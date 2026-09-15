В Казахстане утвердили правила маркировки товаров легкой промышленности

Приказом и. о. министра промышленности и строительства от 10 сентября 2026 года утверждены правила маркировки и прослеживаемости товаров легкой промышленности средствами идентификации, сообщает Zakon.kz.

Обязательной маркировке подлежат товары легкой промышленности из установленного перечня, классифицируемые по определенным кодам ТН ВЭД ЕАЭС.

Согласно правилам производитель осуществляет маркировку товаров легкой промышленности, произведенных на территории Казахстана, средствами идентификации до его первичной возмездной или безвозмездной передачи новому собственнику либо иному лицу с целью отчуждения такому лицу или для последующей реализации, которая делает его доступным для распространения или использования.

В свою очередь импортер или уполномоченный экономический оператор обеспечивает маркировку товара легкой промышленности, произведенного за пределами территории РК, до его ввоза на территорию республики или до помещения под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления или реимпорта.

Комиссионер обеспечивает маркировку товара легкой промышленности, принятого на реализацию в рамках договора поручения или комиссии, заключенного в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан, до его выставления в месте продажи или при выставлении в месте продажи, демонстрации его образцов или предоставления сведений о нем в месте продажи.

Участник оборота товаров легкой промышленности (УОТ ЛП), в том числе комиссионер, обеспечивает маркировку остатков товаров легкой промышленности средствами идентификации в срок не позднее 1 января 2028 года.

В случае утраты или повреждения средства идентификации УОТ ЛП обеспечивает повторное нанесение средства идентификации на потребительскую упаковку или групповую упаковку, на этикетку или на товарный ярлык товара легкой промышленности, поставляемого (реализуемого) в рамках сделки, в том числе предлагаемого к реализации (продаже) после его возврата потребителем, а также в рамках договоров комиссии или поручения, заключенных в соответствии с гражданским законодательством республики.

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Для маркировки товаров легкой промышленности средствами идентификации УОТ ЛП необходимо наличие аппаратно-программного комплекса (АПК), подключенного по каналам связи к цифровой системе маркировки и прослеживаемости товаров (ЦС МПТ).

Регистрация товаров легкой промышленности в ЦС МПТ осуществляется:

при производстве товаров легкой промышленности на территории РК – производителем (включая товары легкой промышленности, производимые в рамках контрактного производства или из иностранного сырья, помещенного под таможенную процедуру свободной таможенной зоны или под таможенную процедуру свободного склада);

при производстве товаров легкой промышленности за пределами территории РК – импортером (до ввоза на территорию Казахстана).

Для регистрации товара легкой промышленности в ЦС МПТ, УОТ ЛП указывает следующие сведения:

ИИН или БИН;

наименование;

юридический адрес;

сведения о производителе товара легкой промышленности (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя) (заполняется для товаров, произведенных на территориях государств – членов ЕАЭС);

код товара (ГНТЕ (GTIN));

код ТН ВЭД;

код ГКП;

функциональное наименование товара (вид товара);

наименование товара на этикетке;

товарный знак (бренд);

страна происхождения товара;

цвет товара;

размер товара;

модель товара;

возрастная категория (для товаров, классифицируемых в товарной позиции 6302 ТН ВЭД ЕАЭС)

целевой пол (кроме товаров, классифицируемых в товарной позиции 6302 ТН ВЭД ЕАЭС);

вид материала товара (для товаров, классифицируемых в товарной позиции 6302 ТН ВЭД ЕАЭС);

сырьевой состав материала товара;

индивидуальный серийный номер единицы товара (SN);

Для регистрации остатков товаров легкой промышленности, в том числе товаров легкой промышленности с повторно нанесенными средствами идентификации, УОТ ЛП указывает в ЦС МПТ следующие сведения:

полное наименование товара;

модель или артикул;

вид изделия;

цвет изделия.

Средства идентификации наносятся на потребительскую упаковку или на групповую упаковку или на товарный ярлык с соблюдением следующих технических условий:

нанесение средств идентификации осуществляется печатью с использованием метода коррекции ошибок ЕСС – 200;

нанесение средств идентификации осуществляется с использованием АСКОИ (ASCII) кодирования;

средство идентификации пригодно для машинного считывания. При этом размер средства идентификации определяется УОТ ЛП самостоятельно.

Средства идентификации обеспечивают:

вероятность подделки путем подбора средства идентификации менее чем один из 10 000 ;

; функцию распознавания и коррекции ошибок на уровне или выше уровня ДатаМатрикс (DataMatrix) ECC200.

ЦС МПТ не допускает повторного формирования (генерации) кода маркировки, содержащегося в средстве идентификации, нанесенного на товар легкой промышленности, на потребительскую упаковку или групповую упаковку, на этикетку или на товарный ярлык товара легкой промышленности.

Нанесение средства идентификации на потребительскую и групповую упаковки, или на товарный ярлык в случае:

производства и оборота товаров легкой промышленности на территории Республики Казахстан осуществляется в местах производства или хранения такой продукции;

ввоза осуществляется до фактического пересечения государственной границы Республики Казахстан, до помещения под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления или реимпорта.

Нанесение средства идентификации либо материального носителя, содержащего средство идентификации, на потребительскую упаковку или групповую упаковку, или на товарный ярлык осуществляется способом, не допускающим отделения средства идентификации без его повреждения.

Приказ вводится в действие с 4 ноября 2026 года, а отдельные пункты – с 1 октября 2027 года.

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