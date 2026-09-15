#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+28°
$
447.8
516.76
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+28°
$
447.8
516.76
5.3
Право

В Казахстане утвердили правила маркировки товаров легкой промышленности

маркировка товаров легкой промышленности, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 15:15 Фото: pixabay
Приказом и. о. министра промышленности и строительства от 10 сентября 2026 года утверждены правила маркировки и прослеживаемости товаров легкой промышленности средствами идентификации, сообщает Zakon.kz.

Обязательной маркировке подлежат товары легкой промышленности из установленного перечня, классифицируемые по определенным кодам ТН ВЭД ЕАЭС.

Согласно правилам производитель осуществляет маркировку товаров легкой промышленности, произведенных на территории Казахстана, средствами идентификации до его первичной возмездной или безвозмездной передачи новому собственнику либо иному лицу с целью отчуждения такому лицу или для последующей реализации, которая делает его доступным для распространения или использования.

В свою очередь импортер или уполномоченный экономический оператор обеспечивает маркировку товара легкой промышленности, произведенного за пределами территории РК, до его ввоза на территорию республики или до помещения под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления или реимпорта.

Комиссионер обеспечивает маркировку товара легкой промышленности, принятого на реализацию в рамках договора поручения или комиссии, заключенного в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан, до его выставления в месте продажи или при выставлении в месте продажи, демонстрации его образцов или предоставления сведений о нем в месте продажи.

Участник оборота товаров легкой промышленности (УОТ ЛП), в том числе комиссионер, обеспечивает маркировку остатков товаров легкой промышленности средствами идентификации в срок не позднее 1 января 2028 года.

В случае утраты или повреждения средства идентификации УОТ ЛП обеспечивает повторное нанесение средства идентификации на потребительскую упаковку или групповую упаковку, на этикетку или на товарный ярлык товара легкой промышленности, поставляемого (реализуемого) в рамках сделки, в том числе предлагаемого к реализации (продаже) после его возврата потребителем, а также в рамках договоров комиссии или поручения, заключенных в соответствии с гражданским законодательством республики.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 15:15
Установлены новые сроки маркировки для БАДов, одежды, продуктов и других товаров

Для маркировки товаров легкой промышленности средствами идентификации УОТ ЛП необходимо наличие аппаратно-программного комплекса (АПК), подключенного по каналам связи к цифровой системе маркировки и прослеживаемости товаров (ЦС МПТ).

Регистрация товаров легкой промышленности в ЦС МПТ осуществляется:

  • при производстве товаров легкой промышленности на территории РК – производителем (включая товары легкой промышленности, производимые в рамках контрактного производства или из иностранного сырья, помещенного под таможенную процедуру свободной таможенной зоны или под таможенную процедуру свободного склада);
  • при производстве товаров легкой промышленности за пределами территории РК – импортером (до ввоза на территорию Казахстана).

Для регистрации товара легкой промышленности в ЦС МПТ, УОТ ЛП указывает следующие сведения:

  • ИИН или БИН;
  • наименование;
  • юридический адрес;
  • сведения о производителе товара легкой промышленности (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя) (заполняется для товаров, произведенных на территориях государств – членов ЕАЭС);
  • код товара (ГНТЕ (GTIN));
  • код ТН ВЭД;
  • код ГКП;
  • функциональное наименование товара (вид товара);
  • наименование товара на этикетке;
  • товарный знак (бренд);
  • страна происхождения товара;
  • цвет товара;
  • размер товара;
  • модель товара;
  • возрастная категория (для товаров, классифицируемых в товарной позиции 6302 ТН ВЭД ЕАЭС)
  • целевой пол (кроме товаров, классифицируемых в товарной позиции 6302 ТН ВЭД ЕАЭС);
  • вид материала товара (для товаров, классифицируемых в товарной позиции 6302 ТН ВЭД ЕАЭС);
  • сырьевой состав материала товара;
  • индивидуальный серийный номер единицы товара (SN);

Для регистрации остатков товаров легкой промышленности, в том числе товаров легкой промышленности с повторно нанесенными средствами идентификации, УОТ ЛП указывает в ЦС МПТ следующие сведения:

  • полное наименование товара;
  • модель или артикул;
  • вид изделия;
  • цвет изделия.

Средства идентификации наносятся на потребительскую упаковку или на групповую упаковку или на товарный ярлык с соблюдением следующих технических условий:

  • нанесение средств идентификации осуществляется печатью с использованием метода коррекции ошибок ЕСС – 200;
  • нанесение средств идентификации осуществляется с использованием АСКОИ (ASCII) кодирования;
  • средство идентификации пригодно для машинного считывания. При этом размер средства идентификации определяется УОТ ЛП самостоятельно.

Средства идентификации обеспечивают:

  • вероятность подделки путем подбора средства идентификации менее чем один из 10 000;
  • функцию распознавания и коррекции ошибок на уровне или выше уровня ДатаМатрикс (DataMatrix) ECC200.

ЦС МПТ не допускает повторного формирования (генерации) кода маркировки, содержащегося в средстве идентификации, нанесенного на товар легкой промышленности, на потребительскую упаковку или групповую упаковку, на этикетку или на товарный ярлык товара легкой промышленности.

Нанесение средства идентификации на потребительскую и групповую упаковки, или на товарный ярлык в случае:

  • производства и оборота товаров легкой промышленности на территории Республики Казахстан осуществляется в местах производства или хранения такой продукции;
  • ввоза осуществляется до фактического пересечения государственной границы Республики Казахстан, до помещения под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления или реимпорта.

Нанесение средства идентификации либо материального носителя, содержащего средство идентификации, на потребительскую упаковку или групповую упаковку, или на товарный ярлык осуществляется способом, не допускающим отделения средства идентификации без его повреждения.

Приказ вводится в действие с 4 ноября 2026 года, а отдельные пункты – с 1 октября 2027 года.

Посмотреть документ полностью можно здесь.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 15:15
Сколько стоит контрольный знак для маркировки товаров легкой промышленности

Обязательная маркировка товаров легкой промышленности вводится в Казахстане с 1 декабря 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
Читайте также
Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома
15:12, Сегодня
Когда нуждающихся могут лишить жилищной субсидии в Казахстане
маркировка товаров легкой промышленности
10:04, 29 мая 2026
В Казахстане будут маркировать товары легкой промышленности
Швейный цех, швейное производство, швея, швеи, текстильное производство, пошив, швейная фабрика
09:25, 10 августа 2026
Сколько стоит контрольный знак для маркировки товаров легкой промышленности
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Елена Рыбакина
15:22, Сегодня
Почему звёздные спортсмены из Казахстана в тени на мировой арене: разбор
46-я Всемирная шахматная Олимпиада
15:21, Сегодня
Кто представит Казахстан на Всемирной шахматной Олимпиаде в Узбекистане
Елена Рыбакина на награждении на US Open
15:11, Сегодня
Сборная Казахстана фаворит на победу в Кубке Билли Джин Кинг после триумфа Рыбакиной
Елена Рыбакина с трофеем US Open
14:54, Сегодня
Рыбакина заплатит 2,5 миллиона долларов налогов после триумфа на US Open
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: