, автозаправки, цены на бензин, стоимость бензина, автозаправочная станция, автозаправочные станции, повышение цен на бензин
09:59, 10 декабря 2025
В Казахстане утвердили ставки акцизов на бензин, дизтопливо и другие нефтепродукты
АЗС, бензоколонка, бензоколонки, заправка, заправки, бензин, автозаправка, автозаправки, цены на бензин, стоимость бензина, автозаправочная станция, автозаправочные станции
09:31, 02 мая 2025
Обновлены формулы расчетов акцизов на бензин и дизельное топливо
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Прыжки на лыжах с трамплина
10:38, Сегодня
Казахстанцы не попали в ТОП-20 на Интерконтинентальном кубке по прыжкам с трамплина
Григорий Ломакин на харде
10:31, Сегодня
Григорий Ломакин не сумел пройти первую стадию "Челленжера" во Вьетнаме
Мераб Двалишвили
10:24, Сегодня
Мераб Двалишвили раскрыл тактику на титульный бой с Петром Яном
Асланбек Шымбергенов (в красном) против иорданца Ишаиша на Олимпиаде-2024
10:14, Сегодня
Шымбергенов завершил карьеру. Он в ТОП лучших боксёров РК, не имеющих олимпийских медалей
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: